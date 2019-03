Gesellschaft Die Armut in Ostbayern wächst Vor 100 Jahren wurde die Fürstliche Notstandsküche in Regensburg gegründet. Der Bedarf an solchen Einrichtungen steigt.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Blick die die Fürstliche Notstandsküche in den 1950er Jahren. Damals nahmen bis zu 400 Menschen täglich ihr Essen hier ein. Foto: Bayerische Staatsbibliothek München/Bildarchiv

Regensburg.Heute gibt es Graupensuppe, eine große Portion Gulasch mit zwei Kartoffelknödeln und Gemüsebeilage sowie ein Schüsselchen Quark als Nachtisch. Wer diese Portion schafft, der ist anschließend satt. Selbst wenn der Hunger groß war. „Wenn man das hochrechnet, dann spare ich mir mindestens zehn Euro am Tag“, sagt Peter (Name geändert). Er sitzt an diesem sonnigen Mittwochmittag im historischen Refektorium vor seinem dampfenden Essen. Schon viele Jahre kommt er in die Fürstliche Notstandsküche im Schloss St. Emmeram in Regensburg. In den 1990er Jahren als Student, inzwischen um finanziell über die Runden zu kommen. „Das kostenlose Essen merkt man gewaltig in der Haushaltskasse.“ In diesem Jahr feiert die Einrichtung, die Fürst Albert I. kurz nach dem Ersten Weltkrieg gründete, ihr 100-jähriges Bestehen. „Vielleicht ist sie heute wichtiger denn je“, sagt Peter.

„Das ist bedenklich“

Laut dem aktuellsten verfügbaren Bericht zur Sozialen Lage in Bayern aus dem Jahr 2017 steigt die Armutsgefährdungsquote in den Regierungsbezirken stetig an. 2011 lag sie in der Oberpfalz bei 11,7 Prozent, im Jahr 2014 bereits bei 12,1 Prozent. In Niederbayern ist sie von 11,7 auf 12,3 Prozent gewachsen. Der landesweite Durchschnitt lag 2014 bei 11,5 Prozent. Besonders gefährdet sind Kinder, junge Erwachsene und Senioren. Bei Kindern liegt die Quote bei 12,3 Prozent, bei jungen Erwachsenen bei 16,8 Prozent und bei den über 65-Jährigen bei 16,7 Prozent. Nur Oberbayern schert aus. Dort sank die Armutsquote von 9,6 Prozent auf 8,9 Prozent. Schaut man auf die bundesdeutschen Zahlen stellt sich die Situation in Bayern aber noch vergleichsweise moderat dar. Bayern liegt am unteren Ende der Skala. Spitzenreiter in Sachen Armutsrisiko sind Berlin (22,4 Prozent) und Bremen (24,8 Prozent).

Josef Gebhardt ist Vorsitzender der Tafel Weiden-Neustadt/Waldnaab. Dort werden mehrmals pro Woche gespendete Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. So wie in weiteren acht Tafeln in der Oberpfalz und den drei Tafeln im Landkreis Kelheim. „Unsere Abholerzahlen haben sich in den zehn Jahren unseres Bestehens kontinuierlich nach oben entwickelt“, sagt Gebhardt – und spricht damit eine Entwicklung an, die alle Tafeln in der Region so bestätigen. In den 1386 Haushalten, die in Weiden und Neustadt versorgt werden, leben 1112 Kinder. „Das ist bedenklich.“ Der Verein versucht diesem traurigen Trend etwas entgegenzusetzen – mit Gutscheinen für Schulbedarf und mit Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen. Gebhardt führt den hohen Bedarf nach Lebensmitteln der Tafel auch auf das „Niedriglohnland Nordoberpfalz“ zurück. Seine Prognose ist düster: Er rechnet damit, dass die Zahl der Bezieher von Niedrigrenten in den nächsten Jahren noch zunehmen wird und der Bedarf an sozialen Initiativen weiter steigt.

