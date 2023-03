„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ Die Suche nach Sonja Engelbrechts Mörder geht weiter: Dringende Bitte um Hinweise

Kipfenberg, Markt.Die schwarz-blaue Decke und Renovierungsarbeiten in den Jahren 1994 und 1995 rund um Kipfenberg im Kreis Eichstätt: Das sind die Anhaltspunkte, die den Ermittlern im Mordfall Sonja Engelbrecht offensichtlich am wichtigsten sind. Am Mittwochabend wurde das Verbrechen noch einmal in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ vorgestellt.

Neue Erkenntnisse präsentierte Moderator Rudi Cerne in der Live-Sendung nicht. Stattdessen erinnerte er daran, dass auch Hinweise, die zunächst nichtig erscheinen, die Ermittler der Kripo München weiterbringen könnten.







Konkret geht es weiter um die beiden zentralen Fragen: Wer kennt jemanden, der bis 1995 eine zeigt. Und: „Wer kennt Personen mit Bezug nach Kipfenberg, die 1994/95 Bau- oder Renovierungsarbeiten durchgeführt haben?“

Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte telefonisch unter der Nummer 089/29100 oder per E-Mail an xy@zdf.de melden. Für den entscheidenden Tipp hat das Landeskriminalamt eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

