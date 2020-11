Anzeige

Polizei Die ersten Glätteunfälle des Winters Beim Schleudern gegen die Leitplanke wurde eine 22-Jährige leicht verletzt. An zwei Autos entstand ein Schaden von 7500 Euro.

Mail an die Redaktion Die Polizei wurde zu zwei Glätteunfällen gerufen. Foto: Marcus Führer/picture-alliance/ dpa/dpaweb

Altenstadt a.d.Waldnaab.Am Freitagmorgen kamen die ersten Autofahrer in diesem Winter wegen eisglatter Fahrbahnen mit ihren Fahrzeugen ins Rutschen. Wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Waldnaab mitteilte, befuhr eine 22-Jährige aus dem Landkreis Tirschenreuth gegen 6.40 Uhr die Kreisstraße von der B22 in Fahrtrichtung Parkstein. Auf Höhe der Ortschaft Buch verlor sie infolge plötzlich auftretender Glätte auf einer Brücke die Kontrolle über ihren Clio. Sie schleuderte an die Leitplanke und kam dann entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Sie wurde durch das BRK mit leichten Verletzungen ins Klinikum Weiden eingeliefert. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

65-jähriger blieb unverletzt

Ungefähr eine Stunde später verunglückte ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab auf der Kreisstraße von Hütten in Fahrtrichtung Parkstein wegen plötzlich auftretender Glätte auf der Brücke bei Parkstein-Hütten. Er kam ebenfalls ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Er wurde zum Glück nicht verletzt. Jedoch entstand an seinem Fahrzeug Totalschaden in Höhe von 3000 Euro.