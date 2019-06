Schwimm-Nachwuchs Die SCR-Daumen gingen hoch in Dortmund Luis Lengfellner holt die erste deutsche Mehrkampf-Medaille in der zehnjährigen Regensburger Vereinsgeschichte.

Merken

Mail an die Redaktion Aufwand, der sich lohnt: SCR-Trainer Claus Ludwig machten Luis Lengfellner (rechts) und Jan Krause bei der DM viel Freude. Foto: Claus Ludwig

Dortmund.„Der Weg ist das Ziel.“ Für die Nachwuchs-Schwimmer Jan Krause und Luis Lengfellner lag auf eben jenem Weg Dortmund und die deutschen Meisterschaften im Mehrkampf der Jahrgänge 2008.

In den neun Monaten Vorbereitungszeit auf den Saisonhöhepunkt legte das Duo vom Schwimm-Club Regensburg (SCR) 700 Kilometer im Wasser zurück, absolvierte Trainingslager, kam auf sechs Trainingseinheiten pro Woche und nahm an vier Qualifikationswettkämpfe teil, um sich zunächst unter die Top 120 in Deutschland zu schwimmen.

Bei Jan Krause zeichnete sich sehr früh ab, dass er auf der Schmetterlings-Lage seine besten Chancen hat. Bei Luis Lengfellner diskurte das SCR-Trainerduo Heike Oehlert/Claus Ludwig bis kurz vor Meldeschluss über die Entscheidung zwischen Freistil und Rücken. Die Entscheidung fiel zugunsten der Rückenstrecken.

Während der Vorbereitungsphase kristallisierte sich heraus, dass es um weitaus mehr ging als nur eine Platzierung in den Top 120. Krause qualifizierte sich als sechst-Platzierter für die Meisterschaft. Für Luis Lengfellner stand bei Ausgabe des Meldeergebnisses sogar ein Treppchenplatz zur Debatte. In der ersten Ferienwoche der Pfingstferien fuhren beide Sportler nochmals in das Sportleistungszentrum Rabenberg in Sachsen, um sich mit letzten Technik-Umfangseinheiten in Ruhe und mit Fokus auf die deutsche Meisterschaft vorzubereiten.

40 Jahre alter Rekord gebrochen



Am ersten Tag der Meisterschaft gingen alle Teilnehmer über 400 Meter Freistil an den Start. Auf Grund der Vorleistungen waren Krause und Lengfellner als Elfter respektive Dritter qualifiziert. Jan Krause lieferte ein beherztes Rennen, steigerte seine persönliche Bestzeit um 7,75 Sekunden auf 5:02,71 Minuten und landete damit auf Rang sieben. Luis Lengfellner ging im letzen Lauf an den Start. Mit Hugo Englein aus Eisenhüttenstatt hatte er einen Gegner, der körperlich deutlich überlegen schien. Nach 100 Metern bestätigte sich der Eindruck, nach 200 Metern war Lengfellner an seinem Konkurrenten dran, mit zwei Zehntel Vorsprung wendete er nach 300 Metern.

Es blieb ein Kopf an Kopf Rennen. Auf den letzen 20 Metern drehte Luis die Zugfrequenz nochmal deutlich nach oben und schlug in 4:47,96 mit sieben Zehntel Vorsprung an. Dies bedeute Platz eins in der offenen Wertung im Jahrgang 2008 in Deutschland. In Windeseile wurden in Regensburg die Zeiten verglichen und SCR-Cheftrainer Olaf Bünde fand heraus, dass Luis Lengfellner damit den seit 40 Jahren stehenden bayerischen Altersklassenrekord um sieben Sekunden verbessert hatte.

Der Samstag war geprägt von den Lagenentscheidungen. Zunächst standen die 50 Meter Beine auf dem Programm. Claus Ludwig trichterte seinen Schützlingen die Wichtigkeit ein, weil die erreichten Zeiten in Punkte umgerechnet und mal drei genommen werden. Krause ging die Strecke sehr forsch an, verschluckte sich aber nach 35 Metern und konnte seine Bestzeit nicht unterbieten. Luis schwamm in 44,29 Sekunden eine neue Bestzeit. Doch die Konkurrenz war teilweise deutlich schneller.

Das ist der Schwimm-Mehrkampf Vorgaben: Neben den Pflichtstrecken 400 Meter Freistil und 200 Meter Lagen, die alle Sportler zu absolvieren, darf jeder aus den vier Lagen Schmetterling, Rücken, Brust oder Freistil eine Lage auswählen. In dieser Lage sind 50 Meter Beine, 100 und 200 Meter Gesamtlage zu schwimmen.

Meister: Durch Punkte-Addition in allen Strecken wird der Punktbeste und deutsche Meister ermittelt.

Die 100 Meter Schmetterling (1:15,84) und 100 Meter Rücken (1:14,86) wurden von beiden in persönlicher Bestzeit absolviert, sodass Krause im Zwischen-Klassement auf Platz acht, Lengfellner auf Platz drei lag. Das war dem Duo zu wenig und die 200 Meter wurden zu einem Schauschwimmen der Extraklasse. Zunächst legte Jan eine Fabelzeit in 2:44,11 Minuten auf der Schmetterlings-Distanz hin, schlug er als Zweiter an und verbesserte sich auf Platz fünf. Den bayerischen Altersklassenrekord verfehlte er nur um 1,2 Sekunden. Lengfellner legte noch einen drauf und gewann die 200 Meter Rücken mit neuen bayerischen Altersklassenrekord von 2:35,40 Minuten.

Noch zwei Bestzeiten



Der Sonntag war geprägt von der Final-Disziplin 200 Meter. Krause erzielte erneut persönliche Bestzeit (2:45,09) und verbesserte sich in der Disziplinenwertung auf Platz vier. Vor allem über 200 Meter Schmetterling wird in der nächsten Saison mit ihm bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu rechnen sein. Lengfellner konnte neuerlicher persönlicher Bestzeit von 2:40,29 den Rückstand nicht mehr wettmachen, holte aber mit Bronze die erste Medaille im DM-Mehrkampf in der zehnjährigen SCR-Vereinsgeschichte.

Weitere Nachrichten aus dem Sport in und um Regensburg finden Sie hier.