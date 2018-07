Landtag Die bohrendste Frage an Markus Söder Hat der CSU-Politiker beim GBW-Verkauf alle Optionen ausgelotet? Dazu gibt es zwei klare, aber höchst konträre Positionen.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Ministerpräsident Markus Söder ist für die Opposition der Dreh- und Angelpunkt im Untersuchungsausschuss. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Was die Opposition von Ministerpräsident Markus Söder am Freitag im Untersuchungsausschuss wissen will, lässt sich auf zwei Kernfragen verdichten: Hat er 2013 – noch als Finanzminister – alles versucht, damit 33 000 GBW-Wohnungen statt an einen privaten Investor an den Freistaat oder ein kommunales Konsortium hätten fallen können? Und: Hat er mögliche Spielräume des Freistaats bewusst kleingeredet, in dem er strikte Vorgaben der EU-Kommission vorschob? Seit Ende April hört das Aufklärungsgremium des Landtags dazu Zeuge um Zeuge an. Die Befragung Söders, die sich über vier Stunden erstrecken wird, ist das wichtigste Puzzleteil. Am Vortag war bereits Bundesinnenminister Horst Seehofer examiniert worden, der 2013 als Ministerpräsident die Gesamtverantwortung für den Deal trug.

Wobei das Urteil der SPD im Grunde längst gefallen ist. Söder habe zu wenig getan, der damalige Ministerpräsident Seehofer es versäumt, die Causa zur Chefsache zu machen und in richtige Bahnen zu lenken, reibt die Oppositionspartei der CSU im Wahlkampf in schöner Regelmäßigkeit unter die Nase. SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen hatte es zuletzt folgendermaßen zugespitzt: „Herr Söder hat gelogen und die Mieterinnen und Mieter verkauft.“ Söder, der sich so gerne auf christliche Gebote stützt, habe gegen das achte Gebot verstoßen. „Du sollst nicht lügen.“

Söder trifft am Freitag kurz vor 10 Uhr im Landtag ein. Er hat eine Woche mit heftigem politischen Gegenwind hinter sich. Im Bayerntrend war die CSU auf 38 Prozent abgestürzt – auch seine persönlichen Werte rauschten in der neuen Umfrage in den Keller. Zudem erkletterten diese Woche Demonstranten die Fassade der CSU-Zentrale in München, um das CSU-Logo mit einem CDU-Schriftzug zu überkleben und Angela-Merkel-Plakate zu platzieren. Auf die Frage, welchen Stellenwert der Untersuchungsausschuss in dieser Woche der Härten einnimmt, antwortet er trocken: „Das ist jetzt der Höhepunkt.“ Die Vorwürfe der Opposition weist er schon vor seiner Zeugenaussage gegenüber Journalisten zurück. „Wir haben uns immer nach Recht und Gesetz verhalten und das Bestmögliche erreicht zur Rettung der Landesbank, zur Stärkung der Steuerzahler und zum Schutz der Mieter.“

Der GBW-Verkauf war Teil der Sanierung der bayerischen Landesbank, die 2008 nach riskanten Geschäften kurz vor der Pleite stand. Der Freistaat verhinderte den Ruin durch einen Zehn-Milliarden-Euro-Stützkredit. Das rief die EU auf den Plan, die Beihilfen dieser Art auf den Prüfstand stellt und an Bedingungen knüpft. Seehofer hatte bereits am Donnerstag die strikten Rahmenbedingungen aufgezählt: Die Landesbank habe ihre Bilanzsumme in etwa halbieren müssen, sie sollte sich auch auf das Kerngeschäft konzentrieren. Der Verkauf von Unternehmensteilen musste zudem in einem „diskriminierungsfreien Bieterverfahren“ abgewickelt werden. Sprich: Der Freistaat oder ein kommunales bayerisches Konsortium durften nicht bevorteilt werden.

Seehofer hatte am Donnerstag frei geantwortet. Söder stützt sich bei seiner Zeugenaussage am Freitag auf ein Blatt mit handschriftlichen Notizen. Er skizziert die damals dramatische Lage der BayernLB: Die marode Tochter Hypo Group Alpe Adria bereitete größte Probleme, im Portfolio gab es toxische ABS-Papiere, auch die ungarische Tochter MKB war ein Sorgenfall. Das Beihilfeverfahren – das „schärfste Schwert“ der EU-Kommission – habe die Spielräume massiv verengt. Er nennt seine Prioritätenliste in dieser Situation. Erstens: Bank retten. Zweitens: Steuerzahler schonen. Drittens: GBW-Mieter bestmöglich schützen. Viertens: Maximale Transparenz gegenüber dem Landtag.

