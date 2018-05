Freizeit Die BR-Radltour kommt in die Region Mit Bad Gögging und Berching sind zwei Zielorte im MZ-Gebiet. Nik Kershaw und Alphaville stehen dort auf der Bühne.

Vor einigen Jahren kam die BR-Radltour nach Parsberg. Foto: Archiv/par

Tagsüber radeln, abends feiern. Die BR-Radltour führt Ende Juli auch in die MZ-Region. Rund 1100 Radler werden mitfahren. An sechs Stationen wird jeden Abend ein Programm mit ausgewählten Künstlern angeboten.

Den Auftakt in Mühldorf am Samstag, 28. Juli, macht Singer-Songwriter Milow. Am Sonntag, 29. Juli, kommt US-Superstar Anastacia mit all ihren Hits nach Landshut. Es folgen 80er-Jahre-Idol Nik Kershaw am 30. Juli in Bad Gögging, die Kult-Synthiepopper von Alphaville am 31. Juli in Berching und Überflieger Wincent Weiss mit Ohrwürmern wie „Feuerwerk“ und „Frische Luft“ am 1. August in Baiersdorf. Das norwegische Duo Madcon macht am 2. August in Kitzingen Stimmung. Zum Abschluss spielt Nico Santos am 3. August in Marktheidenfeld.

Einlass zu den Abendveranstaltungen ist jeweils bereits um 17:00 Uhr, der Eintritt ist frei.

