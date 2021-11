Anzeige

Gala Die Schlagzeilen jenseits der Pandemie Die Gala „Menschen, die bewegen“ blickte auch in diesem Jahr ohne Publikum auf die Ereignisse in der Region.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Strafverteidiger Michael Haizmann gehört zu den Talkgästen der Sendung. Foto: Tino Lex

Regensburg.Der Newsroom der Mittelbayerischen ist am Samstagabend wieder in sanftes blaues Licht getaucht. Zwischen den Schreibtischen stehen Scheinwerfer und Kameras und eine Mini-Bühne für Dieter Falk und seine Showband: Corona ist in die Verlängerung gegangen und deshalb muss die Gala „Menschen, die bewegen“ erneut ohne Publikum, ohne Lokalprominenz und Glamourfaktor auskommen. Nicht aber ohne Gäste. Die Auswahl fiel auch in diesem Jahr nicht leicht. Denn es drehte sich beileibe nicht alles um Impfen, Testen und Maske tragen. In der rund zweistündigen Talkshow, die live auf mittelbayerische.de gestreamt wurde, wurde an diese Ereignisse, persönlichen Schicksale und Erfolge der Studiogästen erinnert.

Mit der erst 13-jährigen Noelle Benkler eröffnete der bislang jüngste Gala-Talkgast den Abend gemeinsam mit den Moderatoren Marina Gottschalk und Josef Pöllmann. Die junge Oberpfälzerin ist gerade von einem dreiwöchigen Höhentraining in Südtirol zurückgekehrt, weshalb sie aus ihrem Zuhause in Bodenwöhr zugeschaltet wurde. Noelle gilt als großes Schwimmtalent. Neunmal pro Woche trainiert sie für ihr Ziel, einmal bei einer Olympiade dabei zu sein. Mit beachtlichem Erfolg: Sie gehört inzwischen dem Bundeskader an und holte in diesem Jahr Medaillen als Deutsche Meisterin und zweifache deutsche Vizemeisterin. Während Corona, als sie auch nicht mehr ins Schwimmbad konnte, habe sie sich gar nicht gut gefühlt, erzählte die Gymnasiastin. „Im April bin ich zum ersten Mal in den See, bei 13 Grad und im Neoprenanzug.“

Als Strafverteidiger hat Michael Haizmann in über 30 Jahren Berufsleben viele schlagzeilenträchtige Prozesse begleitet. Dabei trifft er auf sehr unterschiedliche Beschuldigte. „Manche sagen, wie es war, manche nicht. Und manchmal will ich es auch gar nicht so genau wissen“, erzählte er. Zu seinen bekanntesten Fällen zählen der sogenannte Schweinemastskandal, der Reichsbürger aus Georgensgemünd oder der Mord an Maria Baumer. Fälle, die bundesweite Aufmerksamkeit erregten und von einem entsprechenden Medienecho begleitet wurden. Ein Problem haber er mit den Taten seiner Klienten nicht, so der Strafverteidiger. „Man muss die Emotionen ausblenden.“ Wen Haizmann nie vertreten würde? „Taten aus dem Bereich des Rechtsextremismus.“

Ein „surreales Jahr“

Gerade hat sie den Bayerischen Kabarettpreis als Senkrechtstarterin erhalten: Eva Karl-Faltermeier hat ihren sicheren Job in der Pressestelle der Stadt Regensburg aufgegeben, um als Künstlerin zu arbeiten. Doch der Weg in die Selbstständigkeit begann am 1. April 2020 dann mitten im Lockdown. Dass sie schon mit dem Start ausgebremt wurde, habe ihr aber besondere Kräfte verliehen, sagte sie. Karl-Faltermeier beginnt einen Podcast, schreibt ein Buch über den „Grant der Frau“ und kann schließlich auch wieder auf die Bühne. Und das inzwischen bundesweit, obwohl man ihr oberpfälzisch ja schon in Niederbayern nicht mehr verstehe, witzelte sie. Das, was sie im Jahr 2021 erlebt habe, sei „surreal“, sagte die Kabarettistin.

Im Zuge von Menschen, die bewegen übergab Frank Bachmann, Werkleiter von BMW in Regensburg, das Auto an Claudia Weidner, Vorstand Verein 2. Leben. Foto: BMW Group/Clemes Mayer/BMW Group/Clemes Mayer

Zu den Schlagzeilen des Jahres gehörte auch die Nachricht, dass die Domspatzen sich künftig auch für Mädchen öffnen. Domkapellmeister Christian Heiß skizzierte schon einmal in einem Einspieler, wie das die Schule und vielleicht auch den Chor verändern wird. Verändert hat sich auch das Leben von Max Schmid, Küchenchef im Roten Hahn in Regensburg. Er erzählte, wie seine Verlobte morgens einen Anruf des Guide Michelin aus Frankreich entgegennahm. Der junge Koch wurde mit einem Stern ausgezeichnet und kurz darauf feierte er seine Traumhochzeit.

