Umwelt Die Krux mit dem neuen Artenschutz Wie geht es weiter nach dem erfolgreichen Volksbegehren? Am Runden Tisch ringen Befürworter und Gegner um Lösungen.

Von Marie Reichenbach

Merken

Mail an die Redaktion Vertreter der Staatsregierung, von Umweltaktivisten und weiteren Verbänden suchen nach Kompromissen für einen besseren Artenschutz. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Auf große Hoffnung könnte große Ernüchterung folgen: Vor dem zweiten Treffen des Runden Tischs zum Erhalt der Artenvielfalt wird der Ton hinter den Kulissen rauer. Die Mission von Alois Glück, der am Runden Tisch zwischen den Teilnehmern vermittelt, droht zu scheitern, bevor sie richtig begonnen hat. „Inhaltlich ist seit dem ersten Treffen nicht viel passiert“, sagt die ÖDP-Politikerin Agnes Becker. Alle Anwesenden waren sich schon Ende Februar einig, dass der bayerische Pflanzen- und Artenschutz mehr Anstrengungen benötigt. Wie die genau aussehen sollen, sehen Befürworter und Kritiker des Volksbegehrens aber völlig unterschiedlich.

Streitpunkt ist Ausweitung der Ökolandwirtschaft

„Artenschutz funktioniert nur im Miteinander. Die Ziele des Volksbegehrens, beispielsweise Ausweitung der Ökolandwirtschaft von 10 auf 30 Prozent, können nicht einseitig zulasten der Landwirtschaft und zum Nulltarif erreicht werden“, kritisiert Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) die Ausgestaltung des Volksbegehrens. Es scheint, dass die Staatsregierung einige Forderungen des Volksbegehrens für ein neues Naturschutzgesetz nicht übernehmen will. Ein Streitpunkt sind die geforderten einheitlichen Termine beim Mähen und Walzen von Wiesen. Auch der Umgang mit Streuobstwiesen ist strittig. „Die Bürger haben für einen besseren Artenschutz abgestimmt, aber sicher nicht für einen genauen Mähzeitpunkt“, sagt Umweltminister Thorsten Glauber (FW). Man müsse am Volksbegehren arbeiten, „weil es in der jetzigen Form nicht praxistauglich ist.“

Auf Aussagen wie die von Glauber und Aiwanger regieren die Initiatoren des Volksbegehrens empfindlich: „Unser Gesetzentwurf steht! Wir können und wollen am Volksbegehren nichts ändern“, stellt Becker klar. Auch Ludwig Hartmann, Fraktionschef der Grünen, will nur so lange am Tisch sitzen bleiben, wie es dort in die richtige Richtung geht.

Man sei zwar bereit, konstruktiv zusammenzuarbeiten, betont Becker. „Kompromisse werden wir aber keine machen“. Stellt sich die Frage, über was am Runden Tisch dann überhaupt verhandelt werden soll. „Es kann nur um mehr Artenschutz gehen“, sagt Hartmann. Er sei sicher kein Gegner einer besseren Idee. Artenschutz betreffe schließlich nicht nur die Landwirtschaft. „Wir sind bereit, ein gesamtgesellschaftliches Konzept zu erarbeiten.“

Erfolgreichstes Volksbegehren in bayerischer Geschichte

Hinter einem neuen Artenschutz, der neben den Bauern auch Kommunen und Gärtner stärker in die Pflicht nimmt, steht auch Glauber. Sein Ziel sei ein „Volksbegehren plus“. Die Zeit für eine Annäherung wird knapp: Am Donnerstag will der Landeswahlausschuss das endgültige Ergebnis des Volksbegehrens bekanntgeben. Klar ist schon jetzt, dass es das erfolgreichste Volksbegehren in der bayerischen Geschichte ist. Offen ist, ob es bei den fast 1,5 Millionen Unterschriften bleibt, oder ob es noch mehr werden. Nach Bekanntgabe des amtlichen Ergebnisses bleiben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vier Wochen, bis er den Gesetzentwurf dem Landtag übergeben muss. Dort haben die Abgeordneten zwei Möglichkeiten: Entweder sie nehmen den Gesetzentwurf unverändert an – was die schwarz-orange Koalition bereits ausgeschlossen hat. Oder der Landtag kann zusätzlich einen eigenen Gegenentwurf vorlegen. In einem Volksentscheid dürfen dann die Wähler über beide Vorschläge abstimmen.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.