Landtagswahl Die CSU folgt Söders Weckruf Der 14. Oktober entscheide nicht nur über das Gewicht der CSU, sagt Kandidat Söder. Es gehe um Bayern und die Demokratie.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion CSU-Spitzenkandidat Söder und CSU-Chef Seehofer im Schulterschluss: Die CSU will mit Geschlossenheit im Wahlkampfendspurt noch möglichst viele Bürger überzeugen. Foto: Christof Stache, afp

München.Gäb‘s einen Oscar für eisernen Optimismus, die CSU wäre mit ihrem Wahlkampfparteitag unter den heißen Anwärtern. „Am 14. Oktober CSU-Mehrheit in Bayern“ ist auf das Schild gepinselt, das ein Parteimitglied in die Höhe hält – und das in einer Woche, in der die Partei den Schock einer 35-Prozent-Umfrage wegstecken muss. „Kämpfen, kämpfen, kämpfen“, ist die Losung, die sich am Samstag durch das ganze Treffen webt. Die CSU hat rund 1000 Delegierte ins enge Rund des Münchner Postpalasts gepackt. Sie sollen vor dem Endspurt zur Landtagswahl neue Kraft tanken und die Sorge verlieren, dass 35 Prozent womöglich noch nicht den Tiefpunkt markieren. Zusammenrücken wird dabei wortwörtlich zelebriert. Die Stuhlreihen sind so eng gestellt wie in der „Holzklasse“ von Flugzeugen. Als sich Markus Söder und Horst Seehofer zum Auftakt quer durch den Saal in Richtung Bühne schieben, reißt der Applaus nicht ab. Die größere Begeisterung schlägt dabei Spitzenkandidat Söder entgegen. CSU-Chef und Bundesinnenminister Seehofer hat sich wegen jüngster Volten in Berlin Sympathien verscherzt. „Ich klatsche nur für einen der beiden“, sagt ein CSU-Mann, „und das ist nicht der Horst“. Er ist nicht der einzige Delegierte, der an diesem Tag einen strengen Zug um die Nase bekommt, wenn er an Seehofers umstrittene Äußerung über die Migrationsfrage, als „Mutter aller politische Probleme“ denkt oder sein Jonglieren in der Causa Maaßen. In München macht Seehofer am Samstag aber wieder Boden wett, in dem er sich hinter den einstigen Rivale Söder stellt und ihn rückhaltlos lobt. „Er ist schlicht und einfach das Beste, was wir in Bayern haben“, sagt er über den „lieben Markus“. Was Söder im Wahlkampf vollbringe, „leistet keine andere politische Kraft in Bayern“.

Machtpol Söder



Der Parteitag fällt mit einem Mini-Jubiläum zusammen: Vor sechs Monaten hatte Söder die Nachfolge Seehofers als Ministerpräsident angetreten – als Schlusspunkt eines Machtkampfs, der nach dem 38,8-Prozent-Debakel für die CSU bei der Bundestagswahl ausgebrochen war. Beim Parteitag ist zu beobachten, wie stark sich die CSU inzwischen an Söder orientiert. Daran würde auch ein enttäuschendes Wahlergebnis am 14. Oktober nichts ändern. Nicht für Söder würde es dann hart, heißt es hinter vorgehaltener Hand, sondern für Seehofer. Der frühere Ministerpräsident Günther Beckstein, der 2008 nach einer Wahlniederlage seinen Platz frei machte, warnt am Samstag allerdings vor nutzlosen und völlig verfrühten Schuld-Debatten. „Wir müssen gemeinsam kämpfen“, sagt er. Es sei immer „noch drin“, dass die CSU die 40 Prozent überspringe. Anders als 2007 erkenne er nirgendwo eine Wechselstimmung. Die Partei sei auch nicht wie damals gespalten, sagt er mit Verweis auf den oberbayerischen Stoiber-Flügel, der nicht richtig mitzog.

„Es wäre echt Bayern zu schade, um es in falsche Hände zu geben.“ CSU-Spitzenkandidat Markus Söder



In der CSU hoffen sie, dass die 35-Prozent-Umfrage nicht nur in der eigenen Partei, sondern auch bei Bürgern als Weckruf wirkt. Man wünsche der CSU vielleicht einen Dämpfer, aber keinen brutalen Absturz – auch Erika Sauer, CSU-Ortsvorsitzende aus Moosbach (Lkr. Neustadt/Waldnaab) setzt auf die Mobilisierungswirkung eines Umfragetiefs. „Eine Prognose von 48 Prozent für die CSU würde vielleicht mehr schaden.“

