Wetter Die Flusspegel sinken wieder Das Hochdruckwetter der kommenden Tage entspannt die Lage – zumindest vorerst droht kein Hochwasser mehr.

Die Pegelstände, wie hier in Regenstauf, gehen zurück. Foto: Klein

Regensburg.Die Hochwasserlage in der Oberpfalz und Niederbayern entspannt sich wieder. Die Pegel gehen zurück, gestern gab es noch vereinzelt kleinere Ausuferungen und Überflutung von landwirtschaftlichen Flächen, meldete der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt. Wegen des aufziehenden Hochdruckwetters werden in den kommenden Tagen nun auch auf der Zugspitze Plusgrade erreicht, was aber nicht zu einer starken Schneeschmelze führen werde. „Das Wasser wird verdunsten“, sagt Jens Kühner, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in München.

Doch noch liegt reichlich Schnee in den Alpen – auf der Zugspitze sind es 4,5 Meter. Ob daraus weitere Hochwasser entstehen können, das sei schwer zu prognostizieren, sagt Kühner. „Das hängt von einer Reihe von Faktoren ab.“ Der Schnee sei aktuell stark durchnässt, in Mittenwald speichere er zum Beispiel 60 Liter Wasser pro Quadratmeter und in Berchtesgaden 96 Liter. Wenn dann Plusgrade und sehr viel Regen zusammenfallen, dann laufen zunächst die Stauseen voll und schließlich steigen auch die Flusspegel wieder an. Momentan sei die Wetterlage allerdings eine völlig andere. „Der Trend für die kommenden zwei Wochen spricht eindeutig gegen Hochwasser.“ (ig)