Geburtstag Die „Gäbi“ hat Elvis chauffiert Heute wäre der King 84 Jahre alt geworden. Gabriele Graupner, die erste Amberger Taxifahrerin, hat ihn kutschiert.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Der strahlende Superstar: Elvis Presley wurde durch seinen unnachahmlichen Rhythm and Blues zum erfolgreichsten und populärsten Solokünstler seines Jahrhunderts. Sein Lebensweg kreuzte sich einmal mit dem einer jungen Ambergerin. Foto: dpa

Amberg.Ein Schwarzweiß-Foto erinnert Gabriele Graupner an die Taxi-Zeit. Es zeigt sie als 21- oder 22-Jährige mit ihrem Mercedes 180. Als erste Frau steuerte sie Taxis durch Amberg. An Silvester hat Gabriele Graupner ihren 80. Geburtstag gefeiert.

Elvis Presley wäre heute 84 geworden. Die Lebenswege der Ambergerin und des King of Rock ’n’ Roll haben sich in einer Winternacht Ende der 50-er Jahre in der Oberpfalz gekreuzt. Mit ihrem schwarzen Mercedes wartete Gabriele Graupner wie jeden Tag vor dem Amberger Bahnhof auf Fahrgäste. Als das Telefon an der Gebäudewand klingelte, hob sie ab. „Ein Taxi zum Ring-Café!“, hieß es aus der Zentrale.

Die junge Frau brach auf in das Lokal, wo drei US-Soldaten in Uniform warteten. „Ich habe viele Amis chauffiert. Amberg war Garnisonsstadt“, schildert Graupner. „Die Soldaten sind natürlich ausgegangen. Geld hatten sie ja.“

US-Soldaten wollten was erleben



Elvis war dabei, doch die Taxifahrerin erkannte ihn erst nach einer Weile, weil es schon dunkel war. Alle drei stiegen ein „Take us to Weiden“, habe der Sänger sie aufgefordert. Also brachte sie die Amerikaner in eine Art Cafébar in der Weidener Frauenrichter Straße.

„Elvis war ein hübscher Kerl. Er hat ausgeschaut, wie man ihn von Fotos kennt. Nicht so dick wie zum Schluss.“ Gabriele Graupner, einst Taxifahrerin in Amberg



Auf der Fahrt unterhielten sich die Soldaten ausgelassen. „Die waren lustig“, weiß Gabriele Graupner noch. „Sie wollten was erleben.“ Elvis habe „Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus“ geschmettert. In der Weidener Bar tranken die Drei, während die Chauffeurin eineinhalb Stunden wartete. Eines weiß sie noch: „Elvis war ein hübscher Kerl. Er hat ausgeschaut, wie man ihn von Fotos kennt. Nicht so dick wie zum Schluss.“

Später stiegen die Drei wieder ein und die Oberpfälzerin kutschierte sie zum Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Lkr. Neustadt an der Waldnaab), wo sie wegen eines Manövers stationiert waren. Die Wache am Schlagbaum habe sofort erkannt, dass der Star im Taxi saß, erzählt Graupner. Deshalb habe sie hineinfahren dürfen, was gewöhnlich nicht erlaubt war. Die Ambergerin traf Presley nie wieder, verfolgte jedoch seinen Lebensweg.

Sie war die Lieblingsfahrerin der „Amis“

Sie war die Lieblingsfahrerin der amerikanischen Soldaten. „Die wollten immer ‚die Gäbi‘, wenn sie angerufen haben.“ Auch wenn sie eigentlich nicht an der Reihe gewesen wäre, verlangten „die Amis“ nach ihr, nicht nach ihren männlichen Kollegen. „Nur Ende des Monats, wenn sie kein Geld mehr hatten, sind sie mit meinen Kollegen gefahren und haben sie ausgeschmiert.“

Zur Rechenschaft gezogen wurden die jungen Amis nach Graupners Erinnerung nie. „Finden Sie mal einen in der Kaserne“, sagt sie. Die „Gäbi“ dagegen erhielt stets ein schönes Trinkgeld. Es gab einen Dollar pro Fahrt – und der war vier Mark wert.

Elvis kam während seines Militärdienstes zweimal nach Grafenwöhr. Eine Sonderausstellung zeigte 2018 bekannte und neue Spuren des King of Rock ’n’ Roll in der Oberpfalz. Ein verschollen geglaubter Original-Brief von Presley oder ein Zeitzeugen-Film waren im Kultur- und Militärmuseum zu sehen.

Während Elvis zum Superstar aufstieg, fuhr Gabriele Graupner nur noch bis 1965 die Taxis ihres Stiefvaters, der auch noch ein Fahrrad- und Motorradgeschäft betrieb. Es machte ihr riesigen Spaß. Sie wäre gerne weitergefahren. Schon als Mädchen hatte sie in der Autowerkstatt geholfen, die Wagen aus der Garage geholt und mit dem Schlauch abgespritzt.

Sie verdiente auch dank der Stammkunden exzellent. Den Inhaber der Amberger Sonnenapotheke chauffierte sie jede Woche nach Nürnberg, wo er seine Bankgeschäfte erledigte. Wenn sein Bruder zu Besuch weilte, brachte sie die beiden in die Steiermark oder ins Würzburger Land und blieb bei freier Kost und Logis dort. Auf einer der Reisen kostete sie zum ersten Mal Spargel. Seit langem isst sie ihn leidenschaftlich gern. Für die AOK fuhr sie regelmäßig Patienten in die Münchner Herzchirurgie oder die Würzburger Klinik.

Wo ist nur die Zeit geblieben?



Doch 1965 heiratete sie. Ihr Mann, ein wohlhabender Altmetallhändler, sorgte sich und bestand darauf, dass sie mit dem Taxifahren aufhörte. „Dabei hat mir nie einer was getan“, sagt Gabriele Graupner. Bald kam Sohn René. Seit ein paar Jahren verwöhnt die Oma am liebsten ihre drei Enkel Amelie, Maximilian und Ludwig – und dreht tägliche Runden mit Schäferhund Nesco. „Wo ist nur die Zeit geblieben?“, fragt sich die 80-Jährige zuweilen. Sie ist sehr zufrieden. Wenn ihr auffällt, dass es jemandem schlecht geht, spendet sie. Kürzlich hat sie den Kassenbeleg einer älteren Dame im Supermarkt beglichen.

Noch heute hört sie gern seine Songs

Elvis wurde einer der erfolgreichsten Solokünstler, verkaufte eine Milliarde Tonträger, schauspielerte, hatte eine Fernsehshow und heiratete.

Mit 42 Jahren starb er 1977 auf seinem Anwesen Graceland in Memphis an Herzversagen. Er hatte an einer chronischen Darmerkrankung gelitten und nahm lange Jahre Pillen, darunter Schlaftabletten und Beruhigungsmittel.

„Der hat sich mit Drogen und Medikamenten aufgearbeitet“, bedauert Gabriele Graupner.

Noch heute hört sie gerne seine Songs, von „Heartbreak Hotel“ bis „Jailhouse Rock“. Ein Lieblingslied hat sie nicht. „Mir gefällt jedes.“

