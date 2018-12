Glaube Die Macht der Gemeinschaft Weihnachten zeigt, wie viele Dinge evangelische und katholische Christen gemeinsam haben. Das Wort zum Fest der Bischöfe.

Merken

Mail an die Redaktion Das Altarbild St. Michael Weiden Foto: Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Michael / Weiden.

Regensburg.Vor über einem Jahr haben wir, Bischof Voderholzer und Regionalbischof Weiss, in Weiden 25 Jahre Telefonseelsorge ökumenisch gefeiert. Dazu kamen wir in der evangelischen Michaelskirche zusammen. Das ist die alte, über Jahrhunderte hinweg von Katholiken und Evangelischen ehemals gemeinsam genutzte Hauptkirche in Weiden. Diese gemeinsame Zeit merkt man dieser Kirche heute noch deutlich an, zum Beispiel an der barocken Gestaltung des Innenraumes. Es ist gerade schön so.

Es war auch schön, vor dem Gottesdienst gemeinsam den Kirchenraum zu betrachten und ihn auf sich wirken zu lassen. Besonders mit dem Bild auf dem Hochaltar haben wir uns beschäftigt. Vermutlich ein Maler aus Amberg hat es in der Mitte des 18. Jahrhunderts als Kopie eines Bildes eines niederländischen Malers angefertigt. Es zeigt die Anbetung der Hirten aus dem Weihnachtsevangelium. 150 Jahre lang war dieses das gemeinsame Bild der katholischen und evangelischen Christen im Hauptort der nördlichen Oberpfalz.

Voller Schwung und Leben



Der ökumenische Gottesdienst zum Jubiläum der Telefonseelsorge liegt schon wieder eine Zeit zurück.

Ein Jahr später schauen wir uns das Altarbild in St. Michael/Weiden erneut gemeinsam an – diesmal mit Ihnen, den Lesern der Mittelbayerischen Zeitung. Voller Schwung und voller Lebendigkeit werden die Hirten von Bethlehem dargestellt. Sie knien nieder vor dem neugeborenen Jesus und staunen. Was man ihnen angekündigt hat, das finden sie wirklich vor: ein Kind, das die Welt erlösen wird. Sie sehen sich das an, sie zweifeln nicht an der Botschaft, die sie gehört haben. Dann kehren sie um, loben und preisen Gott dafür, dass sie das gesehen haben. Wer genau hinschaut, dem wird auffallen, dass das Bild auch über Weihnachten hinausweist: Das gebundene Lamm, Geschenk der Hirten, verweist auf Christus, das Opfer- und Osterlamm, und rechts unten im Blick liegt schon das Kreuz bereit. Am Ende des Weges wird Jesus es auf sich nehmen, und, solidarisch mit allen Kreuzen unseres Lebens, dieses Marterwerkzeug in das Zeichen der göttlichen Liebe verwandeln.

„Katholische und evangelische Christen prägen auch gemeinsame Bilder.“



Gemeinsam haben sie den Heiland gesehen, gemeinsam halten sie die Erinnerung an das wach, was sie erfahren haben. Sie teilen etwas miteinander: Erinnerungen, Erfahrungen, Botschaften, Bilder. Daraus ist gemeinsamer Glaube geworden, der bis heute Gutes an den Menschen bewirkt.

Im letzten Sommer haben wir uns dafür eingesetzt, dass in den öffentlichen Gebäuden unseres Landes das wichtigste gemeinsame Bildsymbol für den christlichen Glauben angebracht wird: das Kreuz.

