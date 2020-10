Anzeige

Bayerntrend Die CSU rutscht auf 45 Prozent Erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise erhält die Regierungspartei einen Dämpfer. Die Zukunftssorgen der Bürger wachsen.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder ist erstmals seit Monaten mit doch ziemlich deutlich sinkenden Umfragezahlen konfrontiert. Foto: Sven Hoppe/dpa

Regensburg.Nach Ausbruch der Corona-Pandemie waren die Umfragewerte der CSU von 38 auf zuletzt 49 Prozent nach oben geklettert. Im neuesten Bayerntrend des Bayerischen Rundfunks geht es in der Sonntagsfrage zur Landtagswahl wieder nach unten. Die Regierungspartei büßt vier Prozent ein und erreicht nur noch 45 Prozent. Ein Ergebnis, das allerdings weiter knapp für eine absolute Mehrheit reicht. Die Zahlen könnten „die Zeit der Normalisierung für die CSU einläuten“, ordnete BR-Wahlexperte Andreas Bachmann am Mittwoch die Zahlen ein. Der Koalitionspartner Freie Wähler holt um zwei auf nun sieben Prozent auf. Die Grünen erreichen 21 Prozent (plus 1). SPD und AfD liegen mit acht Prozent (jeweils plus 1) gleichauf. Die FDP verharrt bei drei Prozent.

Der Zuspruch zum Krisenmanagement der Regierungskoalition ist weiter hoch, lässt aber nach. Die „sehr Zufriedenen“ werden weniger (27 statt 42 Prozent), die nur noch „Zufriedenen“ werden mehr (52 statt 45 Prozent). 75 Prozent halten den bayerischen Corona-Kurs aber für insgesamt angemessen, nur 17 Prozent für übertrieben. Einer verschärften Maskenpflicht in Kommunen mit hohen Infektionszahlen stimmen 76 Prozent zu - interessanterweise ist der Wert bei SPD-Anhängern mit 92 Prozent noch besser an als bei Anhängern der CSU (84 Prozent).

Die wirtschaftlichen Corona-Folgen beunruhigen die Befragten stark: 55 Prozent sind besorgt, dass sich die Lage in Freistaat verdüstert, 20 Prozent erwarten, dass sie das auch im eigenen Geldbeutel spüren. Die Hälfte der Befragten fürchten in der aktuellen Lage um den sozialen Zusammenhalt.

Der Bayerntrend liefert auch eine Zahl zu den aktuellen Verdi-Warnstreiks, die der Forderung nach 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst Nachdruck verleihen sollen. 56 Prozent der Befragten halten das für gerechtfertigt, 36 Prozent finden das nicht.