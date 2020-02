Tiere Die kuriosesten Tierfunde der Region Ein Krokodil ist momentan in aller Munde. Das Reptil ist aber nicht das einzige exotische Tier, das bei uns für Furore sorgt.

Von Maximiliane Fröhlich

Merken

Mail an die Redaktion Der Krokodilkopf fiel vielen Menschen auf. Foto: Mökisch

Regensburg.Ein festgefrorenes Krokodil sorgte im Frauenforst bei Kelheim am Wochenende für viele erstaunte Blicke und reichlich Gesprächsstoff. Am Ende stellte sich heraus, dass der Krokodilkopf nur aus Plastik war. Tatsächlich ist ein Krokodil in unseren Breitengraden eher untypisch. Dennoch gab es in den vergangenen Jahren immer wieder (angebliche) Tierfunde und Tiersichtungen, die für regionale und überregionale Schlagzeilen sorgten. Hier eine Übersicht:

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ###### ### ### ##### #### „######“

######## „######“ ##### ### ############ ######### (######### ##########) ## #### #### ### ####. ### ### ########### #### ## ###### „### ######## ### ## ########## ###########.“ ### ############ ######### ### ########## ### ## ### ########## ### ########### ##### ############### ### #######, ### ### ############, ########## ### ########## ########. ### ################ ### ##### ### ### ####, ### „######“ ## ######: „### ### ###### ######## ### ### #### ########.“ ## #### ####### ### #### ## „######“, ########## ######### ### ### ## ## ##- ### #############, ### ### ########## ##########. #### ####### #### ######, #### ### ############# ######## #### ######## ######### ###. ### ############## ######## ####### ########## ###### ##.

#### ###### ## ### #########

### ######### ########## ###### #### ##### ##### #################### ############# ## ##### ######### ## ### ############ #########. ######### ###### ### #### ######## ### ### ####### ###########. ### ############# ######## ### ########### ##. ######## ### #### ########### ### ### ############## ### ######### ## ####### ####### ####, #### ## #### ##### ## #### ###### ####### – ########, #### #### #### ##### ####.

#### ######### ####### ################### ####### ######### ##### ### ######.

„##á###“ ###### ### ### ##

#### ######### #### ########## ############-####### ####### ## ###### #### ## ######### ###### (######### ########-########). ### ########## ####### ########## ###### ### ######## ## ######, ### #### ##### #### ###### #############, #### ### #### ##### #### ###.

#####, ### #########-########### ### ### ######, ### #### #### ############. ### ######## ##### ### ###### ##### #### ########, ## ### ####### ###### ## ######. ### ######### ###### ################ ### ### ####### ### ###### ####### ###### ## ### ## ########### ###### #########. ##### ###### #### ### ### ####### ########, ######### ######### ### ######### #### ### ######### ############# ############ #########. ### #### #### ### ##### ##### ###.

### ####### ###### ###### ################## ##á### #### ## ### ############# ###### ## ######## (######### #########-#########) ### #### #########. ### #### ##### ### ####### #### #### ##### ###### ### ####, #### ## ##### ###### ###- ### #### ###### ############. #### ###### ### #### ############## ### ########## ########### #########.

#### #### ### ### ##### #### ### „######### ### #### #####“

### ####### ######### ##### ## ###### #### ############# ### ##########. ### #### ## ###### ###### ### #### ### ### ########### ############# ##### ### ########### ##########. ## ##. #### #### ###### #### ######### ######## ### ### ##### ####### ## ##### ######### ### ######## ####### ### ##########. ##### ###### ### ###########, #### #### ### ###### ##### ### ### ##########. ######## ##### ##### ###### #######, ######### ### ###### ## ####. ### ##### „###### ### #########“ ### ### „######### ### #### #####“ ### ### ####. #### #### #### ###### ###### #### ##### ### ############ ### ###### ######. (##/###)