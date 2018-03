Verkehr Die Not mit dem Diesel Kunden und Verbände fordern Nachrüstungen der Motoren statt Fahrverbote. Sie sind sich einig: Bezahlen soll die Industrie.

Von Katrin Wolf

Wie sauber ist der Diesel? Die Diskussion um Fahrverbote und Plaketten geht weiter.

Stefan Brandl ist sauer. Stinksauer. „Die Industrie richtet Schaden an, und dann werden auch noch die Geschädigten bestraft!“ schimpft der Geschäftsführer der Kfz-Innung Oberpfalz und des Kreises Kelheim. Die Geschädigten sind in dem Fall Dieselfahrer, die sich ihren Wagen auch in dem Glauben gekauft haben, ein besonders sauberes Auto zu besitzen – und jetzt Fahrverbote in Innenstädten und Wertverluste fürchten müssen.

„Ich fahre mein Auto, bis es auseinanderfliegt. Ist ja dank der ganzen Debatte eh nicht mehr viel wert“, antwortet eine Leserin auf der Facebook-Seite unserer Zeitung auf die Frage, wer denn noch einen Diesel fahre. Eine gewisse Zurückhaltung beim Kauf von Dieselfahrzeugen bemerkt auch Rudolf Angerer, Vorstandsvorsitzender der Kfz-Innung und Autohändler aus Schierling. Für die herrschende Verunsicherung unter den Dieselfahrern macht er auch falsche Informationen verantwortlich: Das Bundesverwaltungsgericht habe in seinem Urteil Fahrverbote schließlich nur als letztes Mittel erlaubt und vorgeschrieben, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben müsse.

Verunsicherung bei den Kunden

Auch der ADAC erhält zur Zeit zahlreiche Anfragen von verunsicherten Dieselfahrern, sagt Alexander Kreipl, verkehrspolitischer Sprecher des ADAC Südbayern. Die würden dort differenziert beraten: „Die Frage ist zum Beispiel, muss ich unbedingt in eine Stadt hineinfahren, die von einem Fahrverbot betroffen sein könnte, oder hätte ich auch die Möglichkeit, den ÖPNV zu nutzen“, erklärt Kreipl. Von Panikverkäufen raten alle drei Experten ab: Schließlich lasse sich noch nicht absehen, ob überhaupt Fahrverbote kommen, und wenn ja, welche Ausmaße diese hätten. Wer absolut sichergehen wolle, müsse sich allerdings fragen, ob er einen Diesel kaufen wolle, sagt Kreipl.

Der Regensburger Constantin Sander ist lieber auf Nummer sicher gegangen und hat seinen Diesel im vergangenen Dezember verkauft. „Die ganze Diskussion wurde mir allmählich zu heiß“, sagt der Familienvater. „Ich wollte zusehen, dass ich das Auto loskriege, bevor irgendwelche Fahrverbote kommen.“ Der Verkauf des zehn Jahre alten Wagens sei zwar ohnehin geplant gewesen, die Diskussion um die Abgaswerte habe die Entscheidung aber beschleunigt.

Wie sauber ist der Diesel?

Gekauft hatte Sander ein Auto mit Dieselantrieb auch, weil er dachte, etwas für die Umwelt zu tun. Jetzt fühlt er sich betrogen. Von der Dieseltechnologie an sich bleibt Autohändler Angerer aber überzeugt: „Der Diesel ist das sauberste Konzept, das wir haben!“ Als einzig wirtschaftlich sinnvolle Lösung sieht er Hardware-Nachrüstungen. Tatsächlich hat der ADAC in Studien gezeigt, dass die Nachrüstung von Euro-5- und Euro-6-Dieseln machbar wäre. Angerer sieht die Politik in der Pflicht: Auf dem Dieselgipfel im vergangenen Jahr habe er sich ein klares Ja zu einer Hardware-Nachrüstung gewünscht, es habe aber keine Freigabe für die Hersteller gegeben.

