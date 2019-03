Verkehr Die Polizei blitzt im großen Stil Beamte nehmen am 3. April für 24 Stunden Raser ins Visier. Auch in Oberpfalz und Niederbayern sollten sich Fahrer vorsehen.

Mail an die Redaktion Eine Polizeihauptmeisterin schaut im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung durch ein Lasergerät: Am 3. April findet in Bayern ein Blitzer-Marathon statt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Steinsberg.Fuß vom Gas: Bayern beteiligt sich mit einem Blitzer-Marathon an dem europaweiten TISPOL-Speedmarathon am 3. und 4. April. Ziel der Aktion ist es, gegen eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr vorzugehen: überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit.

Der Blitzmarathon beginnt am Mittwoch (3. April, 6 Uhr) und dauert 24 Stunden. Ende ist am Donnerstag (4. April, 6 Uhr). Rund 1900 Polizisten führen an circa 2000 Stellen in Bayern die Geschwindigkeitsmessungen durch.

Die Aktion ist Bestandteil des Verkehrssicherheitsprogramms 2020 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr. Innenminister Joachim Herrmann erklärte dazu: „Überhöhte Geschwindigkeit ist kein Kavaliersdelikt, sondern häufig lebensgefährlich.“ So seien 2018 in Bayern 191 Personen bei Geschwindigkeitsunfällen ums Leben gekommen (2017: 226). Das entspricht rund einem Drittel der Verkehrstoten.

