Die schönsten Faschingskostüme unserer Leser aus der Region

Die Romanze aus der Werbung hat Regina Wittmann aus Denkendorf (Landkreis Eichstätt) mit ihrer „Schokolade" nachgestellt.

Im Stile des mexikanischen Totentages – „ Día de los Muertos – haben sich dieses Jahr Lisa und Aaron Adam aus Frauenau (Lkr. Regen) verkleidet und geschminkt.

Für den Weiberfasching werden Alexandra Linzmeier und Angela Schweiger aus Bernried (Lkr. Deggendorf) immer kreativ, schreiben sie. Heuer waren sie als „Mauerblümchen“ unterwegs.

Im Tutu hat Daniela Scheingraber die beiden Mädchen Anni und Mila aus Schölnach (Lkr. Deggendorf) fotografiert.

Beliebt war die mexikanische Schminkart dieses Jahr auch bei Miriam Steinbrecher aus Peterskirchen bei Schönau (Lkr. Rottal-Inn).

„Heid mach ma Badewannen und lassen uns vollaufen!“ Das diesjährige Motto der Spielerfrauen der SG Breitenberg-Sonnen (Lkr. Passau) war nicht nur sehr einprägsam, die Frauen beherzigten es im Anschluss auch, wie Nina Grimbs der Redaktion schreibt.

Ebenso im Totentag-Look hat Harald Hünn aus Wenzenbach (Lkr. Regensburg) in Kelheim Hausfasching gefeiert.

Schön flauschig: Ulrike Kellerer aus Abensberg (Lkr. Kelheim) in ihrem Fellkostüm.

Als Dartscheibe und Eisbär haben Daniela Christmann und Lars Nawarotzky aus Ingolstadt den Fasching gefeiert.

Als die Künstlerin Frida Kahlo hat sich Lehrerin Magdalena Brunner aus Ortenburg (Lkr. Passau) im Schulfasching der Realschule Bad Griesbach verkleidet.

Für den Weiberfasching und den Maskenball haben sich Sabrina Schneider und Susanne Christmann in Schale geworfen.

Vier Schmetterlinge und ein Rehlein: Die Freundinnen Michaela, Annette, Katrin, Sandra und Sigrid aus Rackling und Nottau (Lkr. Passau) verkleideten sich bunt.

Mit der Kelheimer Festkönigin ließ Alois Thalmair in seinem Drag-Superman-Kostüm ablichten.

Passend zur kürzlich erschienen Fortsetzung haben sich Birgit Putz und Martin Müller für die Faschingsgaudi der Feuerwehr Hintereben (Lkr. Freyung-Grafenau) als Avatar verkleidet.

Als Tiger ging Christin Berauer dieses Jahr.

Spaß bei der Arbeit haben am Faschingsdienstag die Mitarbeiter der Canisuis-Apotheke aus Ingolstadt Ringsee.

Passau, Stadt.Unzählige Faschingsumzüge sind in den vergangenen Tagen über die Bühne gegangen. An Verkleidungen gab es dabei nichts, was es nicht gab. Wir haben unsere Leser gebeten, ihre schönsten Kostümbilder einzuschicken. Herausgekommen ist eine bunte Fotostrecke.

Als die letzten ausgelassenen Feierlichkeiten am Faschingsdienstag vor drei Jahren verstummt waren, ahnte noch keiner, dass nun eine zweijährige Faschingsabstinenz droht. Erst dieses Jahr konnten sich die Narren dem Treiben wieder auf ihren Wägen oder am Straßenrand hingeben. Umso feuchtfröhlicher waren die Umzüge und Partys heuer und umso kreativer die Verkleidungen.

Mit dem Aschermittwoch nimmt nun auch 2023 das fröhliche Faschingstreiben wieder ein Ende. Zeit, den Kostümen eine Fotostrecke zu widmen. Wir haben unsere Leser gebeten, ihre schönsten Verkleidungen einzuschicken. Ergebnis ist eine bunte Mischung aus traditionellen und neuen Maskeraden. Auffällig: Vor allem ein mexikanisches Traditionskostüm scheint es den Narren dieses Jahr angetan zu haben.

Gerne können Sie noch weitere Bilder von ihren Kostümen mit Name und Wohnort an social-media@mgbayern.de senden. Die Fotostrecke wird regelmäßig aktualisiert und erweitert.