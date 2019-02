Menschen Die leidenschaftliche Diva Viele Oberpfälzer haben die Sängerin Margot Gerlitz schon gefeiert. Sie spricht über Tiere, Verschwendung, die besten Songs.

Von Marion Koller

Merken

Mail an die Redaktion Sie stimmt ein Lied an – und man schmilzt dahin: Margot Gerlitz Foto: altrofoto.de

Margot Gerlitz auf einem Programmfoto Foto: Franziska Treimer

Beim bayerischen Jazz-Weekend 2013: Margot Gerlitz & Zimmer 4 am Regensburger Haidplatz Foto: altrofoto.de

Die Gymnasiasten vom „Albertus Magnus“ in Regensburg singen im P-Seminar Konzert zusammen mit Gastsängerin Margot Gerlitz. Foto: Juan Martin Koch

Gerlitz an der „Oase“ in der Obermünsterstraße, wo Foodsharing Regensburg die Fairteiler-Kühlschränke wieder abbauen musste, weil sich Lieferanten nicht an die Regeln hielten und dann Anwohner beschwerten. Foto: mds

Die Divettes beim Lappersdorfer Zeltfestival 2017 Foto: lal

Regensburg.Im Café Weichmanns ist es kühl an diesem Morgen. Margot Gerlitz zieht trotzdem die Weste aus. Im ärmellosen T-Shirt fühlt sie sich wohl. Die quirlige 33-Jährige sieht völlig anders aus als auf der Bühne. Ihr Haar trägt sie offen. Das einzige Make-up: ein schwarzer Lidstrich. Manchmal redet sich die Sängerin in Rage. Die Gedankenlosigkeit vieler Menschen raubt ihr die Fassung. Für das Foto stimmt sie „I’m Beginning to See the Light“ von Duke Ellington an. Man schließt die Augen und träumt.

#### #######, ####### ### ### ##### ###############-##### #####?

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ### ### ############## ### ### #### ######## (#####). ### #### ### ######. #### #### ###### #### ###. ##### ############# ##### ### ## ################# ###, ## ### ##### ###########. ### ####### ### ##### ##-####### #########, #### #####. ### ### ### ## ## ####. #### ### #########, ####### ### ###. ### ### ##### ### ### ### ########## ###### ##### ######.

### ###### #### ##### ####### ### ### ##########?

### ##### #### ###### ###### ### ### ###### #### ##########. ### ##### ##### #######. ### #### ### ##### ######. ####### ##### #### ##### ######. ##### ################# ### ### „########“ #####, #### ### ###### ########## ####, #### ### ### ### ####. ######## #### ### #### ##### ##### ####. ### ### #### ##### ###### ##########, ###### ## ######. ### ### ######### ######. #### ### ######## ##### #### ### #########, ##### ### #### ###### ## #######.

### ########## #### ### ########### ##########. #### #### ######## ######### #####, ####### ### ######-############ ## ### „####“ ################# ######## ######.

### ### ###########-#############. ### ###### ############ ### ### #####. ### #### ### ### ### ### ####-######-######## ### ### „####“ #########. #### ####### ############# ### ############ #####. ### ######## ##### ##########, #### ## ##### ############ ###. ######## ##### ##### ######### ### ############# ######## ### ##### ##########. ## ### ## ####, #### #### #### ### ######## ##########. #### #### ##########, ###### ######. #### ### ####### ####### #######, ####### ###### ###. ### ### ########### ##### ########, ##### ### ### ##### ### #########.

### ##### ### ##### ##?

## ### ####### ### ############, ### #########, ##### ### #### ##### ###### ######## #####, ### ############## ###. ### #### ######## ### „#### ##### ####“ ########## #### ### ########. ### ###### ################ ####, ########## ### ###### #### ###### ## ####### ###. ### ###### ### ####### ## ## ###############. #### ######### ### ##. ### ######## ####, ##### ##### ####. #######: ########### ### ######## ### ### ###### ### ############ ##### #########.

