Anzeige

Infrastruktur Die Krux mit dem schnellen Internet Bayern macht Fortschritte beim Breitbandausbau. Aber auch Corona zeigt Grenzen auf, die es bei der Digitalisierung noch gibt.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Der Breitbandausbau schreitet voran - es bleiben dennoch weiße Flecken ohne schnelles Internet. Foto: Jens Büttner/dpa

Regensburg.97 Prozent der bayerischen Haushalte haben schnelles Internet, meldete jüngst Bayerns Finanzminister Albert Füracker im Wirtschaftsausschuss des Landtags - und stellte bald 99 Prozent in Aussicht. 54.000 Kilometer neue Glasfaserkabel sind nach seinen Worten bereits verlegt, der Freistaat habe 1,2 Milliarden Euro Fördergeld für über 3000 Breitbandprojekte fix zugesagt. Flottes Internet meint dabei eine Geschwindigkeit von mindestens 30 Mbit pro Sekunde. Doch trotz der unstrittigen Fortschritte bleiben weiße Flecken, gerade im ländlichen Raum. In Corona-Zeiten stoßen auch Schüler im Homeschooling an digitale Grenzen, speziell wenn sich mehrere Geschwister ins Wlan einloggen.

### ########### #################### ### ###### ####### ##### ####### (###) ##### ######## ############# ### ############ #############. ####### ###### ### ###### ### #### ####### ########### ###########, ### ####### #### ##-####- ############## ####### ######. „## ###### ### ######## ########## ###.“ ###### ## ############ ########## ### ##### ##### ##### #######. ### ############ ############# ######### #### (###) ########### ######## ## ###### ######## ########## #######, ### ### #### ####### #########, ## #### ## ######-####### ### ######-##### ############ ### ###### ############ ###############.

##### ###### ## ### ####-#########-######## #### ############## ### ########################## ### ## ####### ### ######### ### #### ### #########, ## ####### ##### ##### ####### ### ### ####. #### ### #### #### ##### ### #####. ### ######## ### ########## ############ ############# ### ######### ######## #### #### ###########, #### ####. ### ############ ############# ########## ####### ####### ############. ### ####### ### ### ####### ######## #### ################# ###### #### #####, #### ####.

########: ###### ### ##########

### ###### ### ################# #### #### #############. ######## ##### ## „###“ ## ########### ######### ### ##############################. #### ############ ####### ##### ########## ######################### ##### #######. ######### ##### - ######### ########## - #### ##### ##### ############. ## ############ ######## ####### ## ####### ### ######### #### ######### ########, ## ### ######### #### ## ##,# #######. „### #### ##### ### ########### ########### #### ## ############### ##### ## #######-###### #### ### #### #### ####“, #### ########. ### ###### ##### ###### ### ##########. ### ###### ################# ######### #### #### ##### ######### ## ########### #############. ######### ###### #### ### ################# ###########.

### ### ######## #### #### ######### ###### ####### ## #######, ### ####### ## ### ########. #### ######### ##### ### #### ##.### ######### ######### ### ####### ### ## ####### ### ######### ###### ## ######### ######## ########## #####. ### ### ################# ### ### ######### ##### ########## ######### ### ### ######### ## ######### „###### #######“. ## ########### ############# ### ### ## #### ### ########, #### ## ######## ########## ## ######, ## ##### ####### ## #### ######### ####.

######## ### #### #######, #### ## ###### ### #####-####-####### ####, ### ### ### ######## ### ################# ##########. „######### ######## #### #### ######## ### ###### ####“, #### ##. ## ###### ####### ########## ##### ######### ######## ###### ####### ### ######## ### ## ######. ## ##### ##### ###: #### ## ####### ### ######### #### ###### #### ########## ## ####, #### ## ####### ##### ## #### #### ####. ######### ###### #### ### ####### ############ ## ###### ########.

##### ######## ######### ###### ### #####. ##### ### #### ##########, ###### ### ##### ####### #### ###### ####### #######. ## ### #### ########## ### ############# ##### ####, ### ######### ### #### ### #### ### ######### ####### #### #### ### ######### #### ###### ### #### ## ######## ### ##### ############## #### ## ######### #### ### ###### ######## ## ### ########## ### ########### ################## ########.

### ### #### ###### ### #### #### #### ######### ######### ## #### ########## ####### ###### ######, ## ##### ### ###### ###### ### #######-###### ### #######. ### ######### ##### ### ###### ###### ## ### ####, ### #### ### ############ „######## #############“ #########. ####### ### ##### #### ###### #########, #### ######################## ### ############## ############ ######## ### ####### ################# ### #### ### #########. „### ###### ### #### ######### ##.“ #### #### ###, ### ######### ## ### ######## ###### ##### ### ##### ####### ###########. „### ####### ###, #### ##### #### ## ######### ############# ###“, #### ##. „### #### #### ### ###########, ### ## ###### #### #### ########## ####.“