Gemeinsam Erfahrungen teilen



Ein früherer evangelisch-lutherischer Bischof in Bayern hat schöne Worte für das Kreuz gefunden: „ ... es stellt uns ... alle in Frage, wenn wir uns eine Religion wünschen, die nur unserer Selbstbestätigung oder unserem eigenen Glück dient. … Es warnt uns vor Missbrauch, es warnt uns davor, unsere Bäume in den Himmel wachsen lassen zu wollen. Allein das Kreuz verbindet uns mit dem Himmel. Es ist eine Gotteskraft – sagt der Apostel Paulus – und sie verhilft uns im Geist Jesu Christi menschlich zu handeln.“

Katholische und evangelische Christen prägen nicht nur gemeinsame Lieder und das gemeinsame Evangelium, uns prägen auch gemeinsame Bilder. Wir brauchen gemeinsame Bilder, um uns über gemeinsame Anliegen verständigen zu können. Das geht noch einen Schritt weiter. Wir brauchen nicht nur Bilder, die positiv für unsere gemeinsamen Anliegen und Überzeugungen stehen. Wir brauchen auch gemeinsame Bilder, die Schreckliches zeigen, die uns aber herausfordern, gemeinsam zu tun, was dem Frieden dient.

Diese Erfahrung haben wir gemacht, als wir im November im Regensburger Dom einen ökumenischen Gottesdienst hielten aus Anlass des Endes des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Auf einer Leinwand wurden da die schrecklichen Bilder des Krieges gezeigt, die vielen unter uns mächtig unter die Haut gingen. Gemeinsam Erschütterung, Angst und Trauer spüren, das haben wir erlebt, weil wir gemeinsam die Schreckensbilder an uns herangelassen haben und einander spüren ließen, welche Empfindungen sie bei uns hervorriefen.

„Wir sind eins im Glauben an Jesus Christus, wir glauben, dass er auch heute Menschen zusammenbringen kann und Ihnen hilft, miteinander Frieden zu finden und zu bewahren.“



Wir werden auch im nächsten Jahr nach gemeinsamen Bildern suchen, an denen wir uns einander versichern: Wir sind eins im Glauben an Jesus Christus, wir glauben, dass er auch heute Menschen zusammenbringen kann und ihnen hilft, miteinander Frieden zu finden und zu bewahren.

In unserer Gegend, in unseren Häusern, in Kirchen, in Schaufenstern, in Schulen, in Museen und an vielen andern Orten sind derzeit Krippen aufgestellt – figürliche Darstellungen, die oft in ganz fröhlicher und rührender Weise Bilder weitergeben, so wie das auf dem Altar der Michaelskirche.

Solche Bilder fallen nicht unter das Gebot, wir sollten uns von Gott kein Bild machen. Solche Bilder helfen uns, nach innen zu gehen, Bilder von Frieden und Rettung in uns hineinzulassen, Menschen Gutes zu tun und sie zu retten.

Im neuen Jahr werden wir neue Bemühungen starten, um uns unter Christen zu verständigen und zu mehr Gemeinschaft zu finden. Wir spüren schon jetzt, dass das, was wir in den letzten Jahren zu tun versucht haben, Erfolg hat.

Solcher Erfolg kommt dort zustande, wo wir uns in Ruhe und in Freundschaft zuhören und uns verständigen.

Nutzen wir die Zeit, die wir dafür haben.

Die Autoren:

Dr. Hans-Martin Weiss leitet den Kirchenkreis Regensburg der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Nach langer Amtszeit als Regionalbischof wird er im Sommer in den Ruhestand treten. An Weihnachten schätzt er auch die Zeit, die er mit seiner Frau verbringen kann. Das Wunder von Weihnachten bringt er mit Liedversen Martin Luthers auf den Punkt: „Den aller Welt Kreis nie beschloss, der liegt in Marien Schoß. Er ist ein Kindlein worden klein, der alle Ding erhält allein. Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein‘ neuen Schein.“

Prof. Dr. Rudolf Voderholzer ist seit 2013 Bischof von Regensburg. Am Heiligen Abend besucht er verschiedene karitative Einrichtungen. Um 16.30 Uhr eröffnet er mit der traditionellen Regensburger Christkindlandacht das Weihnachtsfest, um 22.00 Uhr steht er der Christmette im Dom vor, am ersten Weihnachtsfeiertag zelebriert er das Hochamt im Dom und am Nachmittag um 15.00 Uhr singt er dort mit den Domspatzen die festliche Weihnachtsvesper. Weihnachten im Regensburger Dom lässt kein Herz unberührt, kein Auge trocken.