Söder: Folgen wie bei Tsunami

Ein Scheitern der Landesbank hätte in der bayerischen Wirtschaft „Schockwellen wie bei einem Tsunami“ ausgelöst, sagt Söder. Eine Pleite hätte nach seinen Worten milliardenschwere Belastungen für den Freistaat bedeutet, die GBW-Mieter wären ohne Schutz gewesen, die Jobs der Bank-Mitarbeiter auf der Kippe. Die bayerischen Sparkassen als Miteigentümer der BayernLB wären ebenfalls in Turbulenzen geraten. „Es gab manche Tage, da war ich mir nicht sicher, wie das ausgeht.“

„Irgendwelche Abenteuer-Sachen kamen für uns nicht mehr in Betracht.“ Markus Söder



Der Verkauf der GBW-Wohnungen, die nicht zum Kerngeschäft der Bank zählten, war nach Einschätzung Söders ohne Alternative – ein Exklusivverkauf an den Freistaat oder die Kommunen sei wegen der Vorgaben der EU-Kommission de facto unmöglich gewesen. „Wenn die Hürden so hoch gelegt werden, dass es nicht geht, dann ist es für mich ein faktisches Verbot.“ Ein zweites, neues Beihilfeverfahren habe keiner riskieren wollen. „Irgendwelche Abenteuer-Sachen kamen für uns nicht mehr in Betracht.“

Vom Verkauf der GBW-Wohnungen waren auch Mieter aus Ostbayern betroffen. Das private Konsortium, das 2013 den Zuschlag bekam, übernahm in Regensburg rund 1450 Wohnungen. In Neutraubling waren es weitere 500, in Lappersdorf 130. Weitere Schwerpunkte: die Stadt Amberg mit 500 Wohnungen und Sulzbach-Rosenberg mit rund 400 Einheiten. In Schwandorf, Roding und Burglengenfeld ist das Unternehmen ebenfalls präsent. Söder hatte als Finanzminister eine „Sozialcharta plus“ ausgehandelt, die unangemessene Mieterhöhungen, Luxussanierungen oder die Umwandlung in Eigentumswohnungen verhindern soll. Ein Teil der Vereinbarungen ist allerdings im Mai 2018 ausgelaufen.

GBW-Wohnungen Mieten: Nach dem Verkauf haben sich die Bestandsmieten nach Auskunft der GBW-Gruppe im Gesamtbestand pro Jahr um durchschnittlich etwa 2,4 Prozent erhöht.

Sozialcharta: Teile des von Söder verhandelten zusätzlichen Mieterschutzes sind – wie vereinbart – nach Ablauf von fünf Jahren am 27. Mai 2018 ausgelaufen.

Inkraft: Ein Teil der Charta gilt bis 2023 – etwa Kündigungsschutz für Bestandsmieter bei Eigenbedarf oder einer schlechten wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks. (is)

Die SPD bleibt am Freitag bei ihrer Einschätzung, dass Söder nicht alle Optionen ausgereizt und sich zu wenig gegen die EU-Vorgaben gestemmt hat. Der Abgeordnete Volkmar Halbleib hakt im Ausschuss bei diesem Punkt so intensiv nachgehakt, formuliert seine Fragen zudem so ausführlich, dass er speziell den Unmut des CSU-Abgeordneten Ernst Weidenbusch erregt, der Sonderbeauftragter der Staatsregierung für die BayernLB ist. „Unverschämt“, zürnt Weidenbusch. Söder demonstriert Gelassenheit. Halbleib werde es nicht schaffen, ihn aufzuregen, sagt der Ministerpräsident.

„Söders Verzicht kommt unterlassener Hilfeleistung gleich.“ Die SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen



Spitzenkandidatin Natascha Kohnen legt mit einer Pressemitteilung am Mittag flankiernd zur laufenden Ausschuss-Sitzung noch einmal nach. „Politische Entscheidungen sind nie ohne Alternative. Wenn es um den Schutz von 85 000 Menschen geht, muss eine glaubwürdige Staatsregierung wenigstens den Versuch unternehmen, die Heimat dieser Menschen zu retten.“ Söders Verzicht komme unterlassener Hilfeleistung gleich.

Das Urteil des Grünen-Abgeordneten Thomas Mütze fällt ähnlich aus. „Der Freistaat hat die Rettung der Bank über alles gestellt.“ Die CSU habe das politische Dynamit des Verkaufs von 33 000 GBW-Wohnungen komplett unterschätzt.“