Ein Fünftel der Kinder und Rentner

Der Kölner Armutsforscher Christoph Butterwegge spricht aktuell von 13,4 Millionen Menschen in Deutschland, die ein Armutsrisiko haben. Besonders hoch ist es für Erwerbslose (57,2 Prozent), gefolgt von Alleinerziehenden (42,8 Prozent). Gefährdet sind zudem jedes fünfte Kind und jeder fünfte Rentner. Bei den Rentnern ist zudem die Dunkelziffer hoch. Butterwegge verweist auf Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Demnach beantragen nur 74 Prozent der Anspruchsberechtigten die Grundsicherung im Alter. „Diese hohe Dunkelziffer ist darauf zurückzuführen, dass die betroffenen Seniorinnen und Senioren nicht wissen, dass es diese Leistungen des Staates gibt bzw. dass sie ihnen zusteht; dass sie den Papierkrieg mit den Sozialämtern scheuen; dass sie zu stolz sind, sich schämen oder fürchten, dass ihre Kinder und/oder Enkel regresspflichtig gemacht werden.“ Butterwegge schlägt vor, dass Rentenversicherungsträger verpflichtet werden könnten, die Bezieher von Kleinstrenten über die Möglichkeit einer ergänzenden Grundsicherung aufzuklären.

In der Fürstlichen Notstandsküche ist jeder vierte Gast über 65 Jahre alt, zwei Drittel sind über 45 Jahre. Der Anteil der Alleinstehenden liegt bei 67 Prozent. Der Anteil der Alleinerziehenden bei sieben Prozent. „Früher kamen mehr Familien, da war immer was los“, erinnert sich Peter, während er seinen zweiten Knödel so lange in die Soße drückt, bis diese vollständig aufgesaugt ist. Sein Tischnachbar Chris (Name geändert), der jung in Frührente gehen musste, ergänzt: „Ja, das Kinderlachen fehlt.“ Der Speisesaal sei für alle, die hierherkommen, viel mehr als eine Essensausgabe. Er sei sozialer Treffpunkt, ein Ort der Teilhabe, Stammtisch und Freundeskreis. „Man kann schon sagen, das ist Familienersatz geworden“, sagt Peter. Oft sitzen sie in großer Runde bis Viertel vor Zwei zusammen. Bis der Koch die schwere Holztür absperren will.

Ein ähnliches Konzept verfolgt seit zehn Jahren die Adventslicht-Speisung im 100 Kilometer entfernten Weiden. Dort werden in den Wintermonaten 50 bis 60 bedürftige Personen ein- bis zweimal in der Woche mit einem Mittagessen versorgt. „Es sind vor allem ältere Menschen, die das Angebot wahrnehmen“, sagt die Initiatorin Dr. Renate Freuding-Spintler. Die Unternehmerin hatte 1983 das Hilfswerk Adventslicht ins Leben gerufen. Das Essen wird vom Hilfswerk finanziert und kommt aus der Kantine von Witt Weiden, 18 freiwillige Helfer unterstützen das Projekt. Hinter dem Angebot stehe auch der kommunikative Gedanke, sagt Freuding-Spintler. „Die gemeinsame Mahlzeit ist mehr als Hunger stillen. Sie ist Gesellschaft und Unterhaltung.“ Der Bedarf für solche Angebote sei steigend. „Die Bedürftigkeit in der Region ist sehr groß“, sagt die Hilfswerk-Initiatorin.

In der Fürstlichen Notstandsküche sind die Zahlen aktuell rückläufig. 130 Essen wurden in den vergangenen Monaten jeweils an den fünf Werktagen ausgegeben, sagt Harry Landauer, Pressesprecher der Caritas. Im ersten Halbjahr 2018 waren es durchschnittlich 160. Die Caritas ist Träger der Notstandsküche, dort müssen Bedürftige alle drei Monate einen Berechtigungsschein beantragen. Und sie müssen regelmäßig das Angebot in Anspruch nehmen. Die Kosten für die Verpflegung übernimmt seit 100 Jahren das Fürstliche Haus. In Spitzenzeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, so hat Dr. Peter Styra, Leiter des Zentralarchivs, recherchiert, mussten Menschen abgewiesen werden, weil die räumlichen und technischen Kapazitäten nur eine Verköstigung von 400 Personen möglich machten. So groß war damals die Not in der Stadt.

