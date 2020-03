Maßnahme Die KU stellt den Lehrbetrieb ein Nun hat auch die Uni Eichstätt-Ingolstadt auf die Corona-Ausbreitung reagiert. Alle Präsenzveranstaltungen entfallen.

Merken

Mail an die Redaktion Die Katholische Universität in Eichstätt stoppt den Lehrbetrieb. Foto: Armin Weigel/dpa

Eichstätt.Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ergreift angesichts der weiteren Verbreitung des Coronavirus weitreichende Maßnahmen: Bis auf weiteres entfallen – wie an allen Universitäten im Freistaat – alle Lehrveranstaltungen in Präsenzform. Das teilte die KU am Donnerstag in einer Pressemeldung mit. Dies gelte für alle Veranstaltungen an allen Standorten der Universität, für alle Fakultäten (FH und universitär) und auch für das Sommersemester vorbereitende Blockseminare sowie Sprachkurse. Die KU prüft derzeit, inwiefern Lehrveranstaltungen des Sommersemesters ersatzweise als Online-Kurse oder virtuelle Vorlesungen angeboten werden können. Die Studierenden werden von den Fakultäten und Einrichtungen informiert, sobald das Online-Angebot an Vorlesungen und Seminaren feststeht.

Zudem entfallen ab 16. März bis zunächst 19. April alle Tagungen und öffentlichen Veranstaltungen der KU. Dies gilt sowohl für Veranstaltungen, die von der KU und ihren Einrichtungen organisiert sind als auch solche von externen Veranstaltern, die die Räumlichkeiten der KU nutzen möchten. Der für den 25. April vorgesehene Tag der offenen Tür wird als virtuelle Veranstaltung stattfinden. Nicht betroffen von dieser Regelung sind interne Besprechungen von Abteilungen oder Lehrstühlen.

„Wir haben eine große Verantwortung sowohl für alle, die hier studieren und arbeiten, als auch die breite Öffentlichkeit. Die Kunst ist es nun, für unsere Maßnahmen ein gesundes Maß zu finden“, sagte KU-Präsidentin Prof. Dr. Gabriele Gien.

Mehr Nachrichten aus Bayern finden Sie hier.