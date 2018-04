Musical Die Liebe zähmt das Biest Bei „Die Schöne und das Biest“ denken viele an den Disney-Klassiker. In der Donau-Arena kommt eine Musical-Adaption gut an.

Von Curd Wunderlich

Mail an die Redaktion Das Biest (links, dargestellt Florian Soyka) und Bellas Vater (rechts, gespielt von Mariano Skroce) schließen einen dramatischen Pakt. Fotos: JENS NIERING

Die Passauerin Julia Werbick spielte die schöne Bella.

Im idyllischen Fachwerkdorf lebt Bella mit jeder Menge einfältiger Landbewohner.

Regensburg.„Die Schöne und das Biest“. Wer diesen Titel hört, hat als erstes wohl den Disney-Zeichentrick-Klassiker von 1991 im Kopf, seit vergangenem Jahr vielleicht auch die Realverfilmung mit Emma Watson als wunderschöne Belle. Am Mittwochabend konnte das Publikum in der Donau-Arena in Regensburg das französische Volksmärchen als Musical-Adaption erleben. Und es merkte schnell: Mit der bekannten Film-Handlung sollte diese Bühnenversion eher wenig zu tun haben.

Das beginnt schon bei den Namen: Aus der französischen Belle wird fürs deutsche Musical-Publikum Bella, aus Gaston der urdeutsche Gustav. Das hat auch damit zu tun, dass die Handlung in dem Musiktheater von Martin

Doepke in einem deutschen Dorf spielt. Dieses wird mit der praktischen Drehkulisse, die den Zuschauer in Windeseile in die verschiedenen Spielorte versetzt, mit hübschen Fachwerkhäuschen dargestellt. Das Tempo bei den Umbauten der Szenerie ist gut so, längere Pausen würden den „Flow“ aus einer solchen Musical-Produktion nehmen.

Liebe als mächtigste Waffe

Im idyllischen Fachwerkdorf lebt Bella mit ihrem reichen Vater (Mariano Skroce), zwei verwöhnten Schwestern Ilse und Grete (herrlich zickig und auf erfrischende Weise unsympathisch gespielt und gesungen von Laura Luisa Hat und Marina Granchette) – und jeder Menge einfältiger Landbewohner. Mit noch einer Prise mehr Einfältigkeit als alle anderen sticht Gustav unter diesen Dörflern hervor. Der Schweizer Adrian Burri spielt seine Rolle äußerst überzeugend – die schöne Bella würde ihm wohl niemand im Publikum als Ehefrau gönnen.

Als Gustavs guter Freund und Berater während dessen Annäherungsversuchen an das schönste Mädchen im Dorf brilliert Niklas-Sven Kerck. Eine dankbare Rolle, mit der er viele Lacher auf seiner Seite hat – das aber vor allem auch, weil dem Bass/Bariton die Rolle des klügeren Kompagnons wie auf den Leib geschneidert scheint. Dem Publikum gefällt es: Als der treue Gefährte Gustav den Tipp gibt, Bella „auf Händen zu tragen“, will der sie schließlich „an Wände nageln“; einfacher Wortwitz, der ankommt.

Gustavs Ambitionen bei Bella sind am Ende ohnehin sinnlos. Sie geht als Gefangene freiwillig anstatt ihres geliebten Vaters auf das dunkle Schloss, wo das Biest lebt. Im Gegensatz zum Disney-Klassiker wird den Musical-Zuschauern gleich im Prolog klargemacht, dass es sich hierbei um einen verwunschenen Prinzen handelt. Und so kann das Spiel beginnen, das immer und immer wieder zum Träumen anregt: Die Liebe als mächtigste Waffe soll den verzauberten Traummann erlösen. Etwas kitschig; aber auch (oder gerade?) in Zeiten mit Scheidungsraten von rund 40 Prozent muss träumen erlaubt sein.

Und es gelingt dem Ensemble samt kleinem Live-Orchester perfekt, sein Publikum in diese träumerische Märchenwelt zu entführen, die „Die Schöne und das Biest“ auf der Musical-Bühne ausmacht. Janneke Thomassen spielt eine zauberhafte Fee, die Bella auf ihrem Weg ins Schloss unterstützt und sie auch dort angekommen auf den richtigen Weg führt. Eine große Rolle, auch mit vielen schönen Songs– leider ist Thomassen zumindest an diesem Abend gesanglich eine der schwächeren Besetzungen.

Niemals ohne Happy End

Die Lieder sind es, die einem Musical den Pep geben. Das ist in der Donau-Arena nicht anders. Von romantischen Balladen bis hin zu rockigen Tönen ist einiges geboten. Sound- und Lichteffekte setzen den Darbietungen des Ensembles noch eins oben drauf. So ruft zum Beispiel die Szene, als Gustav und die anderen Dorfbewohner das dunkle Schloss stürmen, um Bella zu befreien und das Biest töten wollen, Gänsehaut hervor: Lichtblitze und Donnergeräusche versetzen die Donauarena in ganz und gar ungemütliche Gefilde.

Doch Bellas Mühen sollen sich am Ende auszahlen; klar, ohne Happy End würde „Die Schöne und das Biest“ nicht funktionieren. Schon während ihrer Gefangenschaft hatte die Schönheit gemerkt, dass hinter der harten Schale des Biests ein weicher Kern ruht. Am Ende gesteht sie dem verwunschenen Prinz ihre Liebe – und kann ihn so erlösen. Im furiosen Finale wird erst im Duett, dann mit dem gesamten Ensemble die Kraft der Liebe besungen. Im Duett spielen die Hauptdarsteller Julia Werbick und Florian Soyka ihre Stärken noch einmal voll aus, die schon während der gesamten zwei Stunden deutlich geworden sind. Die Passauerin Werbick verzaubert als eine Schönheit, die mit ihrer liebreizenden Art jedes Herz erweichen kann. Und Soyka versteht es brilliant, zwischen aufgebrachtem Biest, das eigentlich so zart ist, zu switchen.

Das Musical bietet luftig-leichte Unterhaltung für die ganze Familie. Das Publikum spendet am Ende minutenlangen Applaus. Nur, dass die bekannte Handlung aus dem Disney-Zeichentrickfilm plötzlich von einer anderen überlagert ist, gefiel nicht jedem.