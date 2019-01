Tradition Die Renaissance des Kropfbands Conny Neumayer entwirft ausgefallene Schmuckstücke, die lange vergessen waren. Jetzt sind sie wieder groß in Mode.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Merken

Mail an die Redaktion Conny Neumayer fertigt die Kropfbänder in ihrem Atelier in Neukirchen in lebevoller Handarbeit. Foto: Bäumel-Schachtner

Neukirchen..Es glitzert in der Welt von Conny Neumayer. Viele bunte Perlen reflektieren das Licht. Sie lagern in kleinen Kästchen, ordentlich aufbewahrt, bis sie von kundiger Hand an einer Schnur aufgereiht werden und aus ihnen ein Schmuckstück wird. Conny Neumayer aus Neukirchen im Landkreis Straubing-Bogen hat sich selbst beigebracht, ausgefallenen Trachtenschmuck zu fertigen. Das noch nicht einmal zwei Jahre alte Geschäft boomt, denn die 46-Jährige hat etwas entdeckt, was gerade seine Renaissance erlebt: Das Kropfband.

Jahrelang staubten Kropfbänder in Schubläden und Schmuckkästen, vergessen, überholt. Jetzt sind sie wieder in. „Ich glaube, das hat damit zu tun, weil Tracht wieder schwer in Mode gekommen ist und sich auch die jungen Menschen mit dem Begriff der Heimat identifizieren“, sagt Conny Neumayer, während sie Nylonschnüre an einem kunstvoll geschmiedeten Mittelstück befestigt und darauf eine Perle nach der anderen auffädelt. Heute sind es weiße Perlen, die eine Kundin haben wollte, klassisch dreireihig.

Ganze Vereine ausstaffiert



Die Bestellungen stapeln sich bei der Neukirchnerin, die sich früher nie hätte vorstellen können, einmal von ihrem Schmuckdesgin leben zu können. Doch ihre Kropfbänder schlagen ein wie eine Bombe, ganze Blaskapellen hat sie schon ausstaffiert, ein Verein hat für eine Fahnenweihe angefragt, bis nach Belgien gehen die Bestellungen. Kropfbänder sind Ketten, die eng am Hals anliegen und haben eine jahrhundertealte Geschichte. Die Bänder dienten nicht nur dazu, bei festlichen Anlässen einen Kropf zu verdecken.

„Früher trugen sie junge Frauen, um zu merken, ob sie schwanger waren oder nicht“, blickt Conny Neumayer schmunzelnd zurück und erklärt: „Bei einer Schwangerschaft wird der Hals der Frau dicker. Wird das Kropfband also enger, war dies ein Zeichen, dass wahrscheinlich bald Nachwuchs ins Haus steht.“ Für dieses traditionelle Produkt hat Neumayer eine ganz moderne Vermarktungsform gewählt: Facebook. Zwar vertreibt sie ihren Schmuck auch über einen Onlineshop, aber gerade in den sozialen Medien erzielen Kropfbänder, die sie postet, ein riesiges Echo. Der Name ihres Geschäfts war vor knapp zwei Jahren schnell gefunden: „Frau gönnt sich ja sonst nichts.“

Über diesen Namen schmunzelten nicht nur Männer auf den Märkten, auf denen die dreifache Mutter anfangs ihre Stände aufbaute und Armbänder verkaufte. Als die Kinder – heute 22, 15 und zehn Jahre – selbstständiger wurden, suchte Conny Neumayer nach einer sinnvollen Beschäftigung. „Gebastelt habe ich immer schon gerne, also habe ich Armbänder und Wickelarmbänder angefertigt“, blickt sie zurück. Die ersten Schmuckstücke für das Handgelenk fanden ihre Abnehmer bei ihren Ständen auf Veranstaltungen in der Region. Eines Tages fiel der Hobby-Bastlerin aber die alte Kette von der Oma in die Hände. Aus dem Mittelteil fertigte sie sich ein Kropfband mit weißen und golddurchwirkten Perlen. Ein Hingucker, wo auch immer Conny Neumayer auftauchte: „Es fragten mich so viele, woher ich dieses Kropfband habe, dass ich angefangen habe, welche herzustellen.“

Kropfbänder in vielen Varianten Verbreitung: Die Designerin Conny Neumayer trägt selber mit Begeisterung ihren Schmuck. Die Kropfbänder boomen besonders in Österreich, wie Neumayer sagt. Aber auch in Deutschland seien sie sehr gefragt. Ihre vielleicht ausgefallenste Bestellung war ein Hochzeitskropfband, in das auf Wunsch der Braut ein kleiner Totenkopf eingearbeitet war.

Geschichte: Seinen Ursprung soll das Kropfband im Salzburger Land haben. Der dortige Jodmangel führte gehäuft zur Vergrößerung der Schilddrüse, dem Kropf. Seit dem 19. Jahrhundert wurden von den Frauen zu festlichen Anlässen Kropfbänder getragen. Eine einfache Variante besteht aus einem Samtband, das mit Perlen oder Stickereien verziert ist.

Geschrumpfte Sissi-Gemälde



Dass daraus einmal ein richtiges Unternehmen werden würde, das hätten weder sie noch ihr Ehemann gedacht, der mittlerweile auf seine Ehefrau als Arbeitskraft im eigenen Autohaus verzichten muss, da die Aufträge zu zahlreich werden. Inzwischen hat Conny Neumayer auch eine Aushilfe angestellt, um der immer weiter steigenden Nachfrage Herr zu werden. Täglich entstehen mehrere Kropfbänder, je aufwendiger sie gearbeitet sind, desto mehr Zeit benötigen sie auch. Die Mittelstücke sucht die Designerin aus dem Internet aus, stöbert immer wieder Neues auf, sucht Raritäten, hebt sich von ihren mittlerweile zahlreichen Nachahmerinnen ab.

Winzige Röschen auf dunkelblauem Grund werden von einer Bastlerin bezogen, die die Mittelteile für Kropfbänder, Armbänder und als Grundlage von Ohrringen aufwendig und in „Fieselarbeit“ herstellt. Auch Fotos können verarbeitet werden – vom Straubinger Stadtturm bis zu den Kindern oder Haustieren. Gemälde von Sissi oder König Ludwig werden geschrumpft und prangen dann am Kropfband. Ganz neu sind Hirsche aus Holz, die ein junger Angestellter aus dem Autohaus in seiner Freizeit in Handarbeit fertigt und die zum rustikalen Trachtenschmuck werden. „Man muss sich immer wieder abheben“, erklärt die Schmuckkünstlerin. Ihre kleine Werkstatt, früher das Arbeitszimmer ihres Mannes und nun ganz ihr Reich, ist Ideenschmiede und Laden zugleich. Eine Fundgrube von hundert verschiedener Mittelstücke und tausend bunter Perlen, in die es sie Tag für Tag wie magisch zieht: „Es ist wie eine Sucht. Einmal damit angefangen, kann man nicht mehr aufhören.“

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!