Anzeige

Koalition Die Ruhe nach dem Koalitionsgewitter „Vertrauensbruch“ oder „kleine Debatten“? CSU-Chef Söder und Freie-Wähler-Chef Aiwanger haken Kontroverse fürs Erste ab.

Von Christoph Trost, Marco Hadem, Josefine Kaukemüller und Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Seit 2018 Koalitionspartner: Hubert Aiwanger (links) und Markus Söder (rechts). Zurzeit kracht es deutlich im Gebälk. Foto: Matthias Balk/dpa Foto: Matthias Balk/picture alliance/dpa

München.Der Ministerpräsident und sein Vize tun, als wäre nichts gewesen. „Wir arbeiten unaufgeregt, aber konzentriert, wir arbeiten seriös und souverän“, sagt Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag. „Es zählt nur das, was an Arbeit in Kabinetten und Koalitionsausschüssen beschlossen wird.“ Und das sei sehr gut, die Staatsregierung habe noch „eine Menge an Power“. Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) betont, man arbeite diszipliniert und erfolgsorientiert. „Das eine oder andere Kleine an Debatte gehört dazu“, sagt Aiwanger. Man werde in der Koalition aber weiter „anständig und vernünftig“ zusammenarbeiten.

Das „eine oder andere Kleine an Debatte“? Tatsächlich hatte es nur gut 14 Stunden vor der gemeinsamen Pressekonferenz einigermaßen gescheppert zwischen den beiden Koalitionspartnern. Spricht man mit Vertretern beider Seiten, wählen die Vorsichtigen die Worte „Unmut“ und „Missstimmung“, andere die Worte „Streit“ und „Schockstarre“.

Eine kurze Rekonstruktion des Montagabends: Stundenlang sitzen die bayerischen Koalitionäre zusammen, um über weitere Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen zu entscheiden. Und erst einmal läuft alles sehr harmonisch. Fast alle Punkte, die im Koalitionsausschuss auf dem Tisch liegen, werden einvernehmlich beschlossen. Eine richtig gute Sitzung sei es gewesen, berichten Teilnehmer nachher übereinstimmend.

Ein MZ-Interview mit Folgen

Und die Beschlüsse, die das Kabinett am Dienstag formal beschließt, sind ja auch weitgehend: Die Anti-Corona-Kontaktbeschränkungen werden deutlich gelockert, es gibt viele Erleichterungen und Lockerungen für Handel und Gastronomie, Schwimmbäder, Kultur und private Feiern. Doch als man am Montagabend eigentlich mit allem durch ist, werden Details eines Interviews publik, das Aiwanger am Mittag der „Mittelbayerischen Zeitung“ gegeben hatte. Der Wirtschaftsminister klagt darin über „gezielte Gemeinheiten aus der CSU, mit dem Ziel, mich zu beschädigen“. Er spricht von einem gewissen Vertrauensbruch. „Das vergiftet das Klima.“ Zudem macht sich Aiwanger für eine ganze Reihe von Lockerungen stark, die dem späteren Koalitionsbeschluss stark ähneln. Abweichungen gibt es etwa bei der Zahl der Hochzeitsgäste, bei denen Aiwanger speziell im Freien bis zu 200 Gäste anvisiert hatte, statt der nun vorerst geltenden 100.

Die Stimmung im Koalitionsausschuss rutscht in den Keller, wie mehrere Teilnehmer berichten. Söder, so heißt es, spricht Aiwanger direkt an und fragt, was das nun soll. Inhalt, Stil und Zeitpunkt des Interviews verärgern Söder und die CSU. Auch Finanzminister Albert Füracker soll dem Vernehmen nach nicht amüsiert gewesen sein. Ihn hatte Aiwanger direkt kritisiert, zudem gegen Kultusminister Bernd Sibler eine kleine Attacke geritten –ohne allerdings dessen Namen zu nennen. Eine Stunde lang geht es hin und her, vor allem zwischen Söder und Aiwanger.

