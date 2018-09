nr. sieben Die Pfefferminze macht Eichenau einmalig Das grüne Kraut mit dem kühlen Aroma hat auch oberbayerische Wurzeln. Die Eichenauer pflegen sein Erbe.

Von Bernhard Neumayer

Die Pfefferminze soll nicht nur gegen Bauchschmerzen helfen.

Es ist fast so wie bei Rosamunde Pilcher. Es regnet Blätter vom Himmel. Nicht in Rosenrot, sondern in Grasgrün. Und intensiver. In Eichenau, einer Gemeinde im oberbayerischen Fürstenfeldbruck, liegt etwas Besonderes in der Luft. Es regnet Minzblätter. Millionen von Minzblättern. Die Augen jucken. Der Duft der ätherischen Öle der Pfefferminze zieht scharf durch die Nase bis in die Lunge. Als schnüffele man an einer überdimensionalen Zahnpasta-Tube. Eine Windfege wirbelt Pfefferminzblätter durch die Luft und betört jeden in der Teetrockenhalle mit einer minzigen Duftwolke...