Die Große Koalition will das Thema in der kommenden Legislaturperiode allerdings noch einmal angehen. Auf die Kunden kämen pro Fahrzeug etwa 1500 Euro an Kosten zu, sagt Angerer. Eine Summe, die sie seiner Meinung nach gerne zahlen würden, um einen Wertverlust ihres Fahrzeugs zu verhindern. Allerdings sind alle Befragten der Meinung, dass die Industrie die Nachrüstungen bezahlen sollte. Brandl wirft der Politik vor, die Autoindustrie in ihrer Weigerung, einen finanziellen Beitrag zu den Nachrüstungen zu leisten, zu unterstützen. Die Kunden würden so zum zweiten Mal zum Opfer gemacht. Auch ADAC-Sprecher Kreipl sieht die Industrie in der Pflicht. „Ich fände es selbstverständlich, dass der Hersteller diesen Mangel behebt“, sagt auch Sander. Schließlich handle es sich um „einen massiven Betrug am Kunden und der ganzen Gemeinschaft“. Für ihn wäre eine Nachrüstung allerdings auch nur dann eine Alternative gewesen, wenn der Wagen etwas jünger gewesen wäre.

Grenzwerte, Prozesse und Schadstoffe Auslöser für den Dieselskandal war ein am 18. September 2015 öffentlich gewordener Vorgang, bei dem die Volkswagen AG eine illegale Abschalteinrichtung in der Motorsteuerung ihrer Diesel-Fahrzeuge verwendete, um die US-amerikanischen Abgasnormen zu umgehen.

Stickstoffoxide und Stickoxide sind Synonyme für die Sauerstoffverbindungen des Stickstoffs. Sie werden auch mit NOx abgekürzt, da es mehrere Stickstoff-Sauerstoff-Verbindungen gibt. Sie bilden sich durch natürliche oder vom Menschen gemachte Vorgänge.

Stickstoffdioxid ist ein Reizgas, das die Lunge schädigen kann. Symptome sind Husten, Atemnot oder tränende Augen. Eine hohe Belastung mit Stickoxiden wird neben Lungenerkrankungen wie Asthma auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und Diabetes verantwortlich gemacht.

Der Verkehr, darunter vor allem Dieselautos, macht in Städten laut Umweltbundesamt mehr als 60 Prozent der Belastung mit Stickoxiden aus. Der von Brüssel vorgegebene Grenzwert entspricht 40 Mikrogramm Stickoxid je Kubikmeter Atemluft. Im Jahresmittel darf er nicht überschritten werden.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am 27. Februar entschieden, dass Diesel-Fahrverbote in Städten zur Verbesserung der Luftqualität grundsätzlich möglich sind. Die Kommunen müssten ihre Luftreinhaltepläne aber auf Verhältnismäßigkeit prüfen.

Eine finanzielle Ausgleichspflicht für den Fall, dass Dieselautos wegen Fahrverboten an Wert verlieren würden, sahen die Richter nicht. Die Städte fordern eine bundesweit einheitliche Regelung wie eine „blaue Plakette“ für relativ saubere Autos. Die Bundesregierung lehnt die Einführung ab.

Was aber wäre eine gangbare Lösung, bis eine Nachrüstung realisiert ist – falls sie überhaupt bald flächendeckend angeboten werden sollte? Angerer hält nichts von Fahrverboten – der Autohändler sieht hier eine deutliche Diskriminierung und sogar Konflikte mit dem Grundgesetz. Und auch eine Umweltzone bringe nichts. Für die Zukunft prognostiziert er ein Nebeneinander von Diesel, Benzinern und alternativen Antrieben. Bei letzteren sieht er die noch gering vorhandene Infrastruktur als Problem. Auch Sander hatte überlegt, sich ein Elektroauto zuzulegen. „Aber das hätte unseren Bewegungsradius massiv eingeschränkt“, sagt er. Gerade im Ausland sei es schwierig, Ladestationen zu finden.

Die Fragen nach dem umweltfreundlichsten Antrieb ist schwierig zu beantworten. Für Brandl ist der Diesel „kein Irrweg, sondern eine Brückentechnologie.“ Und: „Seien wir ehrlich, der Automobilverkehr produziert Schadstoffe – die komplett zu eliminieren, wäre nicht machbar.“