### ##### ### ###### ###?

### ##### ###, ### ### ######## ####, ######## ## ## ### #############, ### ######## ### ###### ## ### ###################### ### ##########. ### ##### #### ### ### ############### ##### ### ##### #####, ### ## ### ###### ######. ######## ##### ### ####-######, ###### #####, #### ##### ##### #### ### ###### ## ##### ####### #####, ### ##### #### #####-###### #####. ## ##### ####, ####### #### ###### ## ######. ## ##### ######## ##### #### ### #### ######## ##########. #### ############### ### ### #### ####. ## ### „####“ ##### ##### ##### ########. „#### #### ## ##### ##### #### ### #####“, ### ###### ######. ### #### #### ### ######### ### ############# ### #####. ### ######## ####### ### ### ### #### ########## ### #### #### ############# ########, ### ### ########, ## #### ##### #### ### ######. ## ##### #### ### #### #####.

### ######## ### ### ########?

### ### ### ############## ######. #### ### ############# ##### ###, #### ### ### ### #### #########.

### ###### ### ### „########“ #### ##### ############# ######### ####### ## ############ ########, ### ### ##########-#### ## ####é# ##### ## ### #####-#### „########“ ### ####. #### ######## #########?

## ##. ####### ##### ### ###, #### ### #### #### „####### ########“ ## ### ########## ##########, ### ######## „#######“ ### ### ######### ### „#####“ ### ######## ########. ## ### ### ##### ###, ### ### ######## ####. ### #### ###########. ## #. #### ##### ### ### ### ######## ## ##########, ##### ### ####### ###### ######-####-####.

### #############?

#### ### ##### #####. ## #### ## ###-####-#########. „######## ## ####“ ## ### ####-######-#######. ### ##### ### ### ####-#####. ### ### #### ##### ## ########## ### ##### ##### ####, #### #### ### ###### #######.

## ##### ##### ### ### ######## ### ############ ###### ####

### ### ############## ###### ########## #########?

### #### #####. ## ##### ### ### ######### ##. ### #### ##### ## #### #### ### ######, #### ##### ##########. #### #### #### #### ### #### #########. ### ########### ###### ## ### ##### #######. ### ### #### #### #########, ## ### ############### ## ######. ### #### ##### #####, #### ### #### ### ### ### ########### ######## ####.

### ####### ### ### ############ ########?

### ##### ### ############ #### ##################. #### ######### ####### ### #### ####### ######## #### ### ### ######### ########. ### #### ### ###### ####### #######, ###### ## #### ## ########, #### ### ##### ##### #####. ### ##### ##########. #### ##### ### ########, ### ### ## ########### ####. ## ### ##### ######, ##### ######### ### ########### ###, ## ### ########. #### ################# ## ###### ## ###### #### #### ### ####### ##### ####### ### ####### ###### ############. ## ##### ### ### ## ########## #### ### ########.

### ####### ### ########## ### #########, #### ### #########?

##, #### ## ### #### ### ####### ########### ###, ###### ####### ## ######. ### ### ##### ###### ### ########, #### ### ######### ####. ### #### ##### ### ### ########. ### ### #### ###### ### #### ## ####### ### ####### ########. ##### ##### ######### ###### ### ###. ### ## #####, ##### ### #### ##### #######. ## ##. ### ############ ### ### ###### ########## ### #### ####### ######-##### ### ### #########. ## ##### #####, ### ###### ### ### ############### #####. ### #####, ## ### ### ####### – #### ########. ### ######## ##### ###### ##########? ##### #### ######### ###### ## ###### ## #############. ## ### ######, #### ###### ### ######### ########### ### ### #### #############, ##### ########## ## ######.

### #####?

##### #######! ######## ### ### ######### ## ### ######: ## #### ##### ## #### ##########.

####### ########### ##### ### ####.

######### ### ### ###### ### ### #### #### ## #### ######## ###### ### ### ##########: ###.################.##/########