Die Kommunalwahl auf mittelbayerische.de Am 15. März wählen die Bürger ihre Vertreter. Kurz nachdem die Wahllokale schließen, gibt es die Entscheidungen live bei uns.

Von Katharina Eichinger und Inge Höcherl

Am 15. März finden Sie bei uns alle wichtigen Infos.

Regensburg.Bayerns Bürger haben am 15. März die Wahl: Sie entscheiden in ihrer Heimat, wie sich Kreistage, Gemeinde- und Stadträte künftig zusammensetzen. In vielen Orten Ostbayerns bestimmen die Wähler auch Bürgermeister oder Oberbürgermeister. Insgesamt stehen fast 40 000 Mandatsträger zur Wahl.

Mehr als 300 interaktive Grafiken

Die Redakteurinnen und Redakteure der Mittelbayerischen sind am Tag der Kommunalwahl in Cham, Regensburg, Kelheim, Neumarkt, Schwandorf und den Gemeinden in den dazugehörigen Landkreisen unterwegs und berichten aktuell.

Auf mittelbayerische.de präsentieren wir unseren Nutzern die Ergebnisse der Kommunalwahl in mehr als 300 interaktiven Grafiken.

Wir liefern die Antwort: Wer regiert künftig wo? Wie schneiden die Parteien ab? Und wo müssen Kandidaten am 29. März in die Stichwahl? Sobald die ersten Ergebnisse ausgezählt sind und die Entscheidungen über Bürgermeister in der MZ-Region feststehen, können Sie diese auf der Website aufrufen. Wir rechnen mit ersten Ergebnissen ab circa 18.30 Uhr. Die Ergebnisse der Landratswahl können sie in unseren Grafiken quasi live mitverfolgen: Sobald das Wahlergebnis aus einer Gemeinde vorliegt, erscheint dieses auch in unserer Grafik. So bekommen Sie ein laufend aktualisiertes Zwischenergebnis. Das Gesamtergebnis einer Landratswahl liegt vor, sobald alle Gemeinden ausgezählt sind.

Die Ergebnisse aus Ihrer Gemeinde

Sobald die Ergebnisse zu Gemeinde- und Stadträte eintreffen, finden Sie auch diese sofort bei uns. Die Redaktion der Mittelbayerischen berichtet am Wahlsonntag bis spät in die Nacht, damit Sie kein Ergebnis verpassen. Auf mittelbayerische.de veröffentlichen wir für jede Gemeinde einen Artikel, in den die Grafiken integriert sind. Sobald das Ergebnis bestätigt ist, wird die Grafik im Artikel freigegeben. Nutzer können auf der Regionenseite oder auf unserem Spezial zur Kommunalwahl ihre Heimatgemeinde auswählen.

So funktionieren die Grafiken:

Über diese Grafik navigieren Sie sich einfach zu ihrer Heimatgemeinde:

In unseren Ergebnisdiagrammen zur Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahl finden Sie diese Informationen:

Der Wahltag im MZ-NewsBlog

Wir begleiten den Wahltag und -abend zudem in einem Newsblog. Dort lesen Sie nicht nur die Ergebnisse, sondern auch Reaktionen der Parteien. Außerdem fangen wir schon vor den Entscheidungen Stimmen ein: Wie nervös sind die Kandidaten am Wahltag? Machen sich am Wahlsonntag viele Menschen auf in die Wahllokale?

Live aus unserem Wahlstudio

Mittelbayerische Video berichtet ab 17.55 Uhr live aus unserem Wahlstudio. Im Studio sind Marina Gottschalk und Dr. Christian Eckl und präsentieren die Ergebnisse aus Regensburg. Unser Videoteam ist auch im Marinaforum mit dabei, um gleich nach der Entscheidung erste Stimmen der Bürgermeisterkandidaten für Sie einzufangen. Außerdem ordnen unsere Kollegen aus Cham, Schwandorf, Neumarkt und Kelheim in Videokommentaren die Ergebnisse des Wahlabends ein.

Nicht nur am Wahltag informieren wir Sie umfassend. Auch jetzt finden Sie bereits jede Menge Lesestoff und Hintergrundinformationen zu den Wahlen in Ihrer Region.

Erfahren Sie mehr über den Wahlkampf, die Kandidaten und die spannendsten Entscheidungen: