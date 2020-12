Anzeige

Bayern Die kuriosesten Polizeimeldungen 2020 Einbrecher, die sich Schnitzel braten und öffentliches Vergnügen mit einer Gummipuppe: Das waren die skurrilsten Einsätze.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Paar hat sich in einer fremden Wohnung in Seelenruhe Schnitzel gebraten und gegessen. (Symbolbild) Foto: Christian Bruna/picture alliance/dpa

Regensburg.Kurioser geht‘s wohl kaum: 2020 hatten die Polizeibeamten in der MZ-Region neben Routineaufgaben auch mit allerlei skurrilen Fällen zu tun - unter anderem mit einem Po-Grabscher, der eigentlich nur eine Freundin sucht, mit einem festgefrorenem Krokodil, das gar keines war - und einem Mann, der sich in der Öffentlichkeit in blonder Perücke mit einer Gummipuppe vergnügte. Hier sind die verrücktesten Polizeimeldungen aus der Region.



Aus der Regensburger Region:

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

## ##### ############# ### #### #### ## ############ ########### ##### ####### ####, ### #### ### ############ ###### ### ##### ########## #########. ### #### ########### ### #######, ##### ###### #### ###### ### ##### #### ##### #### ######. ###### ### ########, #### ### ## ####. ########## ###########: ## #### #### ###### #######.

############ ###### ## ### #####

##### #### ####### ### ## ########## #### #### ########## ###. ### ##-######## ###### ### ### ############ ### ############### ########## ### ##### ############ ######## ######. ### ### ####### ########, ### ### ##### #### #### ### ###### ### ### ### ##. ##### ##########, ## ## ######## #### ### ###### ## ######. ########## ######## ###### ############### ### ############# ####### ### ##### #### ### ##### #### ### #### ## ###### ## ### #### #### #### ##### ## ### ##### ### #### ###############. ### ### ##### ### ## #### ####### #########, ############# ### ########## ##.

############## ######### - ### „######“

##### ######## ##### ### ####### ########## #### ## ######## ##### ### ########## ############## ######## ## ### # ### ############. ### ####### ############ ##### ### „###############“ #### „##############“ #### ####### ######. ### #### ###### #### ### ##### ## ### ### ##: „### #### ######“. ### ###### ### ####### ###### ##### ##########. ### ##### ####### ##### ### ########## #################### ##### ### ######### ### ################## ### ### ####, ## ### #######.

### ### ######### ######:

######## ## ###### ############

######, ### ######### ######### ## ############ #### ####, ##### #### ############# ### ########. #### ###### ####### ## #########. ###### ########## ## ##### ###### #### ########### ### ########. ###########: ### ## ##### ########## ############# #### ##### ##### ### #######. ### ####### ###### ### ### ##########: „### ############ ####### ####### ## ### ###### ########### ##### ############# ############ ###########. ###### ### ########## ### #######. ## ### ############# ####### #### ########### ######, ##### ## ##### ### ############## ##############, ## ######## ############## ###########.“

### ######## ### ###### ###########

##### #### ###### ###### ### ## ###### ##: ## ### ###### ## ########### ### ####### ######## #### ###### ### ############ ########. ########### ##### #### ############## ###### ##### ###### #######. ### ################ ### #### ### ########### ####### - ### ############: ## ##### ### ### ######## ##### ### ##### ### ###########. ## ########## ###### ############ ########### #####, ####### ######## ##### ### ## ######## ###### ######### ### ############ ########.

### ### ############ ######:

#### #### ## ####### ####### #########

### ### #### ### ### ############ ## ##### ####### ## ##########-######## ###########, ###### ## ##### ########. ### ############ ## ###### ####### ### ############, ########## ### ##### #######. ### #### ############# ##### ### #### #### ## ### ##### ##### #######, ## ### ####### ## ########, ### ###### #### #############. #### ############ ### #### ######### ####### ## ### #######, ## ##### ## ####### ### #### ### ######### ## ### ###### ## ######. ### ######## ### #### ######## ####### ### ###### #### ####### ##### ########## ## ### ############. ###### ######### ### ### ####### ######.

#### #### ### ########### #### ######

######, ### #### ## ##. ######## ## ########## ########## ###: #### ##-####### ##### #### ####### ## ##### ####### #### ### #### ### #### ### ##### ######## ###### ### ### ########. ### ### ##-####### ######### ######### ### ### #### ### #### ####### ####, ####### ### ####### #### ### ############# ####### ###### ### ##### #####. #### ##### ### #####: #### ############## ######## ### ### ### ###. ### ### ####### ### ########## ########, ##### ### ############ ##### ########## ############### ### ### ######## ##. ### ########### #### ### ##### #### ######## ## ##### #####. ### ##-####### ### ###### #####: ### ######## ### ##### ######### ######## ##########. ### ### ####### ######### ### ### #########, ###### #### ######, #### ### ###### ##### ############## #####. ######## ##### ### ###### ############.

##-######### ###### #### ########

### ##-######## ############ ############ ###### ###### ### ########, #### ## ## #### ## ##############. „#### ## #### #### ######## #####“, ## ##### ####### ###### #### ### #########, ######### ## ## ########## ### #. ##### ##### ### ############ ########## ### #########, ###### ##### ## ### ## ## #######. #### ###### ### ######### ######. ### ######## ### ###### #### ##### ############## ######## ### ### ####### ############, ###### ######## ### ##### ############ ### ###### ####### #########, ## ### ######### ### ### ####### ## ######.

### ### ########## ######:

######### ########## ## ########

### ########### ##### ########## ###### ## ##### ################## ## ######## #### #########-###. ##### ########### ## #### ####, ### ### ####### ########. ### #### ### #####, ### ### #############, ###### ### #### ### ####### „#### ### #####“ ##########, ### ### ## ### ##### #### ####### ##### ### ### ########### ######.

############ ## ########### #########

##########, ###########, ########### ### ###########: #### ############ ###### ## ###### ## ######### ######## #########. ##### ######## #### ####### ### ####### ### ######## ####### ####. ### ### ##### ### ### ######### #########, ### ######### ######.

### ### ###### ######:

########### ########### ## #############

## ### ######## ####### ### #### ###### ##, ########### #### #### ## ##### – ### #### ### ############ ### ### ####### ###. ### ############## ###### ########, ### #### ## #########, ### ###### ########### ###. ### ### ##-####### ############ ######### ### ##### ### ### ############## #######, ######## #### ####### ### ####### ### ## ###### ########### ### ############ ######. ### #### ### ### ###############.

##-######## ###### ### ##### #### ##########

## ######## ### ############## ###### ##### ########, ### ### ##### ##-### ## ##### ## #### ### ### ####### #####. ### ######## ### ######## ### ### ###########. ####### ### ### ##-########, ### ######## ### „##########“ ### ###### ##-######## ###### ######## ###. ### ########### ### ### #### ##### ## #### ### ################# ## ### #### ############ ###### ######### ######.