Zahlen Die Oberpfälzer leben sicher(er) In der Oberpfalz gab es 2017 so wenig Kriminalität wie schon lange nicht mehr. Trotzdem gibt es Themen, die Sorgen bereiten.

Von Lisa Pfeffer

Mail an die Redaktion Der Sicherheitsbericht 2017 wurde vorgestellt. Das Jahr brachte erfreuliche Veränderungen, wenige Rückschläge und besondere Herausforderungen. Foto: Pfeffer

Regensburg.„Wer in der Oberpfalz lebt, lebt sicher“, sagt Polizeipräsident Gerold Mahlmeister. Und dieses Jahr kann er mit Stolz sagen: „Die Oberpfalz ist noch sicherer geworden.“ 2017 passierten die wenigsten Straftaten seit zehn Jahren – 44 373 Fälle. Auch die Aufklärungsquote ist so hoch wie seit Langem nicht mehr: Sie liegt bei 67 Prozent. Einbrüche und Diebstähle seien zurückgegangen.

„2017 war ein überaus arbeitsreiches Jahr“, resümiert Mahlmeister. Über 340 Mal am Tag klingelte statistisch gesehen das Telefon in der Notrufzentrale. Mit dem Fall Malina, dem tödlichen Angriff auf ein Kind in der Asylbewerberunterkunft Arnschwang, den zahlreichen Dörnberg-Bomben und dem Prostituierten-Mord in Regensburg waren einige nicht alltägliche Einsätze auf dem Programm. „Auch der Aufstieg des SSV Jahn war zwar erfreulich, aber fordernd“, sagt der Polizeipräsident.

Dauerthemen wie Terrorismus, Zuwanderung, Bekämpfung der Einbrüche, Rauschgift und die Aufhellung der sogenannten „Reichsbürger“ bleiben weiterhin im Fokus der Polizeiarbeit.

Oberpfalz ist einer der sichersten Bezirke

140 911 Einsätze gab es vergangenes Jahr. Das ist im Vergleich zu 2016 (136 471 Einsätze) ein deutlicher Anstieg – eine Mehrbelastung mit fast dem selben Personal. „Wir freuen uns auf die zusätzlichen Stellen, die gerade geschaffen und bald besetzt werden. Die sind auch notwendig“, sagt Mahlmeister.

Die Oberpfalz gilt derzeit als der drittsicherste Bezirk in Bayern. Der Indikator, der es ermöglicht, Städte und Gemeinden mit unterschiedlichen Einwohnerzahlen statistisch vergleichbar zu machen, ist die sogenannte Häufigkeitszahl. Sie beschreibt die bekanntgewordenen Fälle auf 100 000 Einwohner heruntergerechnet. Der bayernweite Index liegt bei 4 533 Punkten, die Oberpfalz ist mit einer Häufigkeitszahl von 4 040 auf Platz drei der sichersten Bezirke.

Unsere Grafik zeigt die Entwicklung der Notrufe:

Viel weniger Wohnungseinbrüche

Diebstahlkriminalität stellt den größten Bereich der Einzeldelikte dar. Er weist mit einem Rückgang um 5,2 Prozent (723 Taten) den niedrigsten Stand im Langzeitvergleich aus.

Der gravierendste Rückgang ist bei Wohnungseinbrüchen zu verzeichnen. Um 37,8 Prozent gingen diese zurück. Mit diesem Ergebnis gelang eine Trendwende nach neun Jahren mit steigenden Einbruchszahlen. Grund dafür seien unter anderem die verschärften Gesetze: Seit Juli stellt der Einbruch einen Verbrechenstatbestand dar, das bedeutet mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe für Täter. „Wir begrüßen das sehr, das schreckt Täter natürlich ab. Das sieht man schon jetzt an den Zahlen“, sagt Thomas Schöniger, leitender Polizeidirektor.

Negative Entwicklung in anderen Bereichen

Straftaten, die sich gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die sexuelle Selbstbestimmung richten, sind im Wesentlichen unter dem Überbegriff Gewaltkriminalität zusammengefasst. Auch Raubüberfälle und Erpressungen gehören dazu. Dieser Wert stieg im Jahr 2017 erneut an. „Hier ist eine negative Entwicklung festzustellen. Diese Delikte sind um 2,3 Prozent gestiegen“, sagt Schöniger. Dafür ist eine andere Zahl in diesem Zusammenhang umso besser: Die Aufklärungsquote bei der Gewaltkriminalität liegt bei 85,1 Prozent. „Man sieht: Die Polizei setzt bei gravierenden Ereignissen alles daran, sie aufzuklären“, so Schöniger. Ein überdurchschnittlich hoher Auslöser für Gewalttaten liegt nach wie vor im Alkoholkonsum.

Die Straßenkriminalität, die maßgeblichen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung hat, bleibt trotz einer Steigerung um 186 Taten auf nunmehr 7 843 registrierte Fälle, auf einem niedrigen Niveau im Langzeitvergleich. Enthalten sind hier Diebstähle, Sachbeschädigungen sowie gefährliche und schwere Körperverletzungen, Raubüberfälle und Sexualdelikte, die von der Öffentlichkeit wahrnehmbar begangen werden.

Crystal wird in größeren Mengen geschmuggelt

3 718 registrierte Taten wurden im vergangenen Jahr der Betäubungsmittelkriminalität zugeordnet. Die Anzahl der Verstöße hängt maßgeblich mit den Kontrollen der Polizei zusammen: mehr Kontrollen, mehr Feststellungen. Allerdings zeige sich insbesondere beim Schmuggel der besonders verheerenden Droge Crystal Meth ein Wandel im Verhalten der Täter: Gab es früher mehr Aufgriffe in kleineren Mengen, zeigt sich nun, dass die geschmuggelten Einzelmengen größer werden. Mit 34 Drogentoten ist das im Langzeitvergleich ein trauriger Höchststand.

So sind die Einsätze auf die Wochentage verteilt:

Besondere Herausforderungen: Zuwanderung und „Reichsbürger“

Die Zuwanderung mit ihren zwischenzeitlich veränderten Herausforderungen forderte auch 2017 die Polizei. 3597 Einsätze im Zusammenhang mit der Asylthematik sind registriert. Den größten Anteil nahmen dabei etwa 200 Polizeieinsätze monatlich in und an Asylbewerberunterkünften ein. Die häufigsten Anlässe waren Streits, Körperverletzungen unter Bewohnern und Vermisstenfälle.

Auch die Aufhellung der „Reichsbürger-“ oder Selbstverwalter-Szene beanspruchte die Polizei stark. Zum Jahresende 2017 standen 162 Personen im besonderen behördlichen Fokus, da diese dem „Reichsbürger“-Spektrum zugeordnet werden.