Söder zielt mit seiner Mutmachrede in die gleiche Richtung. „So viel Denkzettel, dass die ganze Wahl dazu führt, dass dieses Bayern ein ganz anderes wird als vorher, das, glaube ich, wollen die Leute nicht.“ Er skizziert, was ein Sieben-Parteien-Landtag und eine geschwächte CSU aus seiner Sicht bedeuten würden: Das Parlament wäre aufgebläht, die künftigen Debatten hochaggressiv, die Regierungsbildung „ganz, ganz schwierig“. Die CSU sei die einzige Kraft, die politische Zerfaserung verhindern könne. „Es wäre echt Bayern zu schade, um es in falsche Hände zu geben.“ Söder warnt vor dem Einzug von AfD und Linken ins Maximilianeum – die einen liegen in jüngsten Umfragen bei elf, die anderen bei fünf Prozent. „Wir wollen keine Kommunisten und Rechtsextreme, die den Landtag dominieren.“

„Er ist schlicht und einfach das Beste, was wir in Bayern haben.“ Horst Seehofer über Markus Söder



Der CSU-Spitzenkandidat grenzt sich auch von den anderen politischen Mitbewerbern ab. Auf das Wahlprogramm der bayerischen Grünen passe das Etikett „Anti-CSU“. Söder lässt schon länger keinen Zweifel, dass die CSU-DNA schlecht zu dieser „Bevormundungspartei“ passt. Bei der SPD, die in Umfragen auf 11 Prozent abgestürzt ist, sieht Söder eine Entwicklung zur „politischen Insolvenzmasse, aus der sich jeder irgendwo bedient“. Bei den Freien Wähler vermisst er das eigenständige Profil. „Warum muss man eine Kopie wählen, wenn das Original auf den Tisch liegt?“

Hauptpart der Rede aber ist seine Vision für Bayern. Menschlich, modern, stark und sicher lauten Söders zentrale Slogans. Er schlägt dabei den Bogen von Hightech bis zur Landwirtschaft. Roter Faden ist das Kümmern um die so genannten kleinen Leute. „Bayern geht es gut und Bayern ist reich. Aber nicht allen geht es gut und nicht alle sind reich“, sagt er und verweist auf das neue Pflegegeld und das neue Familiengeld, das er im Freistaat umgesetzt hat.

In puncto Familiengeld zeigt sich, wie gut das Zusammenspiel zwischen Seehofer und Söder am Samstag funktioniert. Beide attackieren mit gleicher Leidenschaft Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD). Er hatte der CSU mitgeteilt hatte, dass das Familiengeld bei Hartz-IV-Empfängern auf die Sozialleistungen angerechnet wird. Es sei schäbig, gegen die kleinen Leute Politik zu machen, sagt Seehofer. Heil müsse diesen „Unsinn“ sofort beenden. Söder nennt „Hubsi Heil“ ein Sinnbild für den Zustand der SPD.

Der Mutmach-Parteitag erfüllt bei den 1000 Delegierten sein Ziel. Sie sei schon vorher hochmotiviert gewesen, sagt Erika Sauer, aber jetzt noch mehr. Matthias Beer, Chefredakteur der JU-Zeitung „Bajuware“ und CSU-Ortsvorsitzender in Beratzhausen (Lkr. Regensburg), atmet auf, weil sich die CSU nicht mehr auf das „eine Thema“ Asyl verkürze, sondern sich als die Vielthemenpartei präsentiere, die sie in Wahrheit sei. „Dieses Signal hätte ich mir schon vor acht Wochen gewünscht“, bedauert er nur. Der Oberpfälzer CSU-Chef und Finanzminister Albert Füracker nennt Söders Rede „grandios“ und will selbst bis zum Wahltermin „wie ein Löwe kämpfen“. Im Blick hat er speziell FDP und Linke, die aktuell an der Fünf-Prozent-Hürde entlangschrammen. Würden beide Parteien nur auf 4,9 Prozent sinken, „verändert sich die ganze Arithmetik“.

CSU klingelt – 250 000 Mal

In der Münchner CSU-Wahlkampfzentrale intensiviert man im Schlussspurt die Anstrengungen: Im Haustür-Wahlkampf soll an 250 000 Türen geklingelt werden. In einer CSU-App können die engagiertesten Wahlkämpfer Punkte sammeln und sich den Status „Wahlkampflegende“ erarbeiten. App und Haustürwahlkampf koordiniert übrigens ein Oberpfälzer: Michael Cencic aus Hagelstadt (Lkr. Regensburg), 32 Jahre alt und Politikwissenschaftler. Die Kernbotschaft der Haustürwahlkämpfer: „Bitte geht‘s wählen, damit Bayern stabil bleibt.“ Man höre aber auch zu, was die Bürger als Nöte äußern, sagt Cencic. 40 000 Haustürbesuche sind nach seinen Worten absolviert. 210 000 stehen damit noch an. Die Wahrscheinlichkeit, dass demnächst die CSU vor der Tür steht, ist also in den nächsten knspp 30 Tagen hoch wie nie. Auch Füracker hat sich dafür einen Termin im Kalender reserviert. „Klar. Ich mache mit.“

