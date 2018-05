Feste Die Strippenzieher der Wiesn Peter Inselkammer und Christian Schottenhamel sind die Wirtesprecher. Sie bekämpfen Wucherpreise bei Reservierungen.

Von Sabine Dobel, dpa

Merken

Mail an die Redaktion Peter Inselkammer (rechts) und sein Stellvertreter Christian Schottenhamel sind seit November im Amt der Wirtesprecher. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Der Kampf um einen freien Wiesntisch – und Wucherpreise für Reservierungen auf dem Graumarkt: Das sind neben dem steigenden Bierpreis alljährlich die Aufregerthemen auf dem Münchner Oktoberfest. Die neuen Sprecher der Wiesnwirte wollen den Zweitverkauf nun intensiv anpacken und Händlern das Handwerk legen, die Tischreservierungen für teils weit über Tausend Euro im Internet anbieten. Wer von einem Wirt beim Weiterverkauf erwischt wird, soll künftig von keinem anderen mehr eine Reservierung bekommen. „Es gibt eine schwarze Liste“, sagt Peter Inselkammer.

Er war im November mit seinem Stellvertreter Christian Schottenhamel von den Wirten zu deren neuem Sprecher gewählt worden. Das Konzept der neuen Doppelspitze: Transparenz nach innen und Diplomatie nach außen. Inselkammers Vorgänger Toni Roiderer, der mit 73 Jahren nicht mehr antrat, war 16 Jahre Sprecher der Wirte, prägnant und sehr bayerisch.

Enger Schulterschluss geplant



Toni Roiderers herb-kräftigen Ansagen würzten manche Auseinandersetzungen mit der Stadt, seine trockenen Kommentare sind legendär. „Ich mische mich ja auch nicht ein, wenn die Vegetarier dem Vieh das Futter wegessen“, sagte er, als Veganer gegen den Fleischkonsum auf der Wiesn demonstrierten. Eine Ära ging mit Roiderer zu Ende. Mit der neuen Generation der Wirtesprecher zieht ein neuer Stil ein. Deftige Sprüche sind von Inselkammer nicht zu erwarten. Der 48-Jährige, der in der Freizeit Eishockey spielt, gilt als ruhig und politisch gut vernetzt. Was er sagt, wägt er genau ab. Ihm ist das „Thema Diplomatie“ ernst. Trat Roiderers Stellvertreter Georg Heide praktisch nie in Erscheinung, so verstehen sich Inselkammer und Schottenhamel (55) als Doppelspitze. Als Team wollen sie ihre Ideen voranbringen – im engen Schulterschluss auch mit den Schaustellern und den Wirten der kleinen Zelte, die bisher eher weniger gehört wurden.

„Wir wollen erreichen, dass wir alle zusammen mit einer Zunge sprechen.“ Peter Inselkammer, Neuer Sprecher der Wiesnwirte



Er wolle mit Schottenhamel „Sprecher aller Wirte“ sein und alle vertreten, von der Fischer-Vroni am Haupteingang bis zum Käfer-Zelt am Ende der Wirtsbudenstraße, sagt Inselkammer. Es wird keine leichte Aufgabe werden, alle unter einen Hut zu bekommen. Schließlich seien die Wirte durchweg „Alphatiere“. „Ich sehe mich als Sprachrohr – wir wollen erreichen, dass wir alle zusammen mit einer Zunge sprechen.“

Ein Schritt soll ein gemeinsamer Internetauftritt der Wiesnwirte sein. Die Seite soll Gästen auch das Reservieren erleichtern. Mussten sie bisher bei jedem Zelt einzeln anfragen, sollen sie künftig auf der Wirte-Seite sehen, in welchem Zelt noch Plätze frei sind.

Inselkammer und Schottenhamel zählen zu den wichtigsten Gastronomen der Stadt. Schottenhamels Familie ist seit 150 Jahren auf der Wiesn. Sein Zelt ist das Älteste überhaupt. Dort zapft der Oberbürgermeister das erste Fass an. Gerade hat Schottenhamel das Wirtshaus Nockherberg übernommen, wo alljährlich das Derblecken der Politikprominenz stattfindet.

Inselkammers Familie ist im Brauwesen und in der Gastronomie verwurzelt. Sie ist an der Augustiner-Brauerei beteiligt und Eigentümer der Brauerei Aying. Inselkammer selbst führt das renommierte Hotel Platzl. Auf der Wiesn betreibt er das Armburstschützenzelt, das seine Eltern 1990 übernommen hatten.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie mit dem Wiesn-ABC:

Gespräche hinter den Kulissen



Hatte sich Hacker-Wirt Roiderer manch unterhaltsames Scharmützel mit dem Wiesnchef und zweiten Bürgermeister Josef Schmid (CSU) geliefert, wollen Inselkammer und Schottenhamel mehr hinter den Kulissen mit der Politik ins Gespräch kommen. Ein Thema sind auch dieses Jahr wieder die Kosten für die Sicherheit. Schon 2017 mussten die Wirte in die Tasche greifen, um rund 5,5 Millionen Euro für zusätzliche Ordner, eine Lautsprecheranlage für Warndurchsagen und einen mobilen Zaun aufzubringen.

Über die dafür eingeführte Umsatzpacht habe mancher Wirt für seinen Platz doppelt so viel bezahlen müssen wie zuvor über die Standmiete, sagt Inselkammer. Zahlen nennt er nicht. Doch dem Vernehmen nach geht es teils um sechsstellige Beträge. Für die Wiesn 2017 sollen nach unbestätigten Berichten etwa 1,5 Millionen Euro in der Stadtkasse fehlen. Das Defizit soll laut Inselkammer alleine von den Wirten durch eine erhöhte Umsatzpacht ausgeglichen werden.

Dass steigende Kosten auch zu höheren Preisen führen, daraus machen die Wirte keinen Hehl – auch beim Bier am Oktoberfest ist das so. Der Preis für die Maß ist noch nicht bekannt. Derzeit geben die Wirte ihre Vorstellungen bei der Stadt ab, die nach einer Prüfung die Preisspanne im Mai oder Juni veröffentlicht. 2017 mussten die Gäste bis zu 10,95 Euro für die Maß zahlen. Auch wenn es bisher niemand sagt: Die Elf-Euro Marke wird dieses Jahr wohl geknackt.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!