Natürlich hat das Ganze eine Vorgeschichte: Aiwanger hatte wegen eines teuren Einkaufs unter anderem von 90 000 Wischmopps Kritik und Spott auf sich gezogen – und zwar auch aus den Reihen der CSU. Zudem hatte er sich wegen teils schleppender Corona-Soforthilfen wiederholt im Landtag und anderswo erklären müssen – und war deshalb auch von Füracker öffentlich angetrieben worden.

Söder-Hoch Kanzlerkandidatur: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wäre für eine Mehrheit der bayerischen Bevölkerung der beste Kanzlerkandidat der Union. Im „Wählercheck“ des Senders Sat.1 Bayern hielten ihn 57 Prozent für geeignet. Damit liegt er klar vor Friedrich Merz (37 Prozent), NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (33 Prozent) und Norbert Röttgen (13 Prozent). Söder selbst hat allerdings immer wieder ausgeschlossen, als Kanzlerkandidat der Union anzutreten.

Bayernwerte: 88 Prozent der Bayern halten Söder der Umfrage zufolge für einen guten Ministerpräsidenten, 78 Prozent sind mit der Arbeit der bayerischen Staatsregierung zufrieden. Außerdem wächst die Zustimmung der bayerischen Bevölkerung zum Umgang mit der Corona-Krise. 44 Prozent sind laut Studie mit den Lockerungen zufrieden. Im Mai waren es nur 25 Prozent.

CSU-Hoch: Die CSU kratzt außerdem nach wie vor an der absoluten Mehrheit und kommt in der Sonntagsfrage auf 48 Prozent der Stimmen, gefolgt von den Grünen mit 16 Prozent, der SPD mit 9 Prozent und den Freien Wählern mit 8 Prozent. Die AfD, die zu Beginn des Jahres noch 10 Prozent erreichte, kommt jetzt nur noch auf 6 Prozent, die FDP würde den Einzug in den Landtag mit 4 Prozent knapp verpassen, die Linke mit 3 Prozent etwas deutlicher.

Der Konflikt in der Koalition hat weitere Hintergründe: Söder und mit ihm die CSU profilieren sich derzeit als große Corona-Krisenmanager und haben in Umfragen deutlich zugelegt. Die Freien Wähler, auf deren Konto tatsächlich einige der Lockerungen und vor allem deren Geschwindigkeit gehen, profitieren in keiner Weise. In der Partei geht die Angst um, von der CSU dauerhaft klein gemacht zu werden.

Temperament und Stile

Am späten Montagabend geht die Runde dem Vernehmen nach in denkbar schlechter Stimmung auseinander – wissend aber, dass man sich ein paar Stunden später im Kabinett wieder zusammenraufen muss. Denn eines ist klar: Ins Wanken will diese Koalition keiner der beiden beteiligten Partner bringen.

Deshalb tun Söder und Aiwanger o, als wäre nichts passiert, und verweisen auf die gemeinsam gefassten Beschlüsse. Natürlich gebe es beim Ringen um die besten Lösungen innerhalb und zwischen Parteien „diverse Diskussionen“, sagt Aiwanger. „Ich schaue aber jetzt nach vorne und sehe diese Dinge für abgehakt an.“ Und Söder beschwichtigt, in einer Koalition gebe es eben unterschiedliche Interessen und Stile. „Zu Stilen gehören auch Temperamente, die man dann versuchen muss, in eine einheitliche gemeinsame Formation zu bringen.“

Tatsache ist aber auch, dass es durchaus inhaltliche Differenzen gibt. Etwa was die Öffnung von Kneipen und reinen Schankwirtschaften angeht, die bislang noch geschlossen bleiben müssen. Aiwanger drückt auch hier auf’s Tempo. „Ich will jetzt das Datum nicht einseitig festlegen, aber in den nächsten Tagen bis 14 Tagen muss hier eine Lösung her.“ Söder sagt daraufhin nur, er sei hier aus Erfahrung etwas zurückhaltender. Er wolle keine Termine nennen, die man am Ende vielleicht nicht einhalten könne, und dann Erwartungen enttäuschen. „Wir werden uns damit auseinandersetzen und das seriös besprechen“, sagt Söder schlicht. „Wie wir das auch bislang schon gemacht haben.“

Weitere