Auch für den SSV Jahn läuft es in der 2. Bundesliga weiterhin gut. Im Gespräch mit Oliver Hein, der sich inzwischen aus dem Profifußball zurückgezogen hat sowie Sebastian Nachreiner ging es um sportliche Erfolge, und das, was nach der Fußballkarriere kommen wird. Langweilig wird es den beiden Kickern nicht. Denn während sich Hein auf die Vaterrolle vorbereitet, will Nachreiner seinen Doktor in Jura machen.

So wird man Bierkönigin

Als erste Oberpfälzerin hat Sarah Jäger den Titel der Bayerischen Bierkönigin erkämpft. Ein Wahlkampf war es tatsächlich, wie sie im Talk schilderte. Sie vergleicht die Bewerbung mit einem Bürgermeister, der mit den Bürgern ins Gespräch kommt und so um Stimmen wirbt. Als Hoheit würde sie nun eigentlich um die Welt reisen und Bierspezialitäten aus Bayern promoten. Doch durchkreuzt die Pandemie die Pläne der jungen Majestät immer wieder.

Für bayerische Tradition steht auch Florian Gröninger. Der Musiker, den es in die mittlere Oberpfalz verschlagen hat, interpretiert diese allerdings auf seine Art. Zu sehen ist das unter anderem in seinem 400 Jahre alten Bauernhaus, das er eigenhändig renoviert. Dabei ist Gröninger eigentlich gelernter Jurist. Doch inzwischen hat sich der Mann mit dem auffälligen Schnauzer längst zu einem Unikat entwickelt und gilt als neues Gesicht der Bodenständigkeit.

Für Thomas Gesche, den Bürgermeister von Burglengenfeld, war 2021 ein Jahr, das alles veränderte. Im Januar verlor er binnen weniger Tage nahezu seine komplette Sehkraft. Nur vier Prozent sind übrig geblieben, erzählte er im Interview. Wochenlang habe er auf eine gesicherte Diagnose warten müssen, als diese schließlich stand, sei er zwei, drei Tage geschockt gewesen. „Man hat 1000 Fragen und fragt sich, wie es weitergehen soll.“ Gesche haderte nicht mit seinem Schicksal, er nehme die Herausforderung an und habe nun viele Hilfsmittel, um seinen Alltag zu bewältigen, sagte er.

Das Ereignis, das wie kein anderes in diesem Jahr die Menschen in der Region bewegte, war die Suche nach der achtjährigen Julia, die bei einer Wanderung am Berg Cerchov verschwand. Mehr als 1000 Einsatzkräfte suchten zwei Tage und zwei Nächte nach der Schülerin aus Berlin. Polizeirat Sven Buhl, der den Einsatz leitete, berichtete von dem emotionalen Moment, als die Nachricht kam, dass Julia von einem Waldarbeiter gefunden worden war. Er dankte allen Einsatzkräften. „So eine Aufgabe kann nur im Team bewältigt werden.“ Buhl kam in Begleitung von Vertretern von Feuerwehr, BRK, Bergwacht und Rettungshundestaffel, die den Einsatz begleitet hatten. Christina Artmann, die mit Labrador Maja ins Studio gekommen war, berichtete, wie die rund 120 Hunde, die Julia suchten, kooridiniert wurden.

Erstmals umrahmte Musiker, Produzent, Komponist und Dozent Dieter Falk mit seiner Showband den Abend. Falk, der unter anderem als Jurymitglied bei Popstars die „No Angels“ mitentdeckte, hat als Künstler ebenfalls harte Corona-Monate erlebt, wie er schilderte. Vor allem im Bereich Chor, wo er viele Projekte initiiert, hätten Millionen Menschen ihrer Leidenschaft nicht mehr nachgehen können. Falk, der in Düsseldorf lebt, verriet im Interview auch, wo seine Lieblingsplätze in Regensburg sind. Falk hat seit einiger Zeit eine Dozentenstelle an der Katholischen Hochschule für Kirchenmusik.

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gab es am Ende der Sendung für den Verein zweites Leben. Hauptsponsor BMW Group Werk Regensburg übergab einen BMW an die Vorsitzende Claudia Weidner. Der Verein, der sich um Menschen kümmert, deren Leben durch eine Hirnschädigung, beeinträchtigt ist, kann so noch effektiver helfen. Neben BMW unterstützten REWAG, Eckert-Schulen und Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf den regionalen Jahresrückblick.

Mit dem schon traditionellen Weihnachtslieder-Special verabschiedeten sich die beiden Moderatoren. Ein weiteres außergewöhnliches Jahr geht seinem Ende entgegen.