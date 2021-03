Anzeige

Spirituosen Die Heimat der Edelbrände Wilhelm Marx aus Straubing betreibt eine spezielle Brennerei, sein Credo: Das Getränk muss Dichte, Harmonie und Länge haben.

Melanie Bäumel-Schachtner

Merken

Mail an die Redaktion Hat sich auf seinem Anwesen in Mitterkogl einen Traum ermöglicht: Wilhelm Marx brennt besondere Destillate. Foto: Melanie Bäumel-Schachtner

Straubing.Wilhelm Marx brennt für das, was er tut. Und er brennt Destillate, die auf der ganzen Welt Preise eingeheimst haben. Der gebürtige Gräfelfinger hat mit seiner Frau Birgit in der Nähe von Neukirchen im Landkreis Straubing-Bogen einen historischen Hof erworben und in ein Kleinod verwandelt. In echter Handarbeit entstehen hier in der Marx Edelbrandmanufaktur Edel-Brände, Edel-Liköre, Gin und auch bald Absinth in Perfektion, denn eines kann der 59-Jährige absolut nicht leiden: Mittelmaß.

### ####-########### ### ########## ################## ######## ### ######## ############# ##########. #### ### ### ###### ##### ###### ############# ###### #### ## #### ####. #### ####### – ### ###### ## ########## ##### #####. ### ########## #### #### #### #### ### #### ######## ######## ######. #### ##### ############# ######### ##### ## #### ### ######## #### ######### ##########. ## ### ### ## ######### ######### ## #### #######-##########, ## ############# #### ## #### ### ####-#####-######### #########. „### ### ##### ##### ####### ## ######, ### #### ### ##### ####“, ####### ##. ##### ### ## #### ###########, ### ### ### ### ####### ############, ## #### ########## ########## ## ######: „### ### ### ############ #### ### ##### ### ##### ########.“

### ### ### #########, ##### ##### ########## ### ### ###### #### ## ### ########? ##### ###. ### ####### #### ### ########## #######. ##### ##### #### ### ### ##### ##### ##### ### ######### ###########. ### ##### ##### ### ### #### ### ######### ##. ### ########## ####### ###### ### ### ## #######. ### ### #### ### #############, ### ####### ### #######, ##### ## ###### ### ###### ### ### (###-)######## ##. ### ####### ######## ####, ### ### ##### ############ ###, #### #######, ### ######## ### ####### ### ######. „##### ### ##### ## ### ######## – #### #### ########### #####. ## #### #### ### ### „###“-##### ## ####: ### ####### #### ######, ######## ### ##### #####. #### #### ### ## #########. „## ##########“, ##### #### #### ########### ##### – ##### ###########.

## ############ ####-######, -###### ### #### #### ## #######. „####### ######### ### ###### ### ########## ##### ###### ##### ####### ### ####### #############“, ###### ### #######. ##### ############# ###-###### ### -#######, ###### ### ### ###### ############ ##### #####, #### ############ ### ### ######### ######## ## ###### ####### ############ ### ####### ######. „### ######## #### ### ##### ########### ### ### ######.“

### ## #### ###### ### ######## ############. #### ######## ### ############# #### #### ##### #######. ## #### ##### ##### #### ###########, #### ### ######## ## ###### ##### ###### ### ## ##### #### ##### ###### ####### ######. ## ######### #### #### ## ## ##### ################# ######.

„#### ####### ###### #####, ### ## ###. ## ### ### #### #######, #### ########## ## #######. ### ## ### ###, ## ### ### #### ####### ####### ######.“ #### ##### #### ##### ### – ### ######### ###### ############ ### ### ######. ##### ##### ## ######## ############# – ##### ####### ### „##### ##### ##########“