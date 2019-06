Leute Die neue Generation des Adels Menschen mit Adelstitel verwalten oft Wälder und Geld und sind verschwiegen. Manche sind aber vor allem eins: ganz normal.

Von Martina Scheffler

Cornelia Freifrau von Fürstenberg und ihr Mann Nikolaus Freiherr vor ihrem Schaustellerwagen, mit dem sie auf Festen präsent sind.

München.Wenn sie aufgerufen wird im Wartezimmer, beim Arzt oder bei Behörden, und der Name „Freifrau von Fürstenberg“ ertönt, dann, sagt Cornelia von Fürstenberg, „habe ich das Gefühl, die erwarten was“. Die Hälse recken sich. Und dann: eine ganz normale junge Frau in Jeans. „Die warten auf was anderes“, sagt ihr Mann Nikolaus schmunzelnd. „Ich merke manchmal die Enttäuschung“, sagt die Freifrau und lacht.

Anders als ihr Mann hat sie noch nicht so lange Erfahrung mit dem Adeligsein. Aber bedeutet das überhaupt noch etwas heutzutage? Verpflichtet Adel immer noch? Zu irgendwelchen Werten, auch wenn der Adel als eigener Stand dem Artikel 109 der Weimarer Reichverfassung zufolge bereits 1919 aufhörte zu existieren? „Das sind gar nicht so sehr die Werte des Adels, sondern eher die menschlichen Werte, vielleicht auch die romantische Vorstellung davon, ein Ehrenmann zu sein“, sagt Nikolaus von Fürstenberg. Der 42-Jährige stammt aus einem alten Adelsgeschlecht, das ursprünglich in Nordrhein-Westfalen beheimatet ist. Dort leben auch heute noch viele Verwandte. Die Eltern des Münchners haben sich weniger mit einer ruhmvollen Vergangenheit denn mit einer glamourösen Gegenwart einen Namen gemacht: Beide sind als Film- und Fernsehproduzenten erfolgreich.

Auch Nikolaus von Fürstenberg ist zum Film gegangen, arbeitet als Kameraassistent und Fotograf. Die 37 Jahre alte Cornelia ist Schauspielerin, steht in „Der Gott des Gemetzels“ im Münchner Stadtteil Schwabing auf der Bühne. Im künstlerischen Umfeld spiele der Titel keine Rolle.

Eine exotische Erscheinung



Gemeinsam haben sie sich außerdem in einen Bereich gewagt, in dem sie als Freifrau und Freiherr wohl eine sehr exotische Erscheinung sein dürften: Als „Königlich Bayerischer Hofphotograph“ lichten sie auf dem Oktoberfest und der Auer Dult Touristen und Einheimische in Gewändern des 19. Jahrhunderts ab. In Kostüm oder gar echter Uniform posieren die Kunden für die Lichtbilder in sepia.

Eine Einladung zum Familientreffen auf dem Stammschloss – sie erging an „S.H.I.H.“, also Seine und Ihre Hochwohlgeboren – mussten sie daher auch ausschlagen, die Wiesn ging vor. „Wir sind bunte Hunde, weil wir nicht aus einer Schaustellerdynastie kommen“, sagt Cornelia. Aber: „Wir werden nett aufgenommen.“ Berührungsängste anderer wegen ihres Titels merken beide so gut wie nicht.

Adel verpflichtet Tradition: Adel verpflichtet – das gilt für viele Angehörige des Hochadels in Bayern immer noch. Es gebe die Besonderheit, dass man noch eine Verantwortung für den Staat spüre, den man vorher regiert hat, erläutert Historikerin Katharina Weigand.

Unterstützung: Sichtbar wird dies etwa an den Gemäldeschenkungen von Franz Herzog von Bayern an die Pinakothek der Moderne.

An seine Grundschulzeit in Landsberg am Lech hat Nikolaus von Fürstenberg allerdings nicht nur positive Erinnerungen. „Im Internat war dann eine andere Klientel, da war es fast normal, adelig zu sein.“ Als junger Kameraassistent machte er die unangenehme Erfahrung, nur auf seinen Namen reduziert zu werden. Bei einem Dreh hatte er es mit Burschenschaftlern zu tun. Als er über die Füchse, die Neumitglieder, scherzte, zeigte sich einer der Burschenschaftler pikiert: „Der Plebs lacht.“ Da zückte von Fürstenberg seinen Ausweis, fragte, ob es hier einen Unterschied machen würde, wenn ein echter Baron lacht. Der Student bejahte – und fraß dem Münchner nach dem Adelsnachweis fortan quasi aus der Hand.

Heiratsanträge an der Tankstelle



Eher von Zuneigung zum Titel geprägt sind wohl auch die Begegnungen, die der Freiherr beim profanen Benzinkauf gemacht hat. „Ich habe auch schon Heiratsanträge an der Tankstelle bekommen, wenn ich mit Karte bezahlt habe.“ Auch in der Alpenrepublik half der Titel schon: „Ein österreichischer Grenzer, der stand auf einmal stramm bei der Kontrolle.“

Aber was macht ihn denn nun aus, den modernen jungen Adeligen? „Mir ist an ihm aufgefallen, dass er sehr höflich und zuvorkommend auf eine beiläufige Art und Weise ist“, lobt Cornelia, und ihr Mann ergänzt: „Mir ist wichtig, dass man sich von der Sprache und dem Verhalten her nicht über andere stellt.“ Doch Titel hin oder her: Für ihre kleine Tochter denken die Fürstenbergs inzwischen sogar darüber nach, das „von“ bei der Anmeldung zur Schule wegzulassen: „Vielleicht macht man es ihr so leichter.“

