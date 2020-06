Anzeige

Geschichte Die Landesausstellung startet Der Eröffnungstermin wurde abgesagt, nun geht es in Schwaben endlich los. In diesem Jahr ist vieles anders.

Von Ulf Vogler

Merken

Mail an die Redaktion Ein Gießgefäss in Form eines Löwen ist im Wittelsbacher Schloss ausgestellt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Friedberg.Normalerweise gilt bei den Bayerischen Landesausstellungen die Faustformel: Wenigstens 100 000 Besucher sollten kommen. Im Idealfall werden viel mehr gezählt, wie 2011 bei einer Ludwig-II.-Schau in Schloss Herrenchiemsee, als dort sogar die Marke von einer halben Million Gästen weit überschritten wurde.

In diesem Jahr ist alles anders. Die Landesausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ in Schwaben ist von heute an bis zum 8. November zu sehen. Doch der Direktor des Richard Loibl, ist wegen der Corona-Einschränkungen nicht einmal sicher, überhaupt die Marke von 100 000 Gästen zu erreichen. „Für den Fall jetzt gibt es keine interne Hochrechnung“, sagt er. Er habe „keine Ahnung“, mit wie viel Besuchern gerechnet werden könne.

Türen öffnen eineinhalb Monate später

Ursprünglich hatten manche Beobachter eher einer Absage der Landesausstellung erwartet, nachdem reihenweise andere Großveranstaltungen wie zum Beispiel die Landesgartenschau in Ingolstadt ausfielen. Nun öffnet die Geschichtsausstellung doch noch mit eineinhalb Monaten Verspätung. Und mit strengen Hygiene-Vorgaben, wodurch die Zahl der gleichzeitig anwesenden Besucher stark beschränkt wird. Interessierte müssen sich deshalb auf Warteschlangen einstellen.

Dass der Ausstellungsetat des Hauses der Bayerischen Geschichte angesichts der Beschränkungen ausreicht, ist eher unwahrscheinlich. Ursprünglich war ein Budget von 1,3 Millionen Euro für die Schau angesetzt worden.

Hauptausstellungsort ist das Wittelsbacher Schloss in Friedberg nahe Augsburg. Das Schloss wurde vor wenigen Jahren umfassend saniert und steht seitdem nun erstmals überregional im Blickpunkt. Im etwa 20 Kilometer entfernten Aichach wurde die frühere Feuerwehrwache für die Landesausstellung umgebaut.

150 Objekte aus sieben Ländern

Die vergangenen Wochen waren dadurch geprägt, dass die teils auch aus dem Ausland kommenden Exponate trotz der geschlossenen Grenzen in die zwei Ausstellungsorte gebracht werden mussten. Etwa 150 Leihgaben aus sieben europäischen Ländern werden gezeigt: vom mittelalterlichen Latrinensitz aus Landshut bis zu einem 600 Jahre alten Schriftstück über Landvermessung, das sonst in einer Bibliothek in der Provence lagert. Die wichtigsten Exponate seien erst am Montagabend aus Italien angekommen, erklärte Loibl. Nur auf zwei Stücke der Ausstellung musste letztlich verzichtet werden.

Die Ausstellung zeigt, wie die Wittelsbacher Herzöge sich ab dem 13. Jahrhundert gegen die anderen Adelsfamilien in Bayern wie die Grafen von Bogen durchsetzten, indem sie mit der Gründung von neuen Städten an den Handelsrouten ihre Macht sicherten. Für die Kinder wird die Geschichte auch mit Comics anschaulich gemacht.

Die Gastgeberstädte Region: Die Wittelsbacher hatten einst ihre Stammburg in der Nähe der heutigen Stadt Aichach und nannten sich nach dem dortigen Ort Oberwittelsbach – die Region nennt sich daher heute Wittelsbacher Land.

Gründung: Das Adelsgeschlecht der späteren bayerischen Könige gründete auch die Städte Aichach und Friedberg. Die beiden Städte seien damit selbst die beiden größten Exponate, sagte Loibl.

Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) betonte bei der Eröffnung am Dienstag, wie wichtig es sei, dass die Landesausstellung der Krise nicht zum Opfer gefallen sei. „Trotz Corona sind wir da.“ Die Landesausstellungen hätten in den vergangenen Jahren bereits gezeigt, dass sie komplizierte Sachverhalte der Geschichte verständlich erklären könnten, meinte Sibler, der selbst studierter Historiker ist.