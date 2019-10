Messenger Die MZ bei WhatsApp: So geht es weiter Die Mittelbayerische verschickt Nachrichten via WhatsApp. Doch der Service wird eingestellt – aber es gibt Alternativen.

Mail an die Redaktion Nachrichten schnell und direkt auf das Smartphone: Die Mittelbayerische verschickt ihre Eilmeldungen und Newsletter auch via Messenger. Aber: WhatsApp fällt als Newsletter-Kanal künftig weg. Foto: Wolfram Kastl/dpa

Regensburg.Wenn sich in Ostbayern etwas tut, dann sollten Sie auf dem Laufenden sein. Mit unserem WhatsApp-Newsletter informieren wir täglich Tausende Leser über die wichtigen Themen in der Region. Ein spektakulärer Sieg des SSV Jahn, ein langer Stau auf der A3 im Berufsverkehr, eine eilige Fahndung der Polizei? Wir geben schnell Bescheid und schicken Ihnen kostenlos eine Nachricht. Bislang passierte das über den Messenger WhatsApp. Doch leider ist ab 7. Dezember mit diesem Service Schluss. Der Messenger-Dienst hat sich entschieden, Nachrichten, die an sehr viele Empfänger gleichzeitig geschickt werden, nicht mehr zu verbreiten.

Die Alternativen:

Wir wollen unsere Nutzer aber weiterhin auf dem Laufenden halten und auch künftig mit den liebgewonnenen Nachrichten-Updates versorgen. Deshalb steigen wir auf andere Messenger-Dienste um. Bereits jetzt haben wir diese Alternativen im Angebot:

-Notify: Über diese App erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten in Echtzeit per Push-Nachricht direkt auf ihr Smartphone-Display. In der App können Sie einen oder mehrere Medienanbieter auswählen und die betreffenden Nachrichten kostenlos abonnieren. Die Mittelbayerische ist dabei und bietet sogar regionale News-Kanäle für die ostbayerischen Landkreise. Wichtig: Erlauben Sie Notify Ihnen Mitteilungen zu senden, damit Sie die neuesten Infos in Echtzeit erhalten.



-Facebook Messenger: Sie können unsere Newsletter und Eilmeldungen auch im Facebook Messenger empfangen. Den Facebook Messenger werden bereits die Leser kennen, die das soziale Netzwerk Facebook nutzen.



-Telegram: Auch über diese App können sie unsere Push-Nachrichten erhalten. Telegram ist ein weiterer Messenger, der ähnlich wie auch WhatsApp funktioniert.



Mit diesen Messenger-Diensten empfangen Sie künftig wie gewohnt unsere Newsletter und Eilmeldungen.

Zur Anmeldung:

Um sich für die neuen Kanäle anzumelden, müssen Sie nur auf www.mittelbayerische.de/messenger gehen und den betreffenden Messenger anklicken. Dort werden sie Schritt-für-Schritt angeleitet.

Natürlich können Sie sich jederzeit auch wieder abmelden. Schicken sie einfach die Nachricht „Stop“. Unser Messenger-Service bleibt kostenlos. In unseren Messenger-Nachrichten erhalten Sie Links zu unseren wichtigsten Nachrichten aus aller Welt und der Region. Damit Sie die Nachrichten bekommen, die Sie besonders interessieren, können Sie ihren Landkreis auswählen, um gezielt Nachrichten aus ihrer Region zu erhalten.