Gesundheit Die Grippewelle ebbt in Bayern ab Die Neuerkrankungen sind in der dritten Woche in Folge zurückgegangen – auf 1630 Fälle. Das sagt das Gesundheitsministerium.

München.Das bayerische Gesundheitsministerium teilte am Freitag mit, dass die Grippewelle nachlässt. Die Neuerkrankungen sind in der dritten Woche in Folge zurückgegangen. Diese Woche waren es immerhin noch 1630 Fälle. Vor drei Wochen waren aber 6644 Erkrankungen gemeldet worden.

Seit Beginn der Grippe-Saison Anfang Oktober 2017 stieg die Zahl der gemeldeten Fälle auf 40 932, in der Vorsaison waren es 18 186 Fälle. 96 Todesfälle aufgrund von Grippe wurden bis zum 2. April registriert.

