Hochwasser Die Pegel in Ostbayern sinken langsam Regen sorgt für Überschwemmungen in der Oberpfalz. Am Fluss Regen wurde Meldestufe 3 überschritten. Die Lage entspannt sich.

Regensburg.Anhaltende starke Regenfälle haben seit Samstag in Teilen Bayerns Überschwemmungen verursacht. Nachdem in zwei Landkreisen in Niederbayern am Samstag der Hochwassernachrichtendienst die zweithöchste Warnstufe drei von vier meldete, folgten wenig später Teile Oberfrankens und der Oberpfalz. Das bedeutet, dass einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet und Sperrungen von Straßen nötig sind.

Ab Sonntagnachmittag entspannt sich die Lage zusehends. Die Pegel sinken vielerorts bereits wieder. Am schlimmsten traf es im Verlauf des Wochenendes die Orte entlang des Regens. In Cham wurde am Samstagabend fast Meldestufe 4 (2,30 Meter) erreicht. Gegen 29 Uhr wurde der Höchststand bei 2,25 Metern notiert.

Regensburg bleibt unter Meldestufe 2

Kritisch war die Lage auch in Nittenau im Landkreis Schwandorf. Hier stieg der Regen zwischen Sonntag 7 Uhr und 12 Uhr über die Meldestufe 3. Der Höchststand war um 9 Uhr mit 3,94 Metern erreicht. Am Nachmittag konnte jedoch bereits ein deutlicher Rückgang des Wasserstands auf Meldestufe 2 beobachtet werden.

An der Eisernen Brücke in Regensburg wurde am Sonntag gegen 14 Uhr mit 4,10 Metern der vorläufige Höchststand erreicht. Der Hochwassernachrichtendienst prognostiziert keine weitere, signifikante Steigerung mehr. Meldestufe 2, die bei 4,50 Metern liegt, wird voraussichtlich nicht erreicht. Bislang wurden allenfalls landwirtschaftliche Flächen am Donau-Ufer im Landkreis überschwemmt.

Trockene Aussichten

Auch im übrigen Bayern sind die Scheitelwellen fast überall bereits erreicht. An der Donau im Bereich Straubing (Niederbayern) wurde am Sonntagnachmittag Meldestufe 2 überschritten. Die weiteren Wetteraussichten versprechen jedoch sehr trockenes Wetter. Daher rechnet der Hochwassernachrichtendienst mit einer schnellen Entspannung der Hochwasserlage.

