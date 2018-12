Umwelt Die Ranger aus dem Bayerwald In Nationalparks versuchen sie, Besucher für die Natur zu begeistern. Sie beantworten Fragen und spüren Umweltsünder auf.

Von Ute Wessels

Mail an die Redaktion Die Ranger sind bei jedem Wetter unterwegs. Foto: Armin Weigel/dpa

Neuschönau.Auf Langlaufskiern geht es durch den Pulverschnee im Bayerischen Wald – für die Ranger im Nationalpark ist das Arbeitsalltag. Ein Traumberuf? Meistens schon, sagt Siegfried Schreib, der den Job seit fast 25 Jahren macht. Der 49-Jährige ist dort einer von gut 20 Rangern. Einen schöneren Job kann er sich nicht vorstellen, sagt er. Vor allem an einem Tag wie diesem: Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und frischer Schnee sorgen für ein Bilderbuchpanorama.

Die Ranger sind den ganzen Tag im Nationalpark unterwegs und Ansprechpartner für Besucher. „Wir sind Berufswanderer“, sagt Schreib. Heute geht er Richtung Lusen (1373 Meter). Zwei seiner Kollegen nehmen die Langlaufski. Ranger gibt es bundesweit in Nationalparks, Naturparks und Biosphärenreservaten. Nach Ansicht von Deutschlands Ober-Ranger Carsten Wagner, dem Vorsitzenden des Bundesverbands Naturwacht, sind es insgesamt aber viel zu wenige. Oberste Priorität habe die Betreuung der Besucher und die Umweltbildung bei Schülern. Praktische Arbeiten wie Reparaturen blieben oft auf der Strecke, kritisiert er.

Aufgabe: Für die Natur werben

Im Freistaat sollen nun 60 Ranger in Naturparks eingestellt werden, teilte das Umweltministerium mit. Bislang gab es nur in einem bayerischen Naturpark Ranger. Sie seien Vermittler zwischen Mensch und Natur, sagt Minister Thorsten Glauber (FW). „Sie schützen die Natur und werben für die Natur.“

„Der Klimawandel ist keine Fiktion. Das können die Menschen hier sehen.“ Siegfried Schreib



Schreib marschiert durch den frischen Schnee. An Wochenenden und in den Ferien seien hier Menschenmassen unterwegs, und die Leute hätten viele Fragen. „Zum Borkenkäfer, zum Klimawandel, zu einzelnen Tierarten“, sagt Schreib. „Der Klimawandel ist keine Fiktion. Das können die Menschen hier sehen.“ Die Besucher für den Naturkreislauf zu sensibilisieren und aufzuzeigen, welche Folgen es hat, wenn man nur eine Tier- oder Pflanzenart ausschaltet, liegt ihm am Herzen. „Das Interesse der Leute an diesen Themen ist groß.“ Er erklärt ihnen dann, warum Totholz im Wald wichtig ist – als Lebensraum für Tiere und Pilze.

Regeln im Naturpark Schutzgebiet: Ärgerlich findet Schreib die zunehmende Rücksichtslosigkeit vieler Besucher. Tourenskigeher, die trotz Verbotsschilder mitten in das Schutzgebiet hineinlaufen. „Die marschieren in die unberührte Natur, wo Auerhühner leben und der Luchs unterwegs ist und richten einen immensen Schaden an.“

Straßen: Erst vor wenigen Wochen habe an einer Straße zum Lusen – die im Winter gesperrt ist – eine Schranke angebracht werden müssen: Wegen der vielen Autofahrer, die zum Driften auf Schnee kamen.

Schreib hat Maschinenschlosser gelernt und sich dann im Nationalpark beworben. „Ich wollte raus aus der Fabrik.“ Bereut habe er den Schritt nicht. Auch wenn das Ranger-Dasein manchmal einsam sei. „Im November, wenn es regnet, dann trifft man hier manchmal tagelang niemanden“, sagt er. Aber auch solche Tage genießt er. Da könne er sich auf den neusten Stand bringen. „Wir werden hier ständig ausgequetscht, da muss man sich auch wieder auffüllen“, sagt er.

„Ein Braunbär wäre hier ok“

Wichtig sei für die Ranger, dass sie selbst aus der Region stammen, sagt Schreib. Das helfe bei Diskussionen mit Einheimischen. „Der Waidler und sein Woid“, das sei eine spezielle Beziehung. „Die Leute sagen sonst: Du kimmst aus Castrop-Rauxel und willst mir meinen Woid erklären?“ Schreib schmunzelt. Weniger amüsant findet er die Debatten um Wölfe, Luchse und Braunbären. „Ein Braunbär wäre für mich hier okay“, sagt er. Wölfe und Bären wollten doch selber ihre Ruhe haben.

Als Schreib schließlich in sein Fahrzeug steigt, um zum Büro der Nationalpark-Wacht zu fahren, fällt ihm ein Jeep im Halteverbot auf. „Die Leute gehen zum Wandern, aber dann wollen sie nicht so weit gehen und fahren bis hierher“, sagt er und seufzt.

