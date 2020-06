Anzeige

Aktion Die Kulturbranche sieht Rot Künstler und Veranstalter senden SOS-Signale: Viele Kulturtempel erstrahlten in der Nacht in rotem Licht.

Mail an die Redaktion Das Schloss Wörth war eine Nacht lang in Rotlicht getaucht. Foto: Tino Lex

Regensburg.Eine Nacht in Rot: Tausende Gebäude deutschlandweit waren am Montagabend ab Einbruch der Dunkelheit in rotes Licht getaucht – ein SOS-Signal. Denn seit Beginn der Corona-Krise sind Kulturschaffenden die Einkommen weggebrochen: Schauspieler sind in Kurzarbeit, Veranstalter ohne Festivals, Konzerte, Feiern. Die Branche sieht rot. In Regensburg wurden am Montag zwischen 21 und 23 Uhr sechs Kulturtempel in Rotlicht getaucht: Stadttheater, Velodrom, Thon-Dittmer-Palais, Neupfarrkirche, Herzogshof und Marinaforum.



Foto: Alexander Auer

In Regensburg dauerte das Spektakel zwei Stunden, in Wörth die ganze Nacht. Zu Beginn spielten dort – nur ein paar Minuten lang – die Trompeter Stefan (Miles) Lang, Christian Höcherl, Georg Kulzer und Markus Schnagl im Auftrag von „Kultur in Wörth“. Der Comedian und Schauspieler Hannes Ringlstetter sagte bei der Aktion in Wörth: „Wir hatten eine komplette Tournee von Mai bis Juni, die mussten wir verlegen aufs nächste Jahr und wie es jetzt im Herbst weitergeht, weiß ich nicht, keine Ahnung“

„Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Kulturschaffende und Veranstaltungswirtschaft gefährdet sind“, sagte Cristo Twele, Technischer Leiter im Theater und Mitorganisator der , vorab. Eduard Paulin von der Sugar Veranstaltungstechnik GmbH ergänzte: „Sinn der Aktion ist, ein Lebenszeichen der Branche zu schicken und auf unsere Lage hinzuweisen.“

Jens Neundorff von Enzberg, Intendant des Stadttheaters Regensburg, sagt: Die Veranstaltungswirtschaft vereine über 150 Gewerke und Spezialdisziplinen. „Auch wir als Theater mit vielen eigenen Spezialisten sind auf die Zusammenarbeit mit Veranstaltungsexperten angewiesen.“ Leider sei die Lobbyarbeit in so heterogenen Branchen schwierig. „Umso wichtiger ist es, dass wir zusammenhalten. Die Gesellschaft profitiert von der vielfältigen Kultur, die es nun zu retten gilt.“

Edi Paulin von Sugar hatte die Night of Light und die Regensburger Illumination angestoßen. Sein Appell: „Vergesst uns nicht! Ohne uns wird es keine Schlossfestspiele, kein Jazzweekend, keine Industrieveranstaltungen mehr geben.“

