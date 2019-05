Volksfeste Die Festsaison in Ostbayern beginnt Diesen Sommer wird in Ostbayern ordentlich gefeiert. Hier sind acht Tipps, die einen Ausflug am Wochenende wert sind.

Von Lena Krieger und Luise Selle

Mail an die Redaktion Die Donau-Wiesn in Kelheim ist ein Spaß für die ganze Familie. Foto: Heindl

In Parsberg werden die Besucher auf dem Spectaculum Nordgavia in die Welt der Fantasie entführt. Foto: Stefan Uebach

Regensburg.Sommer, Sonne, gute Musik: Diese acht Feste laden in diesem Sommer in der Oberpfalz zum Feiern ein:

Die Donau-Wiesn in Kelheim am Volksfestplatz



Das sogenannte „Volksfest mit Herz“ in Kelheim findet vom 14. bis 19. August statt und freut sich schon darauf wieder reichlich besucht zu werden. Bei dem 70. Volksfest ist mit verschiedenen Fahrgeschäften für Kinder und Erwachsene, einer großen kulinarischen Vielfalt, bekannten Musikkapellen und Showbands einiges geboten.

Das Jura-Volksfest in Neumarkt in der Oberpfalz



Vor 190 Jahren hat das allererste Volksfest in Neumarkt stattgefunden. Nachdem weitere Feste in unregelmäßigen Abständen folgten, trägt es nun seit 1954 den Namen „Jura-Volksfest“. Obwohl sich das Fest im Laufe der Jahre immer wieder verändert hatte, bleiben die Besucher trotzdem nicht aus. Es kommen inzwischen mehr als 200 000 Besucher zu dem elftägigen Event auf dem Festplatz. Hier genießen die Besucher spannende Fahr- und Schaugeschäfte, das schmackhafte Essen und das vielfältige Programm in den zwei Jurahallen.

Das Fischerfest bei den Wiesauer Waldseen



Am Samstag, 15. Juni und am Sonntag, 16. Juni findet bei den Wiesauer Waldseen im Landkreis Tirschenreuth wieder das Fischerfest statt. Nach dem Weinabend am Samstag steht am Sonntag der reguläre Festbetrieb mit dem spannenden Preisangeln und Steckerlfisch auf der Tagesordnung.

Das Pfingstvolksfest am Festplatz in Schwandorf



Beim größten Volksfest im Landkreis Schwandorf ist von 7. bis 16. Juni einiges geboten. Zum Auftakt gibt es eine Volksfestparty mit freiem Eintritt. Am Samstag, 8. Juni, um 16.30 Uhr wird Oberbürgermeister Andreas Feller den traditionellen Fassbieranstich durchführen. Es geht weiter mit Höhepunkten wie dem Ballonwettfliegen am Kinder- und Familientag oder der Ladies Night, bei der weibliche Besucher ab 18 Uhr besondere Rabatte erhalten. Mit einem schönen Brillantfeuerwerk gibt es am letzten Festtag abends noch einmal einen ganz besonderen Abschluss des Schwandorfer Volksfestreibens.

Das Mittelalterfest Spectaculum Nordgavia in Parsberg

Dieses Jahr feiern die Mittelalterliebhaber bereits zum zehnten Mal ihr beliebtes Festival in Parsberg. Es gehört den Gauklern, Handwerkern, Rittern und Adeligen. Das Konzert „Spectaculum ROCKT“ eröffnet das lange Wochenende am 31. Mai. Am ersten und zweiten Juni gibt es einen mittelalterlichen Markt und Lagerleben, das sich über die Parsberger Burg und den Stadtpark erstreckt. Neben traditioneller Handwerkskunst und mittelalterlichem Essen gibt es auch Ponyreiten und eine Kinderritterburg. Ebenfalls werden geführte Burgmuseumsbesuche und Kutschfahrten durch die Stadt Parsberg angeboten. Es gibt also ein großes Angebot für kleine und große Besucher des beliebten Mittelalterfestivals.

Der „Bunte Sommer“ im Landkreis Cham

Im Luftkurort Arrach im Landkreis Cham findet am Seepark wieder eine Reihe von musikalischen Veranstaltungen statt. Vom 27. Juni bis 22. August treten hier verschiedenste Künstler und Bands auf. Das Programm startet mit Dr. Woo’s Rock ’n’ Roll Circus am Donnerstag, 27. Juni, die verschiedenste Rock-Songs zu einem einzigartigen Erlebnis verarbeiten. Auch eine Bayerische Gaudinacht und ein Bayrisch-Böhmischer-Abend mit böhmischem Bier ist geplant. Es ist jede Musikrichtung vertreten und jeder Besucher kommt auf seine Kosten. Apropos: Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Das Foodtruck Festival in Amberg auf dem Gelände der OTH

Mit schmackhaftem Streetfood im Gepäck macht das tourende Festival am 18. und 19. Mai Halt in Amberg. Mit der Vielfalt an wohlschmeckenden Leckereien, von saftigen Burger über frische Brezen bis hin zu cremigen Softeis verführt es die Besucher auf dem Campus der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Amberg Weiden. Ab 19 Uhr stehen die Trucks mit internationalen Gerichten bereit. Für gute Unterhaltung wird ein reichhaltiges Rahmenprogramm sorgen.

Die 1000-Jahr Feier in Chamerau mit Bierzeltbetrieb

In Chamerau im Landkreis Cham steht im Juli die große 1000-Jahr Feier statt. Von 5. bis 8. Juli können die Besucher in Chamerau im Festzelt feiern und jeden Abend Musik einer anderen Band genießen. Es spielen die Bixnbutzer, HoAß und Sixpack. Am Sonntag gibt es auch noch einen Kirchenzug, der von der Kapelle Kerscher begleitet wird.

