Prozess Die letzten Kontakte zu Maria Zeugen schildern die Tage vor dem Verschwinden. Verteidiger Euler kündigt eine mögliche Stellungnahme des Angeklagten an.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Am Montag zeichnete das Gericht die letzten Gespräche und Treffen mit Maria Baumer nach.

Regensburg.Da war etwas, was Maria bedrückt hat. Was sie richtiggehend nach unten zog. Am Montagvormittag schildert ein langjähriger Bekannter der Getöteten im Mordprozess ein Gespräch, das vier Tage vor dem Verschwinden der jungen Frau stattfand. Gegen 22 Uhr habe Maria Baumer an jenem Dienstag um ein persönliches Treffen gebeten. Er habe es sich nicht einrichten können, noch in der Nacht nach Regensburg zu fahren, so wie sie ihn gebeten habe, schildert er im Zeugenstand. Am Telefon habe sie nicht sagen wollen, was sie bedrückt. „Aber sie klang richtig depressiv“, sagt der Mann, der Maria schon lange aus der Katholischen Landjugend kannte. Die psychischen Veränderungen habe er schon einige Wochen zuvor bemerkt und es auf den Stress zurückgeführt, den sie damals hatte. Drei Tage später habe er sie dann bei einem Anruf wie ausgewechselt erlebt. „Aufgedreht und überglücklich.“ Er habe sich keinen Reim darauf machen können. Am nächsten Tag verschwand die 24-Jährige spurlos.

