Freizeit Die Hochburg der Seifenkisten Das Zentrum des motorlosen Rennsports ist in Akron/Ohio – am Wochenende finden internationale Rennen in Schwandorf statt.

Von Karl Seiler

In einer Museums-Halle in Akron/Ohio sind viele alte Seifenkisten zu sehen.

Schwandorf.Es sind gleich drei Veranstaltungen auf einmal: Die 20. Europa Meisterschaft und die 70. Deutsche Meisterschaft im Seifenkistenrennen finden in diesem Jahr mit dem Derby um den Großen Preis der Stadt am 1. und 2. September in Schwandorf statt. Etwas Größeres gibt es in diesem Jahr für die Freunde des motorlosen Rennsports in Europa nicht – und doch: Der „Himmel der Seifenkisten-Fahrer“ bleibt das seit 1934 veranstaltete All American Soap Box Derby in Akron/Ohio. Dort startete 1969 mit Wolfgang Kick sogar ein Schwandorfer.

Von 1948 bis 1971 galten in Deutschland folgende Regeln: Jede Seifenkiste musste ohne fremde Hilfe allein von einem elf- bis 15-jährigen Jungen konstruiert und gebaut werden. Und dieser Junge musste die Seifenkiste auch im Rennen fahren. Jede Seifenkiste wurde vor dem Rennen genau überprüft. Der Teilnehmer musste auch beweisen – in Zweifelsfällen mit Arbeitsproben – dass er seinen Wagen auch wirklich selbst gebaut hat.

Deutscher Meister flog zur WM

Bis zu 130 Stadtsieger nahmen dann jeweils an der ab 1952 von der Adam Opel AG in Duisburg veranstalteten Deutschen Meisterschaft teil. Der Bundessieger durfte anschließend immer auf Einladung von General Motors zur „Weltmeisterschaft der Seifenkisten-Fahrer“ in die USA fliegen.

Schwandorf war in den 1960er Jahren die Seifenkisten-Hochburg der Oberpfalz: Stadtmeister Fritz Beer wurde 1965 in Duisburg zwar „nur“ Zweiter, erhielt aber auch schon 3000 D-Mark Ausbildungsbeihilfe und durfte an einer dreiwöchigen Reise durch Deutschland teilnehmen. Vier Jahre später siegte bei der Deutschen Meisterschaft der 14-jährige Gymnasiast Wolfgang Kick. Seinen Eltern Franz und Klärle Kick gehörte das Hotel „Waldlust“. Wolfgang Kick bekam neben der Reise nach Akron/Ohio sogar 5000 D-Mark Ausbildungsbeihilfe.

In Ohio liegt die Rennstrecke immer noch an den Derby Downs neben dem Akron Fulton International Airport. Von einem Starthaus mit drei exakt nivellierten, relativ flachen Startrampen führt die frisch geteerte und nur noch 285 Meter lange Strecke hinunter zu den Tribünen beiderseits der Zielbrücke, wo sich in Spitzenzeiten bis zu 70 000 Zuschauer tummelten.

Beim 81. All American Soap Box Derby waren in diesem Jahr wieder keine deutschen Teilnehmer dabei. Die gab es nur von 1951 bis 1971 während der Ausrichtung durch Opel und anschließend unregelmäßig als Meister des 1973 gegründeten Vereins „Deutsches Seifenkisten-Derby“. Inzwischen gelten in den USA auch neue Rennklassen und Bauvorschriften. Statt selbst gebauter Renner werden bei der US-Meisterschaft nur noch einheitliche Bausätze mit Kunststoff-Karosserie verwendet.

Die Stock Car Klasse für Kinder von sieben bis 13 Jahren, bis 1,60 Meter Größe und 55 Kilo Körpergewicht ist ein Einstiegs-Fahrzeug, in dem Fahrerin oder Fahrer – seit 1972 sind auch Mädchen zugelassen – nach vorne gebeugt sitzen. In der deutlich gerundeten Super Stock Division für neun- bis 18-Jährige sind Aufbau und Sitzposition ähnlich. Die Bausätze kosten rund 500 Dollar. Der schnittige, zweiteilige Master-Kit, in dem zehn- bis 20-Jährige möglichst flach auf dem Rücken liegen, ist für 675 Dollar mit Fuß- oder für 730 Dollar mit Handbremse erhältlich. In jedem Fall sind bei lokalen Rennen einheitliche Kunststoff-Radsätze für 125 Dollar zu verwenden.

Radsätze werden ausgegeben

Um auszuschließen, dass die Kugellager der Räder geölt oder nachgehärtet wurden und Weichmacher den Rollwiderstand der Gummi-Laufstreifen reduzieren, werden bei den US-Bundesmeisterschaften immer neue Radsätze ausgegeben, die alle die gleiche Qualität haben.

Viele Bausätze werden in Schulklassen mit Lehrern oder Studenten des College of Engineering der University of Akron montiert. Ein auf „Science, Technology, Engineering and Mathematics“ basierendes STEM-Lernprogramm fördert dabei Teamarbeit, projektorientiertes Lernen, Problemlösungen, kritisches Denken, handwerkliche Fähigkeiten und nicht zuletzt – Spaß. Anregungen geben in einer großen Museums-Halle auch viele alte Seifenkisten, die von Erfolgen berichten und Entwicklungen aufzeigen.

Weil aber auch Erwachsene gern Seifenkisten-Rennen fahren, gibt es auch immer mehr Fun-Veranstaltungen. Dafür steht ein bewusst rustikaler Bausatz mit klassischen Speichenrädern für 550 Dollar zur Verfügung. Und mit den National Super Kids Classic gibt es auch einen Wettbewerb, bei dem körperlich oder geistig behinderte Kinder als Beifahrer antreten.