„Niemand wird bevorzugt“



Ob bei Notstandsküche, bei den Tafeln oder anderen Hilfsprojekten: Die Verantwortlichen spüren, dass auch heute der Bedarf enorm ist. Dabei gibt es unter den Bedürftigen bisweilen auch die Sorge, zu kurz zu kommen. So sah sich der Vorsitzende der Tafel Bad Kötzting, Arnfried Lausch, bei der letzten Mitgliederversammlung genötigt, darauf hinzuweisen, dass weder hochwertige Produkte zugekauft noch einzelne Kunden bevorzugt würden. „Dass gerade der Kunde für eine kinderreiche Familie viele Lebensmittel erhält, liege in der Natur der Sache, hat aber nichts mit Bevorzugung oder Benachteiligung zu tun“, so Lausch.

Laut Butterwegge, der sich in seinem Buch „Armut“ aktuell mit seiner Ansicht nach dringend notwendigen Sozialreformen beschäftigt, lag die Armutsrisikoschwelle 2017 laut Mikrozensus bei 999 Euro für Alleinstehende. Andere sehen die Pfändungsgrenze, die derzeit bei 1140 Euro monatlich liegt, als Richtschnur.

Doch von solchen Summen sind manche Menschen, etwa wenn sie von einer schmalen Rente leben müssen, weit entfernt. Da kann ein tägliches Essen im Wert von sechs Euro viel bewirken, sagt Alexandra Bengler die für die Maltesern das Projekt Mahlzeitenpatenschaften in Regensburg betreut. Die Idee dahinter: Bedürftige Menschen über 75 Jahre, die es nicht mehr schaffen, sich bei einer Tafel mit Essen zu versorgen, erhalten täglich kostenlos eine warme Mahlzeit geliefert. Anspruch hat, wer nach Abzug der Miete weniger als 500 Euro pro Monat zur Verfügung hat. Bengler weiß, dass die Schamgrenze gerade bei den älteren Menschen sehr hoch ist. „Manche muss man richtiggehend überzeugen. Sie haben ihr Leben lang gearbeitet, aber sie schämen sich, diese Hilfe anzunehmen“, sagt sie.

Fürstliche Notstandsküche Gründung: Fürst Albert I. (1867-1952) gründete 1919 die Fürstliche Notstandsküche, als er erkannte, wie schlecht es der Regensburger Bevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg ging. Im ersten Jahr ließ er aus 1000 Zentnern Kartoffeln Mahlzeiten zubereiten. Bald darauf wurde die Notstandsküche zu einer festen Institution in der Stadt.

Essen: Zunächst war die Notstandsküche in der Zeit von 14. November, dem Namenstag von Fürst Albert, bis 9. Mai, seinem Geburtstag, geöffnet. Das Essen war einfach. Im täglichen Wechsel gab es 125 g Schweine- oder Rindfleisch und Brot. Die Fleischrationen wurden einen Tag vor dem Verzehr durch das Hofmarschallamt von den fürstlichen Landwirtschaftsgütern geholt. Ein Regensburger Bäcker erhielt zum Brotbacken zwölfmal im Monat von den fürstlichen Höfen 24 Zentner Roggenmehl.

Wiederaufbau: Bis zu 500 Personen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in der Notstandsküche versorgt, die der Fürst mit 60 000 Reichsmark rasch nach dem Krieg instand setzen ließ.

Aktuell: Derzeit speisen an Werktagen zwischen 130 und 160 Bedürftige in der Notstandsküche, darunter Studenten, Familien, Frührentner, Hartz4-Empfänger. Seit 1951 bestimmt der Caritasverband, wer eine Berechtigung für das kostenlose Mittagessen erhält. Die Kosten für die Mahlzeiten trägt bis heute das Fürstliche Haus.

Die Scham, in der Notstandsküche ihr Essen einzunehmen, haben sie bereits nach wenigen Besuchen abgelegt, sagen dagegen Peter und Chris. Denn niemand müsse sich dafür schämen, arm zu sein.