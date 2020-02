Politik Die FDP muss sich zurückkämpfen Leise Töne überwiegen beim politischen Aschermittwoch der Freien Demokraten. Für die Attacke sorgte Landeschef Daniel Föst.

Von Jan-Lennart Loeffler

Mail an die Redaktion Daniel Föst (FDP), Landesvorsitzender der FDP in Bayern, schlägt während dem Politischen Aschermittwoch der FDP in Bayern ein Fass Bier an. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Landshut.Jazz-Combo statt Blasmusik: Bei den Freien Demokraten erklangen für den traditionellen Politischen Aschermittwoch eher ungewohnte Töne. Und auch die Redner, darunter FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg und der Landshuter Oberbürgermeister Alexander Putz schlugen eher nachdenkliche Töne an. Das überraschte nicht. Nach den Ereignissen in Thüringen und der Wahlniederlage in Hamburg haben die Liberalen nicht gerade Rückenwind.

#### ########### ### ### ####### ##### ### ####.