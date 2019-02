Medienhaus Die MZ-Redaktion stellt sich neu auf Ein Trio leitet künftig den Newsroom in Regensburg. Die Regionalität rückt künftig noch stärker in den Fokus.

Mail an die Redaktion Die Redaktionsspitze: geschäftsführender Chefredakteur Josef Pöllmann, stellvertretende Chefredakteurin Andrea Jakob, stv. Newsroomleiter Andreas Brey, Newsroomleiterin und Mitglied der Chefredaktion Claudia Bockholt, stv. Newsroomleiter Felix Jung sowie Geschäftsführer und Chefredakteur Manfred Sauerer (v.l.) Foto: altrofoto.de

Regensburg.An der Spitze des Newsrooms der Mittelbayerischen im Haupthaus Regensburg steht ab sofort ein Trio: Claudia Bockholt, seit April 2016 Newsroom-Leiterin, führt seit 1. Februar die neugebildete Einheit aus überregionaler Redaktion und Lokalredaktion Stadt und Landkreis Regensburg. Die 52-Jährige wird gleichzeitig Mitglied der Chefredaktion.

Claudia Bockholts Stellvertreter sind Andreas Brey und Felix Jung. Die Neuorganisation der Redaktion im Medienhaus hat vor allem ein Ziel: Künftig noch dynamischer und schlagkräftiger im Sinne der Leser agieren zu können. Die Regionalität rückt noch stärker in den Fokus der Redaktion.

Alle Reporter liefern digital und gedruckt

Claudia Bockholt hat nach dem Abschluss ihres Magister-Studiums vor rund 25 Jahren bei der Mittelbayerischen Zeitung volontiert. Nach einigen Jahren in der Lokalredaktion Amberg wechselte sie 2010 in die Mantelredaktion in Regensburg. Seit 2016 steht sie an der Spitze des integrierten Newsrooms der Mittelbayerischen, in dem die Trennung von Online und Print aufgehoben ist. Das heißt: Alle Reporter beliefern sowohl die digitalen Plattformen als auch die gedruckte Zeitung.

Andreas Brey volontierte Anfang der 2000er bei der MZ und kehrte von der Universität Regensburg im Jahr 2006 zuerst in die Redaktion Neumarkt zurück, wo er 2010 stellvertretender Lokalchef wurde. 2012 wechselte Brey als stellvertretender Chef vom Dienst ins Haupthaus nach Regensburg, um sich voll auf den Bereich Zeitungsdesign zu spezialisieren. Anfangs als Gestaltungsleiter Print, später in der Rolle des Chefgestalters kümmerte sich der 40-Jährige um das optische Erscheinungsbild der gedruckten Ausgaben.

Felix Jung arbeitet seit 2001 bei der Mittelbayerischen und war lange Themen-Koordinator für die Inhalte aus dem Landkreis Regensburg. 2017 wurde der heute 49-Jährige Stellvertreter des Regensburger Lokalchefs. Ernst Waller, der bisherige Leiter der Hauptausgabe, wechselt Mitte Februar in die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

