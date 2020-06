Anzeige

Ausflug Die Lust auf Sommer und Tierkinder Die MZ-Clubmitglieder fanden im Bayerwald-Tierpark, was das Herz begehrte: Top-Wetter und ein Erlebnis für die ganze Familie.

Von Maria Frisch

Mail an die Redaktion Familie Münch bei ihrem erholsamen Aufenthalt im Bayerwald-Tierpark. Foto: Maria Frisch

Lohberg.Tiere, die sich wohl fühlen, Sonnenschein im Wechsel mit Schatten: Jene MZ-Clubmitglieder, die am Samstag nach Lohberg aufbrachen, hätten keinen besseren Tag erwischen können.

„Wir sind ziemlich aktiv und nutzen das Angebot gerne“, lobte Familie Münch aus Arnschwang mit den Eltern aus Neunburg vorm Wald die Möglichkeiten der Clubmitgliedschaft. Mit der waren sie zum allerersten Mal in den Lohberger Gehegeanlagen – ohne schon öfter – am Samstag im Gegenzug für das ausgefallene Sommerfest in der Schule. „Wir schätzen am Bayerwald-Tierpark, dass er nicht weit weg ist und viele Jungtiere zu sehen sind“, waren sich die Familienmitglieder einig, die zu den ersten Gästen zählten. Ganz goldig fanden sie die verspielten Luchszwillinge oder die langbeinigen Elchkinder. Aber auch im Streichelzoo dehnten Sebastian und Katharina Münch den Aufenthalt aus, weil sie nachempfinden konnten, dass die Vierbeiner hier ein angenehmes Leben führen. Insbesondere von den Sympathieträgern wurden fleißig Fotos geschossen. „Den einen oder anderen Termin werden wir auf jeden Fall heuer noch machen“, hat sich die Familie vorgenommen.

Heinz Pummer war aus Regensburg angereist, vor allem, weil er die Kinderstube sehen wollte. „Da schmilzt doch bei jedem das Herz“, ist sich der ehemalige Förster sicher. Tierliebe ist nichts Aufgesetztes, die hat man einfach. „Bayern ist ein schönes, gepflegtes Land“, hat er sich auf der Fahrt nach Lohberg gedacht, und ein Fleckerl daraus ist für ihn eben der Bayerwald-Tierpark.

Ein junges Pärchen hieb in dieselbe Kerbe: Johanna aus Maxhütte-Haidhof und Lukas aus Teublitz. „In den Zoo gehen sie schon allein deshalb, weil wir Tierfreunde sind“, so die beiden, die Hund und zwei Katzen zuhause haben.

