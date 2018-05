Verkehr Die große Gefahr am Bahnübergang Auch in der Oberpfalz passieren immer wieder schreckliche Unfälle an den Kreuzungsbereichen zwischen Zug und Straße.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Bei einer Kollision zwischen einem Zug und einem Pkw an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Seeshaupt starben am Montag zwei Menschen. Foto: Matthias Balk/dpa

Bruck.Der Unfall an dem unbeschrankten Bahnübergang in Bruck (Lkr. Schwandorf) im vergangenen September verläuft glimpflich. Ein Lkw-Fahrer übersieht einen Güterzug – es kommt zur Kollision, aber niemand wird verletzt. So viel Glück haben die Insassen eines Mercedes am Montag im oberbayerischen Seeshaupt am Starnberger See nicht. Sowohl die 67-jährige Fahrerin als auch ihre 83 Jahre alte Beifahrerin sterben in dem von einem Triebwagen mitgerissenen Fahrzeug. Warum sie das rote Blinklicht am Andreaskreuz übersehen haben, ist unklar. Zwar nimmt die Zahl schwerer Unfälle an Bahnübergängen in Bayern ab, doch noch immer endet jeder vierte Zusammenstoß zwischen Zug und Pkw tödlich. Auch in der Oberpfalz, wo zuletzt 2015 in Freihung (Lkr. Amberg-Sulzbach) zwei Menschen ihr Leben verloren.

Nach den jüngsten verfügbaren Zahlen ereigneten sich in Bayern im Jahr 2016 an Bahnübergängen im Netz der Deutschen Bahn 35 Unfälle – fünf davon waren tödlich. Deutschlandweit waren es 140 Unfälle, bei denen 29 Menschen getötet wurden. Bayern führt die Liste der Kollisionen an, denn in keinem anderen Bundesland gibt es so viele Bahnübergänge. Wie die DB Bayern auf MZ-Nachfrage mitteilte, sind es derzeit 3100, von denen rund 1500 über eine technische Sicherung – also Schranken und Leuchtsignal – verfügen, die restlichen 1600 sind unbeschrankte Bahnübergänge, die sich vornehmlich an kleineren Nebenstrecken befinden, wo wenig Kreuzungsverkehr herrscht. So etwa in Bruck, wo ein Gewerbegebiet an den Bahnübergang angrenzt und es in der Vergangenheit vor allem zu Unfällen mit Lkw oder Traktoren kam.

Unfälle in der Oberpfalz

In der Oberpfalz machten in den vergangenen Jahren zwei verheerende Unglücke auf der Bahnstrecke Neukirchen-Weiden bundesweit Schlagzeilen. In beiden Fällen waren Fahrzeuge der US-Army in das Geschehen verwickelt. Bei der tödlichen Kollision eines Militärtransporters mit einem Regionalexpress im November 2015 starben sowohl der Führer des Triebwagens als auch ein Insasse des Lastwagens. Zudem wurden vier Fahrgäste schwer und 15 weitere leicht verletzt. Der Transporter war auf den Gleisen liegengeblieben, der Zug erfasste ihn nahezu ungebremst in der nächtlichen Dunkelheit.

So verhält man sich am Bahnübergang Schranken: Auch wenn die Schranken noch oben sind, muss bei Rot an einem Bahnübergang angehalten werden. Geschlossene Halbschranken, dürfen nie umfahren werden, unter geschlossenen Vollschranken darf man auf keinen Fall hindurchklettern. Weitergefahren werden darf erst dann, wenn die Schranke vollständig geöffnet und das Lichtzeichen erloschen ist.

Überholverbot: Im gesamten Bereich des Übergangs gilt ein Überholverbot.

Andreaskreuz: Bahnübergänge sind mit einem Andreaskreuz gekennzeichnet, das dem Schienenverkehr Vorrang vor dem Straßenverkehr einräumt.

Lichtzeichen: Am Bahnübergang muss bei Rot angehalten werden – ebenso bei einem roten Blinklicht. Gelbes Licht bedeutet „Halt“ für alle Verkehrsteilnehmer vor dem Bahnübergang und „Räumen“ für diejenigen, die sich bereits im Bereich der Überquerung befinden. (Quelle: ADAC)

Fast identisch war ein Unfall einige Jahre zuvor im benachbarten Vilseck. Damals ignorierte ein US-Soldat, der auf seinem Lkw Container mit Feldbetten und Decken geladen hatte, das rote Licht der Warnanlage und fuhr auf die Gleise, obwohl sich die Halbschranken bereits senkten. Die Beifahrerin stieg aus und versuchte noch, die Halbschranke hochzudrücken, was ihr aber nicht gelang. Für eine Warnung durch den Fahrdienstleiter blieb keine Zeit mehr. Mit 130 Stundenkilometern prallte der Regionalexpress in den Transporter und schleifte diesen noch mehr als 300 Meter mit sich. Der Triebwagenführer, der Lkw-Fahrer und ein Reisender im Zug starben bei dem Zusammenstoß im Jahr 2001.

Hier erklärt ein Regensburger Lokführer, warum Bahnübergänge so gefährlich sind:

Im Landkreis Regensburg gab es zuletzt 2016 ein Unglück auf einem Bahnübergang. Damals rangierte ein Lastwagenfahrer, der zuvor Schotter neben dem Bahngleis abgeladen hatte, auf dem unbeschrankten Bahnübergang bei Matting und bemerkte den herannahenden Zug nicht. Der riss bei dem Aufprall den Sattelschlepper in zwei Teile. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein Güterzug und ein Personenzug sind am Montagabend in Schwaben zusammengestoßen:

Warum übersehen Autofahrer Andreaskreuze, Warnhinweis und blinkende Signale an unbeschrankten Bahnübergängen oder ignorieren selbst sich senkende Schranken? Nach Ansicht des ADAC steckt hinter diesem Verhalten meist Leichtsinn, Unkenntnis oder Unaufmerksamkeit. „95 Prozent aller Unfälle an Bahnübergängen sind auf ein Fehlverhalten der Straßenverkehrsteilnehmer zurück zu führen“, heißt es beim ADAC. Verkehrsreferent Jürgen Berlitz nennt auch die Routine, die insbesondere an möglicherweise mehrmals täglich gefahrenen Strecken gefährlich werden kann. Der ADAC gründete 2002 zusammen mit der Deutschen Bahn, der Bundespolizei und weiteren Partnern die Gemeinschaftsaktion „Geblickt? Sicher drüber!“, um Autofahrer über richtiges Verhalten am Bahnübergang aufzuklären.

Extreme Gefahr ist nicht bewusst

Vielen Verkehrsteilnehmern sei die „extreme Gefahr“ an Bahnübergängen auch gar nicht bewusst, sagt der Automobilclub und macht sich deshalb für ein rotes Dauerlicht an den Bahnübergängen stark. „Bei einer Befragung haben über ein Drittel der Verkehrsteilnehmer das Blinklicht am Bahnübergang nur als Warnhinweis verstanden. Ein zwingendes Anhaltegebot erkannten sie hierin nicht.“ Fußgänger wagten oft auch noch einen Sprint über die Gleise, obwohl sich die Schranken bereits gesenkt haben. Sie gehören nach den Pkw-Fahrern zu den häufigsten Unfallopfern an Bahnübergängen. Manchen Menschen sei noch nicht einmal bewusst, dass der Schienenverkehr immer Vorrang vor allen anderen Fahrzeugen habe, kritisiert der ADAC.

Lesen Sie hier über das Zugunglück in Aichach mit zwei Toten: