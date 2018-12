Musik

Die Fantastischen Vier beginnen Hallentour 2018/2019

Sie stehen seit fast 30 Jahren als die Fantastischen Vier auf der Bühne und haben mit Hits wie „Die da“, „Sie ist weg“, „Troy“ und „Zusammen“ mittlerweile Fans aus drei Generationen begeistert. Am Mittwoch (19.00 Uhr) beginnen die Stuttgarter Hip-Hop-Veteranen ihre „Captain Fantastic“-Hallentour in Würzburg. Eine der bekanntesten Hip-Hop-Bands Deutschlands verspricht für den Abend in der s.Oliver-Arena eine Art „Best of Show“ für jedes Alter.