Kriminalität Die neue Art von Bankraub Im Jahr 2018 wurden 369 EC-Automaten in Deutschland gesprengt. Auch in der Oberpfalz gab es spektakuläre Fälle.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion So sah der Schalterraum aus, nachdem 2018 in einer Bank am Regensburger Rennplatz die Sprengung der Automaten missglückte, dabei aber ein Brand ausgelöst wurde. Foto: Wabra

Regensburg.Drei Tage vor Weihnachten 2019 wollen zwei Unbekannte offenbar ihre Bargeldbestände aufbessern. Sie machen sich in den Morgenstunden im Birglander Ortsteil Schwend (Lkr. Amberg-Sulzbach) an einem Geldautomaten zu schaffen, wollen ihn in die Luft sprengen. Der Versuch scheitert. Erst gegen Mittag wird der versuchte Raubüberfall bemerkt, wohl auch, weil der EC-Automat in einer ländlichen Gegend steht. Es ist der vorerst letzte Fall einer Reihe von Anschlägen auf Bankautomaten in der Oberpfalz.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ################# (###) ####### ## ########### ### #### ### ##### ######## ########## ####### ### #############. ### ########### ###### ###########, ## ###### ### ## ## ###### #### ## ##### ### ##### ######### ### ### #### ####### ######## ######. ### ### ########### #### #### ### ### ########## ################# (####) ## ##### ### ### ### #### ############. ## ######### ## #### ######### #### ### ######### ### ### #########. ### ########## #### ### ###### #########-#########. ######### ########## ### ##### #### ## ######### #### #######.

## ########## #############

## ######### #### ############ ### ########## ############ ####### ### ### ###################. „###, ### ##########“ ####### ## ########### #### ### #################. ##### ### ######, ##### ########## #### ######## ########## ######: ### ############ ## ### ###### ######### #### ##### #### ### ########### ############# ### ## ### #######-#########. #### ### ## #### ### #### ## ##### ##########, ## ##### ########## ### ############# ##### ####### ######### #######. ## ###### ##### ## ######### ####, ##### #### #### ## ########## ## ######### #### ##. ####-######## ######### ##### ####, #### ### ###### ### ###### #### #### ##### ############ #### ############ ## ##### ######## ####### #####. „### #### ### ########### ##### ### ########### ############## ## ######## ######. ## ### ### ##### ########.“

### ### ########### ### ############## ### ### ###### ####### ######## ########, ##### ##### ########### ######### ## ######. ### ### ###### #### ########## ### ###### ### ##### ######## ## ############ ######## ######### ##########. #### ###### #### ## ### ########### ##### #######, ##### ## ### ##-######### ## ######, ###### ### ########### ##### ### ############## ######### ## #############.

#### ## ############# ### ### ## ##### #### ### ####. ### #### ### ##### ########### ##### ########### ### ######### ##### ###################### #####. ### ##-####### ### #### ### ############# ##### ####, #### ### ##### ##### ###### ##########. ### ################# ########## ### ####### ### ####### ########### ####.

#### ######### #### ## ### ##########-####### ## #########-############### ## ##########. #### ########## ########## ## ######### #### ##### ############# ### ### ## ### #### ## ########. #### #### ########## ### ####, ######## #### ##### ####### ####### ##. #### ### ### ######### ####, ###### ### ##-######### ## ##### ### ###### ########### ## ##### ######## #####, ### ### ### ########### ###### ########## ### #### ### ####### ## ############### ####### #####. ### ####### ##### ### #,# ######### #### #########, ### ########### ##### #### ### #### ###########.

### ########## ################# #### ### #########, #### #### ### ######### ### ##-######### ## ###### ##### ## ###### ##### ### ########, „################ ###### ################## #### ### ### ## ########## ## ###### ######## ### #### ########## ####################### #########“. ##### ############## #### ################ ### #### ### ######### #####, ## ############ ###### ##### ############# ## #######.

### ########## ### ############# ##### #### ###### ### ### ##### ########## ###########. #### ####### ### ########### ###### ####### #### ## #### ######### #######, ### ##### ######### ####### ### ###########. #### ####### ########### ### ### ########### ### ########### ################: #### ### ############ ######### ########, ##### #### ########### ### ########### ###, ## #### ### ########### ######. „### ######### #### ####### ######## ###### #####“, #### ###### ####### ############## ###### #######.

#### ###### ########## ### ############## #########, ### ## #################### ######### ##### ### ################# ####### ### ##### „######### #############“, ### #### ########### ### ### ############ ### ##### ### ### ### ##### ### „### ##### ##### #########################“ ### #### ####.

### ######## ##### ### ### ######## ### ### ##########-####### ## ##### ################ ## ########. ### ####### ### #####, ### ##### ###### ### ### ####. #### #### ########### ###### ####### #### #### ### ##### ########## ##### ######## ######. ######## ### ### ##### ### ### ########### ###### ######## ######. #### ## ####### ## ######### #########. ###### #### ##### #### ### ###### ######### ### ####### #######. ### ### ##### ##### ### ### ##### ###### ###########, ######## ############ ####### ##### #######. „#### #### ### ##### ### ### ###### #######, ###### ### ##### ################ #############, #### ###### ## ####### ###### #####.“