Gesellschaft Die geheime Welt der Swinger Seit einem Jahr betreiben Eva Meisinger und Armin Hölzl den Swingerclub in Bad Abbach. Sie haben Schwung ins Haus gebracht.

Von Bernhard Fleischmann

Eva Meisinger und Armin Hölzl haben den Kauf des Clubs nicht bereut. Foto: Benjamin Franz

Bad Abbach.Lust ist das Lebensprinzip in Alkofen 11, Bad Abbach. Seit Eva Meisinger (55) und Armin Hölzl (51) dort seit einem Jahr den Swingerclub „Rendezvous“ auf Vordermann bringen, haben die Freunde des freien Sexlebens gleich noch mehr Lust auf frivole Erlebnisse direkt neben der B16. Günter und Susanne (die Namen sind erfunden, d. Red.) etwa, treue Stammgäste, kommen oft: Zwei- bis dreimal pro Woche gehen sie hin, zwischendurch auch mal in andere Clubs. Sie kennen jeden Swingerclub in der weiteren Umgebung. „Aber vom Wohlfühlfaktor her ist es bei Armin und Eva am besten“, versichert Günter im Telefonat mit der MZ. Susanne schwärmt von „super familiärer Atmosphäre, hervorragender Hygiene, gutem Essen“.

### ### ##### ### ## ######. ## #### ### ##### ### ##### ###########, ## ### ##### #### ### ###### ####### ########### ############. ## ###### ##### ######### ###-########## ##### ### ##### – #######. ## ### ##### ############ ######## ###### – ### ### ######## ####### #### ################.

### ####### ### #####, ### #### #### ### ####### ##### ### ## ### ## #### ##########. ########### #### ### ######## #### ######## #########. ## ###### #############. ### ###### ######## ##### #####. #### #### ## ####### ########, #### ###### #### ######### ### ########### ########### #### ### #### ### ######### #############.

#### ### ### ##### ## ####, ## ### ########## ## #######. #### ### ############ #### ### ######### ####### ##########, ### #### #### ### #######. ### #### ### ######### ##### ######## ### ### ###### #######, ###### ### ### #### ### #####. „##### #### ### #### ### ##“, ###### ###### ######. ####### ###### #### ######## ######## ### ### ######### ### #### ### ######## ## ####. ########### #### #### ### ## ###### ####### ### ###### ### ######### ########.

##### ##### ### ##### ## ### ####? ####### #### ## #### ###########: „### ### ##### #### ### ###### ### ### ####, ### ### ###### ### ###### ######## #### ## #### ############# #######“, ########## ### #########. ### ###### ##### ###### ### #### ########, ### ########## ######### #####.

## ####### ##### ##### ## ### #### – ##############, ######, #######. ########## ###### ########## #### ####### ### #######, ### ### #### ### ##### ####### #############. ### ### ### ## ##### – #################### – ### ## ### ########. #### #### #### ############# ###### ### #######, #### ########## ### ######## ########. ### ###### ### ### ####-###### ##### ######, ### #### ## ######## #######, ## ### #### ##### ### ### ## ### ##### #########. ####### ###### #### ## ####, ####-###### ## ####. ## ####### ##### ### ## ##### #########. ####### ###### ##### ##### ### ####-############# ### ######## ####-#####-##### ### ##### ########. ########### ########## ### ######### #### ########## ############.

#### #######-##### ###### #### ##### ######### ###### ### ######### #########-######## #########. #### ##### ### ##### ### ###########, #### ## #########. ### ######## #### ##### #### ### ######### ### ########## ########. ####### ######## ##### ###### ### #####, ## #### ##### ##############. ##### ###### ###### ###, ## ##### ######### ######## #### ######## ## #######. ### ######## ######## ##### ######, ### ######### ##### #### ###### ###########. ## ### ##### #### ### ### ###, ##### ############### ###### #### ######### #########.

### ### ### ##### ##### ### #### ### #### ### ##### ### ##### #### ### ####### ########, ##### ### – ### ##### ### ###############. „### #### ####### ########, ### ### ### ### ##### #### ##################“, #### ## #######. ###### ########### ###### ### ### #########, ### ###### #### #### ### ########## #########, ### ###### #######.

######### ### ## ###### ########## ## ########## – ### ###### #### ###### ######## #### ### ####: ### ######## ###### ##### ## ###### ####### ############ #### ## ### #### ########. #### ##### ## ## ###### ### ##### ### ### ##### – ### ######## #### ### ### #### ## #### #####. ### ###### ### ##############.