Bayern Die Hüter der Königsuhr Die Uhr, die mit Ludwig II. im See versank, liegt heute im Bayern-Museum. Der Leihgeber hat eine besondere Beziehung zu ihm.

Von Marianne Sperb



Mail an die Redaktion Albert, Silvia und Stefan Meilhaus (von links): Eine Vorfahrin war die enge Vertraute von König Ludwig II. Die Taschenuhr des Monarchen gab die Familie als Leihgabe an das Bayern-Museum in Regensburg. Foto: Sperb

Albert Meilhaus vor einem Ordner: Die Familie sammelt Material über Ludwig II. und seine Kinderfrau Sibille Meilhaus. Foto: Sperb

Albert Meilhaus mit einem Buch über Ludwig II: Eine Urgroßtante war die Erzieherin der späteren Königs. Foto: Sperb

Regensburg.Unter den 1000 Objekten im Regensburger Bayern-Museum ist eines, nicht größer als der Handteller einer zierlichen Frau, vor dem immer besonders viele Menschen stehen. Mit einem Wonneschauer blicken sie auf die Uhr von Ludwig II. Die Zeiger stehen auf 6.43 Uhr, 40 Sekunden. „Da ist er gschtorben“, raunt dann garantiert ein Besucher vor der Vitrine, die dem Märchenkönig gewidmet ist. Der Monarch trug die Uhr in der Weste, als er am 13. Juni 1886 im Starnberger See ertrank.

###### ######## ##### ###### ####. ## ### ## ####, ### ### ####### ######### ## ####### ####### ### ### ## ### ##### ###. „## ### ###### ## ####“, ######### ###### ########. „## ### #### #### ### ###### – ### ##### ### ### ### ###########! ### ### ###### ### #### ####“, #### ### #############, ### ##### ######### ##### ### ### ### ##### ### ######### #####, ### ####### ##### ###### ##### ######## #####.

########## ### ## ### ########### #### #### ### ######, #### „#############“ ## ######## #### ###### ##### ### ### ############## ### ###### ##### ### ########## ####### ###, ### ### ### ####### ### ###### ###. „### ########### ### ########## #####“, ######## #### ###### ########. ##### ### ######### ### ### #### #### ### ### ####### ### ############ ### ## ### ####. „##### ### #### ########## ###### ## ### #####, ### ### ### ### #######.“ ## ### ########### ######### ####### ######## ### ##### #### #####.

### ############ ## ######## ####### ###### #########: ### ##### ##### ### #########, #### ### ### ### ###### ######## #####, ## ######## ######### ### #### ######, ###: ### ###### #### ###, ####### ###### ### ##### ##########, #### – #### ####### – ##### #######!

###### ######## ####### ### ##### ### ##### ####### ##########. ### ########### ### ##### ####, ### ## ####### ### #### ## ############ #################### ##########, ###### #### ## ###### #### ###### ####, ## #### ### ### ### ### ################## ## ########. ### ##-####### ##### ######, ########## ### ######## ### ###### ############ ### ### ###### ### ####### ## ######## ##### ####### #### #### ###### ###### ### „######## ########“ ##.

###### ######## ##### #### ##### „######### ######### ############“. ## ###### #### ##### ### #### ### ####### ############# #### #’###### #### ##### ####, ######### ###### #### ######## #####-#######. „### ###### ###“, #### ##. #### ###-############, ### ## ###### #### ############# ##########, ###### ########## ## ##### ###, ### ### ##### #### #########: ############ ##### ##, ##############, #############, ################, ########### – ### „######### ### ####### ########“.

### ### ########### ### ## #### ######### ##########. ### ### ##### ##############, #### ### ######### ####### ### ## ######## ########## ######. ####### ######## ### ########### ########## ### ############ ### #############. „### ### ### ########## ###### ###### ########“, ####### ### ######### ### ############ ### ########### ### ######## ## ##### ###### ###### ###### ######## #### ### ########## ##########. „## #### ###### ####### ### #### ###### ## ########## ########, ### #### ###### ####### ### ## #### ## ########“, ######### ### ############ ######-######## ###### ###########.

### #### ###### ## ###-####-#####: ####

### ##### ### ##. ### ###### ### ######## ## #######, ### ###### #### ### ### ######### – ### ### ###### ###### ####### ####### ### ### ########## „######“, ### ## ### #####. ####### ###### ### ### ###########, ####### ### #############, ### ### ###### ### #### ##### ### #########, ##### ##### ###, ##### ### ###### ### #####. ### ###### ###### ###, ##### ## ######## ###### ### ########, ### ### ##### #### ### ### ############ ####### ####.

##### ## ##### #### ######### #### ### ##### ### ### ##########, ### ###### ##### ### ####### ########, #### ######### ######. ###### ######### ###### #######, ### ## ### ### ### ### ############## „###### ########“ ####, ##### ####, #### ### ##### ################### ## ### ########, #########, ### „#### ###### ### ### ##############“ ### ##### ### ############# #### ##: „######## ##### ### ############“, „##### ## ######### ##############“.

####### #### ####### ### #### #### ##### ### ########## ### ######-#######:

## ###### ###### #### ########. ### ###### ##### ## ############# ######. ###### ######## #### #### ## ### ############# ######## ######. ###### ###### ### ## ## ###### ###### ###### ## ##### ##########.

### ####### ######## #### ######, ######## ### ##### ### ###### ### #### ############ ############# ######. „####### ### #### #### ##### ### ### ###### ###############, ####### ###### #### ###### #### ######### ### ######“, ####### ########. ########, ########, #########: ### #### ### ############# ### ############# ####### ######## ######, #### ### #####. ##### ### ### ##### ####, ### ### ##### ################### ### ##### ## ######### ######## ########## ####, ### ########## ### ###### #### ####### ###### ## ######. „### ######!“, #### ###### ########. ########## #### ## ### ### ######### ##### #######-########## ####### ### #######, ## ## ### ###### #### #### ############ ## ####### ### ##### #### ## ###### ####.

### ########## ###### ## ########-#### ### ##### #### ##### ##### ######. ######## ### ### ### ###### ### ### ######## ############ # ### ###### ## ##### ### ### ########, ######### ########## #### ### #### ####, ####### ##############.

###### ######## ### ### ### ## ########## ############# #### #### ########. „## ### ####. #### ## ############# ######.“ ####, ## ######-#######, ###### ####### ######## ## #### ######## #####. ########## #### ###### ######## ### ### ## ### #### ###### ###### ##. ##### ######## ### ############ ######-###### ### ### #### #########, #### ##. „#### #####.“

