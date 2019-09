BKH Die Sicherheit der Bürger im Blick Straftäter im Maßregelvollzug werden nach Regensburg verlegt. Der Bezirkstagspräsident bleibt gelassen.

Von Christian Eckl

Mail an die Redaktion Die Forensik am BKH wird zusätzlich Patienten aufnehmen. Foto: Eckl

Regensburg.Die in Regensburg angesiedelte Forensik ist ein Hochsicherheitstrakt innerhalb der Stadt. Zu den bislang etwa 200 dort untergebrachten Patienten, die wegen begangener Straftaten in der Forensik untergebracht sind, sollen in absehbarer Zeit weitere kommen. Die sogenannte Sonderanstalt am Bezirksklinikum Straubing soll aufgelöst werden. In Straubing sind 154 als besonders gefährlich eingestufte Patienten untergebracht. Jetzt hat das Bayerische Sozialministerium bestätigt, dass aus der Oberpfalz stammende Patienten auch ins BKH Regensburg verlegt werden sollen. Der Bezirkstag wird sich am 10. Oktober mit der Verlegung befassen.

