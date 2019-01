Gesellschaft Die Botschafterin für Bio Carina Bichler will als Bio-Königin ökologisch produzierte Nahrungsmittel stärker ins Bewusstsein bringen.

Von Michaela Schabel

Merken

Mail an die Redaktion Bio-Königin Carina I. alias Carina Bichler strahlt. Sie will nicht nur repräsentieren, sondern aktiv werden für ökologische Produkte. Foto: LVÖ Bayern/C. Saur

Salgen.Wein- oder Bier-Königinnen werden landauf, landab gekürt. Eine Bio-Königin gibt es bislang deutschlandweit nur einmal, und zwar in Bayern. Vor einem Vierteljahr wurde Carina Bichler, 1991 im Unterallgäu (Salgen) geboren, zur Bio-Königin gewählt und übernahm als Carina I. das Amt von ihrer Vorgängerin Eva Gottschaller aus Rottalmünster.

Jeder der vier aktiven Bioverbände „Naturland“, „Bioland“, „Biokreis“, „Demeter“ und der Bayerische Bauernverband können eine Kandidatin nominieren. Carina Bichler wurde von „Bioland“ vorgeschlagen. Sie musste sich – wie die übrigen Kandidatinnen auch – in einem halbstündigen Gespräch profilieren, ihre Fähigkeiten darstellen und eine Reihe von Fachfragen beantworten. „Das war kein Spaziergang“, so Carina. Die Fragen waren knifflig, um die fachliche Kompetenz und die Flexibilität der Kandidatinnen zu testen. Carina Bichler machte das Rennen.

Auf Bio-Hof aufgewachsen

Sie kennt sich aus. Auf dem ökologischen Bauernhof ihrer Eltern groß geworden, hat sie die Entwicklung und die anfänglichen Akzeptanzprobleme der Biobauern selbst erlebt. Wegen ihrer Freude an Fremdsprachen mit Schwerpunkt Englisch und Spanisch entschied sie sich zunächst für das Studium Tourismusmanagement, wollte dann doch lieber im Bereich ökologische Landwirtschaft arbeiten und sattelte auf internationale Agrarökonomie um. Ihre Master-Arbeit über regionale Wertschöpfungsketten von ökologisch erzeugten Ölsaaten eröffnete ihr den beruflichen Einstieg in das „Demonstrationsnetzwerk Erbse/ Bohne“. Diese Tätigkeit passt bestens zu ihrem Ehrenamt als Bio-Königin.

Ihre Stärken sieht Carina Bichler in ihrer „ökologischen Sozialisation“ von Klein auf, ihrem darauf aufbauenden Fachwissen und in ihrer Fähigkeit, sich auf neue Situationen schnell einstellen zu können. „Von heute auf morgen plötzlich vor mehreren hundert oder sogar tausend Menschen zu sprechen, war trotzdem eine große Herausforderung.“ Carina Bichler soll dem ökologischen Landbau ein Gesicht geben. Sie ist sie oft der Blickfang einer Veranstaltung – nicht als „Bier“-, wie viele lesen, sondern als Bio-Königin. Auf diese Verwechslung reagiert Carina gewandt. „Aber gutes Bio-Bier gibt es natürlich auch“.

Aber gutes Aussehen und Charme genügen nicht für die vorwiegend repräsentativen Aufgaben. Als Bio-Königin muss Carina Bichler schlagfertig in unterschiedlichsten Bereichen Rede und Antwort stehen. Vier bis fünf Termine hat sie momentan per Monat zu absolvieren, größtenteils auf Messen und Märkten, auch im Landtag, bei Vorträgen zu Themen des Ökolandbaus, bei Presseterminen und vielen Gespräche. „Auf diese Weise kann ich Impulse setzen“, so die Bio-Königin.

Carina Bichler ist von ihrem Ehrenamt begeistert, weil sie den direkten Kontakt mit den Verbrauchern schätzt und weiß, wovon sie spricht. Die Menschen haben großes Interesse daran, was sie essen. Nach der Frage „Wie wird man Bio-Königin?“ interessiert die Menschen am häufigsten, worauf man beim Kauf von Bioprodukten achten muss.

Bio-Siegel helfen bei der Auswahl guter Lebensmittel, die unterschiedlichen Bio-Labels verursachen aber zuweilen Verunsicherung. Carina kennt sich damit bestens aus. Die EU-Biozertifizierung stellt nur einen Mindeststandard dar, erläutert sie. Und weiter: Die Standards der Bio-Verbände gehen darüber hinaus. Die Bio-Verbände Demeter, Naturland, Bioland und Biokreis zeigen gewachsene Strukturen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, so dass der einzelne Bauer die Wahl hat, welcher Verband für ihn am besten geeignet ist.

Wie wichtig Bio in den letzten Jahren geworden ist, zeige die Entwicklung in den Supermärkten, die immer mehr Bioprodukte anbieten. Ohne Bioprodukte gingen den Supermärkten auf Dauer eine zu große Kundenschicht verloren. Gleichzeitig werden Kunden, die nicht in Naturkostläden gehen, auf Bioprodukte aufmerksam und die Zahl der Biokäufer größer.

Die Bio-Königin als Jurorin

Auch als Jurorin ist die neue Bio-Königin gefragt. Im Vorfeld der „Grünen Woche“ in Berlin war sie Entscheidungsträgerin beim Wettbewerb „Bayerns beste Bioprodukte“. Einen Tag lang probierte Carina Bichler Bioprodukte, für sie als leidenschaftliche Köchin, ein Genusstag. Nicht nur die Lebensmittel, auch die Ausrichtung der Betriebe und die Verpackungen waren bei der Beurteilung wichtig. Zehn Produkte wurden prämiert.

Selbstverständlich legt die Bio-Königin höchsten Wert auf gute Produkte. Regionale, saisonale und ökologisch produzierte Lebensmittel sind für sie der Königsweg, lieber weniger anderweitiger Konsum, weniger Modeartikel, weniger Fernreisen. „Wer auf gute Ernährung wert legt und sich mit der Nachhaltigkeit des ökologischen Landbaus beschäftigt, wird automatische seinen Lebensstil in anderen Bereichen reflektieren und ändern“, ist Carina überzeugt.

Im Februar wird mit der Messe „BioFach“ in Nürnberg, der größten Bio-Messe weltweit, der Wirkungsradius der bayerischen Bio-Königin noch größer. Man sieht Carina I. ihre Begeisterung als Bio-Königin an und spürt ihre Motivation. Sie will sich für eine „enkeltaugliche Gesellschaft“ engagieren. „Es ist ein euphorisches Gefühl, an einer Idee zu arbeiten. Was ich tatsächlich bewirken werde, kann ich am Ende meiner Amtszeit natürlich besser abschätzen.“