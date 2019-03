Interview Die Pollensaison wird länger Erste Folgen des Klimawandels bekommen Allergiker schon zu spüren, erläutert Pollenanalyst Matthias Werchan im Interview.

Von Louisa Knobloch

Regensburg.Herr Werchan, durch den Klimawandel steigen auch in Deutschland die durchschnittlichen Temperaturen. Welche Folgen hat das für Pollenallergiker?



Zunächst hat sich der Beginn der Pollensaison nach vorne verlagert. Hasel, Erle, Birke, Esche und Buche fliegen alle durchschnittlich ein bis zwei Wochen früher als noch vor 20, 30 Jahren. Zum anderen dauert die Saison auch im Herbst länger. Eine der relevantesten Allergenpflanzen, die sich durch den Klimawandel begünstigt ausbreitet, ist die Ambrosia, auch Traubenkraut genannt. Eine gut entwickelte Ambrosia-Pflanze kann bis zu einer Milliarde Pollen produzieren und freisetzen – und zwar bis der erste Frost kommt. Zum Vergleich: Schon bei zehn Ambrosia-Pollen pro Kubikmeter Luft bekommen Allergiker Probleme.

Gibt es überhaupt noch Zeiten im Jahr, in denen Allergiker Ruhe haben?



Diese Zeiten sind sicher kürzer geworden. Der November ist aktuell noch weitgehend pollenfrei. Schon im Dezember fliegen häufig die ersten Haselpollen. Um auf den Klimawandel zu reagieren, wird in manchen Städten mittlerweile eine robuste Erlen-Kreuzung, die sogenannte Purpur-Erle als Straßenbaum angepflanzt. Während die heimische Erle erst im Februar blüht, ist Pollen der Purpur-Erle schon ab Dezember in der Luft – dadurch startet die Allergiesaison also noch früher.

Welche anderen Pflanzen, die potenziell Allergien auslösen, könnten sich in Deutschland künftig noch verbreiten?



Der ursprünglich aus China stammende Götterbaum breitet sich etwa in Berlin bereits aus. In Bayern ist er aber noch rar, da er frostempfindlich ist. Auch das Glaskraut (Parietaria) könnte sich durch die milde Witterung in Deutschland weiter ausbreiten. Glaskraut ist im Mittelmeerraum ein wichtiges Allergen – ebenso wie die Olive und bestimmte Zypressenarten. Bis diese Pflanzen in Deutschland zum Problem für viele Allergiker werden, dürften aber noch Jahrzehnte vergehen. Auch wenn es im Schnitt wärmer wird, bekommen wir ja nicht gleich ein mediterranes oder subtropisches Klima.